Urlaub im September 2023: Das sind die besten Reiseziele

Der September ist in vielerlei Hinsicht ein guter Monat für Urlaub. Die große Ferienzeit ist vorbei, an den Stränden und in den beliebten Urlaubsorten wird es allmählich wieder ruhiger und vor allem leerer.

Außerdem beginnt die Erntezeit und die Temperaturen werden im Vergleich zum Sommer erträglicher. Wir stellen dir Ziele vor, an denen du einen romantischen Spätsommerurlaub verbringen kannst.

Südtirol

Urlaub in Südtirol im September ist herrlich. Warum? Weil du in dieser Zeit die Obst- und Weinlese miterleben kannst. Die Stimmung zur Ernte ist einfach eine ganz besondere, die Reben hängen voll, es kann genascht (natürlich nur, wenn Besitzerin oder Besitzer es erlauben) oder der Wein aus dem letzten Jahr probiert werden.

Mit dem Rad kannst du die Weinanbaugebiete in Südtirol erkunden. © Quelle: imago images/Jochen Tack

In den Tälern klettert das Thermometer auch im September noch rauf bis auf 25 Grad Celsius, in den Höhenlagen können es schon nur noch 15 Grad sein – ideale Voraussetzungen für einen Wanderurlaub. Und mit etwas Glück kommst du bei einer Apfelernte vorbei und kannst nach ein paar frischen Jonathan Gold oder Red Delicious Äpfeln fragen.

Auch kulturell ist in Südtirol im September einiges los, unter anderem die Meraner Musikwochen. Bis zum 20. September finden hier täglich klassische Konzerte in unterschiedlichen Locations statt. Oder du schaust dir in Ahrntal das Mineralienmuseum an, das die verschiedenen Mineralien der Alpen zeigt.

Irland

Wenn du bei Irland direkt an Regen denkst, solltest du dich vor Ort vom Gegenteil überzeugen. Denn im September ist das Wetter auf der sogenannten Grünen Insel noch sehr beständig und zum Herbstbeginn sollte es einige Sonnentage geben. Außerdem eignet sich der Monat sehr gut für einen Roadtrip durch Irland, da der Verkehr nicht mehr so dicht ist, wie im Juni, Juli oder August.

Die Natur in Irland ist auch im September noch magisch. © Quelle: imago images/Panthermedia

Das gilt auch für die Campingplätze: Bist du im September unterwegs, sind die Chancen viel höher, direkt einen Platz zu finden ohne lange suchen zu müssen. Wunderschöne Straßen für deinen Roadtrip sind unter anderem die Küstenstraßen Wild Atlantic Way, Ireland‘s Ancient East Historical Trail oder auch Hidden Heartlands.

Reicht dir ein Städtetrip, zum Beispiel nach Dublin, kannst du auch von hier aus im September ein paar Tagesausflüge in Irlands Natur unternehmen, zum Beispiel zu den berühmten Cliffs of Moher oder zu den Wicklow Mountains.

Slowenien

Wenn du nicht so der Sommermensch bist und Temperaturen über 20 Grad Celsius nur schwer ertragen kannst, ist Slowenien im September das ideale Reiseziel für dich. Hier wird es dann kaum noch wärmer und die Tiefsttemperaturen pendeln sich bei etwa neun Grad ein, Camping wäre also zum Beispiel auch noch möglich.

Slowenien ist ein Traum für Kajakfreunde. © Quelle: imago images/VWPics

Außerdem ist Slowenien klimatechnisch recht flexibel, das Land hat nämlich gleich mehrere Klimazonen in sich vereint. So herrscht im Landesinneren eher alpines Klima, während es in Richtung Küste und Adria immer mediterraner wird. Ein Städtetrip nach Maribor oder Ljubljana kann im September auch ein spannendes Ziel sein.

Möchtest du draußen und aktiv unterwegs sein, solltest du eine Kajaktour entlang der glasklaren Gebirgsflüsse Sloweniens planen. Alternativ bietet sich in der vielfältigen Natur des Landes auch Rafting, Reiten oder Klettern an.

Jordanien

Einmal vor dem berühmten Felsentor in Petra stehen oder auf den Spuren von Jesus von Nazareth wandeln, wenn da nicht diese Hitze wäre... Da haben wir eine gute Nachricht für dich: Reise im September nach Jordanien. Ab Mitte des Monats sind die Temperaturen erträglich und es wird nur noch selten über 30 Grad warm.

