Hotels im Herbst: Hier gibt´s viel Luxus für wenig Geld

Ein kuscheliges Bett, feinstes Essen, ein lauschiger Pool und zwischendurch ein Saunagang mit Massage: In den kalten Jahreszeiten erwärmt die Vorstellung von einem Luxusurlaub die Herzen vieler urlaubsreifer Menschen. Bei der Suche nach einem Luxushotel bekommen die meisten Reisenden allerdings schnell wieder kalte Füße. Schließlich bringt ein Fünf-Sterne-Haus zwar außerordentlichen Komfort, aber leider auch eine außerordentliche Belastung für das Reisebudget mit sich.

Doch der Traum von einem Luxusurlaub im Herbst ist nicht nur wohlhabenden Menschen vorbehalten, sofern man bei der Auswahl des Reiselandes flexibel ist. Das zeigt eine Auswertung der Reise-Suchmaschine „Kayak“. Um die Länder und Städte mit den günstigsten Luxushotels zu identifizieren, hat ein Analyse-Team die in den Suchanfragen angezeigten Preise der vergangenen 180 Tage verglichen und daraus ein Ranking entwickelt.

Herbst-Urlaub 2023: die günstigsten Luxus-Hotels weltweit

Die Auswertung zeigt: Wer im Herbst nach besonders preiswertem Luxus sucht, muss eine längere Reise auf sich nehmen. Die aus deutscher Sicht nächstgelegenen Länder mit den besten Preisen sind Tunesien und Marokko.

Die „Petronas Twin Towers“ in Kuala Lumpur, Hauptstadt von Malaysia, zählen mit 452 Metern zu den höchsten Gebäuden der Welt. Deutlich niedriger sind die Übernachtungspreise in den Luxus-Hotels. © Quelle: imago images/Aviation-Stock

Um in einem der drei weltweit günstigsten Fünf-Sterne-Hotels zu übernachten, müssen Urlauberinnen und Urlauber nach Malaysia (106 Euro pro Nacht), Kolumbien (109 Euro) oder Sri Lanka (114 Euro) reisen. Die folgende Tabelle zeigt die zehn Städte mit den weltweit attraktivsten Durchschnittspreisen für Fünf-Sterne-Hotels im September und Oktober auf.

Kuala Lumpur, Malaysia, 106 Euro Bogotá, Kolumbien, 109 Euro Colombo, Sri Lanka, 114 Euro Medellín, Kolumbien, 120 Euro Jakarta, Indonesien , 125 Euro Patong, Thailand , 127 Euro Sousse, Tunesien, 129 Euro Chennai, Indien, 130 Euro Hammamet, Tunesien, 131 Euro Alexandria, Ägypten , 133 Euro

Herbst-Urlaub 2023: die günstigsten Luxus-Hotels in Europa

Wer innerhalb von Europa nach einem günstigen Fünf-Sterne-Hotels im September und Oktober sucht, findet die besten Preise laut „Kayak“ in Polen (144 bis 152 Euro pro Nacht) und in der Türkei (155 bis 218 Euro).

Der Marktplatz von Krakau: Polen bietet laut Auswertung die günstigsten Preise für Luxushotels in Europa. © Quelle: imago images/Panthermedia

Der Durchschnittspreis für einen Luxus-Urlaub in Hamburg (Platz 5) erscheint mit 179 Euro pro Nacht überraschend günstig. Auch Porto in Portugal und Belgiens Hauptstadt Brüssel sind attraktive Optionen für eine Luxus-Reise im Herbst.

Krakau, Polen, 144 Euro Warschau, Polen, 152 Euro Alanya, Türkei, 155 Euro Istanbul, Türkei, 178 Euro Hamburg, Deutschland , 179 Euro Cesme, Türkei, 191 Euro Prag, Tschechien , 207 Euro Porto, Portugal, 208 Euro Side, Türkei, 218 Euro Brüssel, Belgien, 219 Euro

Karte zeigt günstigste Luxus-Hotels im gesamten Jahr

Die Auswertung hat laut „Kayak“ außerdem ergeben, dass die Zahl der Suchanfragen nach Luxus-Urlaub in 2023 bisher etwa fünf Mal (22 Prozent) höher war, als im Vorjahr. „Gleichzeitig ist sicher das ein oder andere Reisebudget aufgrund der Inflation geschrumpft“, sagt Suchmaschinen-Chefin Annie Wilson.

Für die Suche nach günstigen und zugleich komfortablen Unterkünften hat das Portal deshalb eine interaktive Karte entwickelt, die auf den angezeigten Luxushotel-Preisen der vergangenen 360 Tage basiert. Dafür sind laut Wilson „Hoteldaten von Hunderten von Städten rund um den Globus analysiert“ analysiert worden. Angezeigt werden auch Empfehlungen für die günstigsten Reise- und Buchungszeiträume.

Die besten Schnäppchen-Chancen haben Luxus-Reisende demnach in Indonesien, Indien, Nordafrika sowie in Mittel- und Südamerika. Die teuersten Preise werden dagegen in Nordamerikas und Europa aufgerufen. Doch auch dort verbergen sich einzelne gute Angebote. Besonders attraktiv sind die Preise meistens in der Nebensaison des jeweiligen Reiselandes.

