Reisetrends: Die einflussreichsten TV-Serien für den Urlaub

Du liegst abends gemütlich auf dem Sofa, schaust einen Film oder eine Serie und tauchst ab in eine andere Welt. Bei den gezeigten malerisch-grünen Hügel-Landschaften oder romantischen Städtchen am Meer überkommt dich schließlich das Fernweh. Ein Urlaub genau dort wäre jetzt ein Traum – und du beginnst, wieder angekommen in der Realität, die Drehorte nebenbei auf dem Handy zu googeln.

So oder so ähnlich ergeht es dir ab und zu vorm Fernseher oder Laptop? Damit bist du nicht allein. Streaming-Plattformen können nämlich unser Reiseverhalten durchaus beeinflussen. Wie genau, das hat der Club Med untersucht.

Das Tourismus-Unternehmen, das Cluburlaube anbietet, hat die beliebtesten Serien aus dem Jahr 2022 und 2023 in einer Liste zusammengetragen und Google-Suchanfragen zu den Drehorten sowie Unterkunftspreise analysiert. Auf diese Weise wurde ein Ranking der zwölf einflussreichsten Serien erstellt.

Dabei zog Club Med auch Tiktok-Views hinzu, denn soziale Medien, zu denen auch Youtube und Pinterest zählen, würden laut der Untersuchung vor allem von jüngeren Generationen vermehrt zur Reiseplanung und als Inspiration genutzt. Laut „Travel Weekly“ ist Tiktoks Einfluss auf Reisende allein letztes Jahr um 10 Prozent gestiegen.

Daniel Topitz, ein Reiseexperte bei Club Med, sagt: „Heutzutage recherchieren Menschen ihren Urlaub ganz anders als noch vor 20 Jahren. Man sammelt Ideen und Tipps aus den verschiedensten Quellen, und natürlich lassen wir uns oftmals von den Medien inspirieren, die wir tagtäglich konsumieren. Sei es ein Film oder unsere Lieblingsserie, Instagram-Feeds oder Pinterest-Boards mit traumhaften Bildern, Reels auf Tiktok oder Reisevlogs auf Youtube – der Einfluss solcher Plattformen sollte nicht unterschätzt werden.“

„Reisevlog“ ist übrigens kein Rechtschreibfehler, sondern koppelt die Wörter Reise-Video und Blog miteinander. Videobloggerinnen und ‑blogger, auch Vlogger genannt, dokumentieren damit öffentlich ihre Reisen.

Die heutige Popkultur hat einen entscheidenden Einfluss auf Trends aller Art, Mode, Lifestyle, Sprache oder eben Reisen. Wo würdest du am liebsten deinen nächsten Traumurlaub verbringen? Falls dich dank Netflix und Co. noch nicht das Fernweh gepackt hat, kommen hier die zwölf einflussreichsten Serien und ihre Drehorte. Manche könnten diesen Sommer sogar zum Trendziel werden.

Die ersten fünf Serien im Ranking nehmen wir genauer unter die Lupe.

1. Strandparadies Outer Banks, USA

Auf Platz eins im Ranking schaffte es das Netflix-Original „Outer Banks“. Die Actionserie zieht Zuschauer und Zuschauerinnen aus aller Welt in ihren Bann, und das nicht nur wegen der Handlung, sondern auch wegen der einzigartigen Kulisse.

„Outer Banks“ spielt zum Großteil auf der gleichnamigen Inselkette in North Carolina. Der Bundesstaat liegt im Südosten der USA und erstreckt sich vom Atlantik bis zu den Appalachen.

Die Dreharbeiten wurden jedoch aus gesetzlichen Gründen nach Charleston in den Bundesstaat South Carolina verlegt. Viele Fans haben sich gefragt, wo sich dieses sonnige „Paradies auf Erden“ von John B. und seiner Crew befindet. Über 155.000 Google-Suchanfragen wurden Club Med zufolge zu dem Drehort gestellt.

