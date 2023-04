Urlaub im Oman: Was das arabische Land so besonders macht

Seit dieser Woche steht es offiziell fest: Der Oman wird 2024 das Partnerland der weltweit größten Reisemesse ITB in Berlin. Als solches darf das Land die offizielle Eröffnungsfeier am 4. März und zahlreiche Veranstaltungen für Besucherinnen und Besucher der Tourismusmesse ausrichten.

Doch was hat das Sultanat auf der Arabischen Halbinsel Urlauberinnen und Urlaubern eigentlich zu bieten? Wir stellen dir das Land vor.

Die spektakulärsten Sehenswürdigkeiten

Einsame Wüstenlandschaften, pittoreske Moscheen und orientalische Märkte mit Gewürzen, Weihrauch und Silberwaren: Der Oman ist ein beeindruckendes Land, das auf allen Ebenen stark mit seinen alten Traditionen verbunden ist.

In seiner Gesamtfläche ist das Land, das an den Jemen, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate grenzt, fast so groß wie Deutschland. Mit nur 4,5 Millionen Menschen ist der Oman allerdings nur dünn besiedelt.

Die Wahiba-Wüste

Zu den beeindruckendsten Orten im Oman gehört die Wahiba-Wüste, die sich im Osten des Landes über 15.000 Quadratkilometer erstreckt. Im Osten reichen die Dünen bis an den Indischen Ozean, im Westen und Nordosten verhindern sogenannte Wadis, häufig mit Wasser gefüllte Flusstäler, die weitere Ausbreitung der Wüste.

Die Wahiba-Sandwüste im Oman – ein Dünenmeer. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Du wolltest schon immer mal auf einem Kamel reiten? Dann ist jetzt deine Chance. Viele Veranstalter bieten Kameltouren durch die Wahiba-Wüste an – zur Auswahl stehen Tagesausflüge, aber auch mehrtägige Touren für echte Wüstenfans.

Die Hauptstadt Maskat

Ein Besuch der Hauptstadt Maskat ist bei einem Urlaub im Oman Pflichtprogramm. Denn in der Hafenstadt im Nordosten des Landes pulsiert das Leben. Hier kannst du einen der trubeligen Märkte besuchen, beispielsweise den Mutrah Souk – einen der ältesten Märkte der arabischen Welt.

Auf dem Mutrah Souk findest du feine Stoffe, aromatische Gewürze und hübschen Schmuck. © Quelle: imago images/Juan Carlos Muñoz

Der überdachte Markt ist der perfekt Ort, um dir ein Andenken an deine Reise zu kaufen. In den Läden entlang der engen Gassen findest du feine Stoffe, eine riesige Auswahl an Gewürzen und hübschen Schmuck. Auch Süßigkeiten und Lampen kannst du auf dem Markt kaufen.

Sehenswert ist auch die aus Sandstein erbaute Sultan-Qaboos-Moschee. Sie ist die Hauptmoschee des Landes und bietet Platz für bis zu 20.000 Gläubige. Auch Nichtgläubige dürfen das prunkvolle Gebäude betreten – jeden Vormittag (nur freitags nicht) haben Touristinnen und Touristen Zutritt. Dabei solltest du unbedingt auf angemessene Kleidung achten! Arme und Beine müssen bedeckt sein, Frauen sollten ein Kopftuch tragen.

Eine Besichtigung der Sultan-Qaboos-Moschee wird Teil deiner Rundreise durch den Oman sein. © Quelle: pixabay.com/sharonang

Ein weiteres Highlight in Maskat: die Mutrah Corniche, eine Flaniermeile direkt an der Küste. Von hier aus hast du einen traumhaften Blick auf den Golf von Oman und den Hafen. Am Abend, wenn die Sonne untergeht und alles in goldenes Licht taucht, ist es auf der Mutrah Corniche besonders schön.

Die Mutrah Corniche ist eine Promenade, die sich über drei Kilometer entlang der Uferpromenade erstreckt und von der aus man einen Blick auf den Hafen von Oman genießt. © Quelle: Getty Images/Emad Aljumah, Trendtours

Weitere schöne Städte im Oman, die einen Besuch wert sind: Nizwa (große Festungsanlage), Sur (malerische Küstenstadt) und Bahla (Unesco-Weltkulturerbe).

Die schönsten Strände im Oman

Die schönsten Strände findest du in der Region Dhofar im Süden des Omans. Eine echte Perle ist der Fazayah Beach, der eine Autostunde von der Provinzhauptstadt Salalah entfernt liegt. Auf dem weißen Sandstrand mit Blick auf das türkisblaue Meer fühlt sich der Oman fast nach Karibik an.

Dank des türkisblauen Wassers des Fazayah Beach kann sich der Oman auch ein bisschen nach Karibik anfühlen. © Quelle: imago images/robertharding

Der Fazayah Beach ist aber längst nicht der einzige Traumstrand in der Region. Ein Erlebnis ist beispielsweise auch ein Besuch des Mughsail Beach, der etwa 40 Minuten Autofahrt von Salalah entfernt liegt. Der Ort ist bekannt für seine Blow Holes – Felslöcher, durch die meterhohe Salzwasserfontainen schießen.

Eine weiterer Strand-Tipp, etwa eine halbe Stunde von Salalah entfernt, ist der Taqah Beach. Hier kannst du nicht nur am Strand entspannen und die Sonne genießen, sondern in dem nahe gelegenen und gleichnamigen Küstenstädtchen Taqah auch eine 250 Jahre alte Burg besichtigen.

Wann ist die beste Reisezeit für den Oman?

Die besten Monate für einen Urlaub im Oman sind November bis März. In dieser Jahreszeit liegen die Temperaturen tagsüber zwischen 24 und 29 Grad Celsius, Regen gibt es kaum. In der Nacht lässt es sich bei etwa 20 Grad Celsius angenehm schlafen.

Die Sommer sind im Oman sehr heiß, in der Wüste können die Temperaturen auf bis zu 50 Grad Celsius steigen! Im Süden des Landes regnet es in den Sommermonaten außerdem reichlich.

Gibt es viel Kriminalität im Oman?

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind die Kriminalitätsrate und die Gefahr von Gewaltverbrechen im Oman sehr niedrig. Auch als Frau kannst du im Oman entgegen allen Vorurteilen sicher Urlaub machen. An besonders touristischen Orten solltest du dich allerdings vor Dieben in Acht nehmen.

Das Auswärtige Amt rät, Geld, Ausweise, Führerscheine und andere wichtige Dokumente sicher aufzubewahren. Außerdem solltest du die Türen und Fenster deines Fahrzeugs stets geschlossen halten und es nie unbeaufsichtigt lassen.

Welche Impfungen brauche ich für den Oman?

Bei direkter Einreise aus Deutschland sind für Urlauberinnen und Urlauber im Oman keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben. Als Reiseimpfungen empfohlen werden Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt auch Hepatitis B, Typhus und Tollwut.

Ein wichtiger Hinweis: Wenn du aus einem Gelbfiebergebiet in den Oman einreist oder dort mehr als zwölf Stunden Aufenthalt hattest, musst du eine Gelbfieberimpfung nachweisen! Gelbfieber kommt in den tropischen und subtropischen Gebieten Südamerikas und Afrikas vor.

Einreise in den Oman: Was Reisende beachten müssen

Für die Einreise in den Oman benötigen Deutsche einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate lang gültig ist.

Außerdem musst du vor deiner Reise in den Oman bei der Royal Oman Police ein E-Visum beantragen – den Link zur Beantragung findest du hier.