Hier eine Übersicht der besten „Schnäppchen-Städte“ in Europa:

Schnäppchen-Städte in Europa

Beim Blick auf die Weltkarte fällt erneut auf: In Europa sind Luxus-Hotels auch ganzjährig nirgendwo so günstig, wie in Polen. In Danzig, Warschau, Krakau, Zakopane und Breslau liegen die Durchschnitts-Preise für eine Übernachtung im Fünf-Sterne-Doppelzimmer zwischen 111 und 154 Euro. Günstigster Reisezeitraum ist das Frühjahr.

Am tiefsten müssen Europa-Reisende dagegen in Italien in die Tasche greifen. In Venedig, Mailand, Florenz, Rom und Positano rufen die Luxushäuser bei „Kayak“ saftige Durchschnitts-Preise zwischen 499 und 1364 Euro pro Nacht auf. Gute Chancen auf ein Schnäppchen haben Luxus-Reisende außerdem in Porto (Portugal, 197 Euro pro Nacht im Januar), in Prag (Tschechien, 177 Euro im Februar) und in Bukarest (Rumänien, 155 Euro im Februar).

Die günstigsten Luxushotels in Deutschland sind laut „Kayak“ in Berlin (289 Euro pro Nacht im März) und Frankfurt (261 Euro im Juli) zu finden.

Fünf-Sterne-Schnäppchen in Afrika

In den Daten der Suchmaschine finden sich nicht viele Luxus-Hotels in Afrika. Die durchschnittlich günstigsten Preise werden für Johannesburg (Südafrika, 182 Euro pro Nacht im Januar) sowie für Tanger (172 Euro, September), Agadir (183 Euro, Mai) und Casablanca (187 Euro, November) in Marokko angezeigt.

Sonnenuntergang über Sousse: In Tunesien locken mehrere Luxus-Hotels mit günstigen Übernachtungspreisen. © Quelle: imago images/Romas

Fünf-Sterne-Schnäppchen in Nordamerika

Ein erschwinglicher Luxus-Urlaub in den USA und Kanada im Herbst 2023 dürfte laut „Kayak“-Analyse kaum möglich sein. Mit durchschnittlich 368 Euro pro Nacht (August) ist Las Vegas am günstigsten, gefolgt von Vancouver (396 Euro, November) und Atlanta (406 Euro, März).

Die legendäre Fontäne sprudelt vor dem Hotel Bellagio: Anders als viele andere Städte in den USA ist Luxus-Urlaub in Las Vegas vergleichsweise günstig. © Quelle: imago images/imagebroker

Die höchsten Durchschnitts-Preise werden in Orlando (783 Euro pro Nacht) und Miami Beach (881 Euro) in Florida sowie in Santa Barbara (933 Euro) in Kalifornien aufgerufen.

Fünf-Sterne-Schnäppchen in Mittel- und Südamerika

Im Vergleich zu den USA und Kanada sind die Preise für Fünf-Sterne-Hotels in Mittel- und Südamerika deutlich günstiger. In Guatemala, Panama, Kolumbien, Brasilien, Uruguay, Peru und Chile liegen die günstigsten Übernachtungspreise zwischen 108 und 174 Euro – in der Regel sogar in der Hauptsaison.

Die Skyline von Bogota schimmert im Abendlicht. Kolumbiens Hauptstadt bietet günstige Luxus-Hotels. © Quelle: imago images/VWPics

Fraglich bleibt dabei, ob die gleichen Kriterien für die Sterne-Bewertungen angesetzt werden. Laut „Kayak“ wird die Qualität der Unterkünfte „normalerweise von einer offiziellen Hotelbewertungsorganisation oder einer anderen dritten Partei“ geprüft.

Fünf-Sterne-Schnäppchen in Asien

Die besten Chance auf ein Luxus-Hotel zum Schnäppchenpreis im Herbst haben Reisende in Asien. Die durchschnittlich günstigsten Städte sind Ahmedabad (Indien, November) mit 103 Euro pro Nacht, Kuala Lumpur (Malaysia, November) mit 106 Euro, Colombo (Sri Lanka, Juni) mit 114 Euro und Vung Tau (Vietnam, März) mit 123 Euro. Auch in China gibt es etliche Luxus-Hotels zu günstigen Preisen.

Fünf-Sterne-Schnäppchen in Australien

Die Preise für Luxus-Hotels in Australien fallen im Vergleich zu Europa und Nordamerika recht moderat aus.

Strandparadies Australien: Die günstigsten Luxushotels gibt es laut Auswertung in Gold Coast. © Quelle: imago images/blickwinkel

In Gold Coast zahlen Reisende mit 295 Euro pro Nacht durchschnittlich am meisten. Die günstigsten Hotels mit 5-Sterne-Bewertung liegen laut der Auswertung in Perth (207 Euro pro Nacht im Mai) und Brisbane (230 Euro im Januar).