Hast du die antike Stadt Petra schon erkundet, lohnt ein Ausflug in die Hauptstadt Jordaniens. Amman wurde auf sieben Hügeln erbaut und gilt heute als moderne Stadt mit etwa zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Märkte eignen sich prima, um duftende Gewürze zu erkunden oder die jordanische Küche zu probieren.

Die Hauptstadt von Jordanien, Amman, sollte auf deiner To-Do-Liste stehen, wenn du im September nach Jordanien reist. © Quelle: imago images/Tanecka

Etwa 40 Kilometer nördlich von Amman liegt Jerash. Der Ort gehört zu den am besten erhaltenen Stätten aus der römischen Zeit. Manche Spuren stammen sogar aus dem sechsten Jahrtausend vor Christus – inzwischen leben hier rund 40.000 Menschen.

Mykonos, Griechenland

Du willst noch einen Badeurlaub dieses Jahr erleben, schaffst es aber im Sommer nicht mehr? Kein Problem, du kannst deinen Bikini trotzdem einpacken und musst zum Baden nicht mal den Kontinent verlassen: Auf Mykonos in Griechenland herrschen auch im September noch herrliche Sommertemperaturen von durchschnittlich 25 Grad Celsius.

Die Kirche Panagia Paraportiani ist ein beliebtes Fotomotiv. © Quelle: imago images/Image Source

Die Temperaturen eignen sich auch wunderbar, um entspannt das Herz der Insel zu erkunden: Mykonos-Stadt, die auch Chora genannt wird. Hier findest du die typischen würfelförmigen und weißen Häuser mit blauen Fensterläden, während du durch die schmalen Gassen der Stadt schlenderst. Und wenn du Lust auf Party hast, bist du in Mykonos-Stadt ebenfalls goldrichtig.

Im Viertel Kastro findest du eines der beliebtesten Fotomotive auf Mykonos, die Panagia Paraportiani. Dahinter verbirgt sich die berühmteste Kirche der Insel. Das Besondere: Sie ist felsenartig gebaut und schneeweiß. Besonders schöne Fotos kannst du schießen, wenn du zum Sonnenuntergang hinfährst.

Boston, USA

Es lässt sich nicht leugnen, im September macht der Herbst schon auf sich aufmerksam, besonders, wenn sich die Blätter langsam verfärben. Und wo lässt sich das besser genießen, als an einem Ort, der für seinen Indian Summer berühmt ist. Boston liegt im schwer auszusprechenden US-Bundesstaat Massachusetts und ist im September angenehm für alle, die keine Hitze mögen. Wärmer als 20 Grad Celsius wird es hier nicht mehr.

Wenn du Ende September nach Boston reist, kannst du den Indian Summer gar nicht verpassen. Die Wälder verfallen in einen regelrechten Farbrausch und leuchten orange, gelb und rot. In Boston sind Touristinnen und Touristen, die nur wegen der Laubfärbung anreisen, keine Seltenheit und werden etwas spöttisch „Leaf Peeper“ genannt.

Bei einem Besuch in Boston kannst du Städtetrip mit Indian Summer kombinieren. © Quelle: imago images/Design Pics

Aber auch abseits der Laubfärbung lässt sich in Boston im September einiges erleben, sei es eine Bootstour auf dem Charles River, das Boston Festival of Arts oder die unzähligen spannenden Museen der Stadt.

Georgien

Im September endet die Hochsaison in Georgien allmählich. Das Wetter ist noch immer ideal und bei den Temperaturen kommt es darauf an, welches Fleckchen von Georgien du erkunden möchtest. An der Küste des Schwarzen Meeres herrscht ganzjährig subtropisches Klima, es regnet viel und ist sehr warm. In Tiflis dagegen wird es im September maximal noch 30 Grad warm. Möchtest du eher im Kleinen Kaukasus unterwegs sein, solltest du dich auf trockenes Steppenklima einstellen.

Für Wanderurlaube im September ist Georgien ideal. Du wirst eine außergewöhnliche Gastfreundschaft erleben und kannst dir sowohl das Tiefland als auch die Gebirgsketten mit ihren malerischen Landschaften anschauen. Außerdem ist Weinlese und so kannst du nach der Tour auch einen leckeren georgischen Wein mit Blick auf die Berge genießen.

Georgiens Hauptstadt Tiflis ist sowohl ein europäisches als auch ein asiatisches Abenteuer. © Quelle: imago images/GekaSkr

In Georgiens Hauptstadt Tiflis erlebst du sowohl europäisches als auch asiatisches Flair, kannst durch moderne Straßen schlendern oder verfallene Hinterhöfe entdecken. Die Stadt ist ein echter Melting Pot und niemals langweilig.

