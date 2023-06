Strandurlaub in den Niederlanden: Vor diesem Tier wird gewarnt

Sonnenschein, sommerliche Temperaturen, die Ferien stehen vor der Tür: Es herrscht Urlaubsstimmung. Allerdings könnte uns die jetzt ordentlich vermiest werden, zumindest wenn die Reise an die holländische Küste gehen soll. Unser Nachbarland warnt derzeit nämlich vor einem giftigen Insekt, das sich dort an den Stränden breitmacht. Das berichtet unter anderem das Magazin „Libelle“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie ist gerade einmal 45 Millimeter groß, plüschig und kann für große Schmerzen sorgen: die Goldafterraupe. Wie der Gesundheitsdienst der Urlaubsregion Zeeland informiert, verursachen die kleinen Brennhaare der Tierchen Hautrötungen, Juckreiz und Schmerzen.

Je nach Empfindlichkeit kann der Kontakt mit der Raupe sogar gefährlich werden. Allergische Reaktionen, schwerer Ausschlag und Bläschen sind mögliche Folgen. Das Einatmen der kleinen Härchen kann sogar Atemwegsreaktionen auslösen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Was soll ich nach der Berührung einer Goldafterraupe tun?

Wer mit der Goldafterraupe und ihren Brennhaaren in Kontakt gekommen ist, sollte die betroffenen Stellen möglichst schnell mit Wasser abspülen. Am einfachsten ist das unter der Dusche, notfalls hilft auch ein Sprung ins Meer. Falls du Haare auf deiner Kleidung entdeckst, solltest du sie waschen und anschließend im Trockner trocknen. Sind Brennhaare in dein Auge gelangt, solltest du es ebenfalls unter fließendem Wasser ausspülen.

Gereizte Hautstellen können gekühlt oder mit einer kortisonhaltigen Creme eingerieben werden. Normalerweise verschwinden die Beschwerden nach einer Woche wieder. Ist dies nicht der Fall oder du reagierst mit Schüttelfrost, Fieber oder Atemnot, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen.

Wie erkenne ich die Goldafterraupe?

Aus den Goldafterraupen werden einmal Schmetterlinge. Allerdings haben sie nur eine Flügelspannweite von etwa dreieinhalb Zentimetern, sie sind also recht klein. Die Raupe des Goldafters hat rötlich-braune Brennhaare, die auf dem gesamten dunkelbraunen Körper wachsen. Zu den Brennhaaren kommen rote Punkte auf dem Rücken. Am Ende des Hinterleibs sind sie rostrot verfärbt – so erklärt sich auch ihr Name.

Die Raupe findet msn überwiegend in Dünen und am Strand. Sie fühlt sich aber auch in Bäumen wie Weißdorn, Schlehen, Eichen, Birken und Obstbäumen wohl. Durch Berührung können sie herunterfallen und landen so auf Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die giftigen Haare sind übrigens nicht nur für Menschen schmerzhaft, sie können auch für Tiere gefährlich werden. Bei Strandspaziergängen sollten Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Vierbeiner deshalb besonders im Auge behalten.

Raupe gibt es auch in Deutschland

Doch nicht nur an den holländischen Stränden trifft man auf das behaarte Insekt: Auch auf Helgoland und der kleinen Nachbarinsel Düne oder den Ostfriesischen Inseln in der Nordsee wie Langeoog und Wangerooge treibt sie derzeit ihr Unwesen, wie unter anderem das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Auf Helgoland wolle die Inselverwaltung die Tiere an ihrer Ausbreitung hindern. Die Gemeindegärtner seien deshalb regelmäßig auf der Hauptinsel und ihrer kleinen Nachbarinsel unterwegs, um die Nester einzusammeln.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.