Der Cape-Lookout-Leuchtturm an der Küste von North Carolina. © Quelle: imago images/YAY Images

Der Hashtag #Northcarolina hat zudem 6,5 Milliarden Views auf Tiktok, und wenn man die serienrelevanten Orte wie Charleston (South Carolina), Savannah (Georgia) und eben North Carolina kombiniert, liegt der durchschnittliche Preis für eine Bleibe derzeit mit 260 Euro pro Nacht bereits sehr hoch.

Dies liegt Club Med zufolge nicht nur an der Serie, aber sie habe dazu beigetragen, dass die einmalige Landschaft der Inselkette, die vor allem bei Surferinnen und Surfern sehr beliebt ist, international bekannt wurde.

Allein in Deutschland seien die Suchanfragen zu North Carolina um 41 Prozent gestiegen, nachdem die dritte Staffel im Februar 2023 erschienen ist. Die Zahl liegt damit deutlich höher als letztes Jahr um diese Zeit. Ob dies letztendlich diesen Sommer auch zu mehr Tourismus führen wird, bleibt abzuwarten.

Dort Urlaub machen? Ein Traum: der Angelpier von Nags Head an der Küste von North Carolina. © Quelle: imago images/CSP_digidreamgrafix

2. „Bridgerton“ bringt Reisende nach Bath, Großbritannien

Platz zwei des Rankings der einflussreichsten Serien hinsichtlich der Reiseplanung führt die Netflix-Serie „Bridgerton“ an. Sie spielt in einer bunten Welt der englischen High Society des frühen 19. Jahrhunderts und gilt als eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt.

Das wirkte sich auch auf den englischen Tourismus aus. Gedreht wurde die Serie zum Teil in der im Südwesten des Landes gelegenen Stadt Bath, die bei Touristinnen und Touristen aus aller Welt bereits seit jeher sehr beliebt ist.

Inspiration für deinen nächsten England-Urlaub: Bath. © Quelle: Dörte Nohrden

Bekannt ist Bath für die georgianische Architektur und die römischen Bäder, die der Stadt ihren Namen verliehen. Allein auf Internet Movie Database, kurz IMDb, wird der Drehort in 8000 Bewertungen erwähnt. Auf Tiktok häufen sich die Reels (zusammenhängende, zwischen 15 und 60 Sekunden lange Social-Media-Videos) mit Reiseinspiration. Der Hashtag #Bath hat 7,2 Milliarden Views.

Ergänzt wird das Aufgebot von zahlreichen Bridgerton-Touren, die dich zu den Drehorten bringen – das perfekte Reiseziel also für einen Städteurlaub diesen Sommer und eine schöne Alternative zu London.

3. Auf nach Paris mit Emily

Auch die Serie „Emily in Paris“ schafft es unter die einflussreichsten Serien und macht Lust auf eine Reise in die französische Metropole.

Das Pariser Leben, bunte Geschäfte, jede Menge Luxus, tolle Outfits, verträumte Straßen und wunderbare Aussichts-Spots, mit denen in der Serie nicht gegeizt wird, katapultieren „Emily in Paris“ auf Platz drei:

Der Hashtag #Paris hat Club Med zufolge mittlerweile 64,9 Milliarden Views auf Tiktok und #paristravel liegt bei 285,6 Millionen. Somit ist die Stadt der Liebe im Ranking der unangefochtene Spitzenreiter auf Social Media.

Dank der Serie werden inzwischen auch extra Touren durch die Stadt à la Emily Cooper angeboten. Hier hat es sich die Protagonistin in Staffel 3, Episode 304 am Wasser gemütlich gemacht. © Quelle: imago images/Everett Collection

Paris ist eben ein zeitloses Trendziel und die Hitserie trägt ihren Teil dazu bei: Auf sogenannten „Emily in Paris“-Touren kannst du inzwischen sogar das Paris der Protagonistin kennenlernen und die Drehorte besichtigen. Zu diesen zählen beispielsweise der Place de Valois, der Jardin du Palais Royal Place de l’Estrapade oder das Café de Flore.

4. „The Crown“, nächster Halt: England

Mit Staffel fünf und sechs sicherte sich die britische Fernsehserie „The Crown“ Platz vier der einflussreichsten Serien, was das Reisefaible angeht.

Die Netflix-Serie wurde 2.240.000-mal gegoogelt und sahnte 64,9 Milliarden Tiktok Views ab. Nach ihren Schauplätzen suchten 2780 Zuschauerinnen und Zuschauer. Filmset ist, wie sollte es anders sein, zum Großteil England.

Zu den Schauplätzen gehören unter anderem das Lancaster House im Londoner Stadtteil St James’s, das als Double für den Buckingham Palace herhielt, das Hatfield House in der Grafschaft Hertfordshire oder die Kathedrale von Ely in Cambridgeshire.

Das Hatfield House. © Quelle: imago images/Loop Images/Roy Shakespeare

Staffel fünf wurde übrigens auf Mallorca gedreht, die sechste Staffel soll ebenfalls auf der Baleareninsel und außerdem in Barcelona spielen, schreibt unter anderem das „Mallorca Magazin“.

5. „The White Lotus“ weckt Interesse an Sizilien

Während Staffel eins der Serie „The White Lotus“ in einem idyllischen Luxus-Resort auf Hawaii spielt, ist ihr Schauplatz in der zweiten Staffel die italienische Insel-Schönheit Sizilien. Ob der Drehort zu einem neuen Trendziel wird?

Zumindest wurde das Filmset der Fortsetzung laut Club Med 18.254 gegoogelt, 42,2 Milliarden Views erhielt die Serie auf Tiktok.

Neugierig waren Zuschauerinnen und Zuschauer auch auf die Drehorte der Serien „Outlander“ (Platz 6), „Wednesday“ (7) oder „Game of Thrones: House of the Dragon“ (8) und „Ozark“ (9). Damit stehen die jeweiligen Filmsets Schottland, Jericho in Vermont (USA), Spanien und Osage Beach (Kleinstadt in Missouri, USA) laut Suchergebnissen ebenfalls oben, was Reisetrends anbelangt.

Wäre übrigens die fiktive Stadt Hawkins aus der Erfolgsserie „Stranger Things“ ein echter Ort, würde dieser das Ranking anführen. Weltweit wurde Club Med zufolge weit über 60.000-mal nach dem Drehort der Serie gegoogelt und allein auf Tiktok erhielt #hawkins über 822 Millionen Views.

Das komplette Ranking findest du im Folgenden:

Methodik

Club Med hat die beliebtesten Serien aus den Jahren 2022 und 2023 sowie die „am sehnlichsten erwarteten der nächsten Monate“ in einer Liste zusammengetragen. Anschließend wurde recherchiert, wo diese gedreht wurden beziehungsweise wo sie spielen. Daraufhin wurden folgende Datenpunkte analysiert und in einem Ranking ausgewertet:

Google-Suchanfragen:

Wie oft wurde die Serie gegoogelt?

Wie oft wurde nach dem Drehort gegoogelt?

Welcher Ort wurde am häufigsten in Zusammenhang mit der Serie gegoogelt?

Tiktok Views wurden ebenfalls hinzugezogen, um einen Einblick in die Suchanfragen auf sozialen Medien miteinzubeziehen. Analysiert wurde jeweils der Ort, der am häufigsten in Zusammenhang mit der Serie gegoogelt wurde.

Zudem wurden die Anzahl der IMDb-Bewertungen (Bewertungen der amerikanischen Datenbank namens Internet Movie Database zu Filmen, Fernsehserien, Videoproduktionen und Computerspielen) mit Drehort angegeben sowie die Preise der Urlaubsunterkünfte in den jeweiligen Orten aufgeführt.