Urlaub in Deutschland: Diese neuen Themenrouten warten 2023

Historische Gebäude, archäologische Stätten, interessante Kulturlandschaften, spannende Altstädte und üppige Natur: In den vergangenen 50 Jahren hat die Unesco 51 Besonderheiten in Deutschland zum Welterbe erklärt. In Fokus stehen dabei Schutz und Erhalt. Zugleich sind die Auszeichnungen aber auch ein verlässliches Qualitäts-Merkmal für Reisende aus aller Welt.

Um die Planung einer Reise zu den vielen Unesco-Highlights in Deutschland zu erleichtern, hat die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) nun acht Routen entwickelt und für Touristinnen und Touristen thematisch zusammengefasst. Der Leitfaden umfasst eine Industriekulturroute, eine Religionsroute, eine Aktivroute, eine Familienroute, eine Küstenroute, eine Kulturroute, eine Wohlfühlroute und eine Zeitreisenroute.

Ein spezielles Augenmerk legt die DZT dabei auf eine besonders umweltschonende Streckenplanung ohne Auto. Zeitlich sind die Touren eng geplant – Reisende können die Pläne aber nach Belieben anpassen und die Aufenthalte je nach Urlaubsdauer verlängern.

Ihre Themenrouten bewirbt die DZT mit einer großen Marketingaktion, mit einer eigenen Website und mit einem Imagefilm. „Unsere 51 Unesco-Welterbestätten weisen in ihrer Universalität und historischen Bedeutung weit über den Horizont der multiplen Krisen, die wir gegenwärtig erleben, hinaus. Sie stehen für Aufbruch, Umbruch und ‚Out of the box‘-Denken und verkörpern in einzigartiger Weise den Gedanken eines geeinten Europas“, sagt DZT-Vorstandschefin Petra Hedorfer.

Welche Highlights können Reisende auf den neuen Deutschland-Touren entdecken? Und für wen lohnt sich welche Strecke besonders? Der reisereporter stellt dir die Unesco-Routen im Einzelnen vor.

1. Industriekulturroute

Die Industrialisierung hat Deutschlands Wirtschaft zum Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Statt Kerzen leuchteten in den Häusern und Wohnungen elektrische Lampen, Kutschen wurden durch Eisenbahnen und andere Fahrzeuge ersetzt und in den Fabriken entstanden Hunderttausende neue Arbeitsplätze.

Die Geschichten von Aufschwung und Wandel in Deutschland erzählen heute Industriedenkmäler, die inzwischen auf vielfältige Art und Weise umfunktioniert wurden. Auf der achttägigen und 829 Kilometer langen Unesco-Tour „Energie und Ästhetik“ stehen diese Konzepte und acht Welterbestätten im Vordergrund.

Einst Arbeitsstätte, jetzt Kulturdenkmal: Die Zeche Zollverein in Essen. © Quelle: imago images/imagebroker

Die Industriekulturroute startet in Stuttgart mit einer Besichtigung des Weissenhofmuseums, das sich dem modernistischen Werk von Architekt Le Corbusier widmet. Nach einem Ausflug zur Völklinger Hütte mit anschließendem Ausklang in einer der Stuttgarter Vinotheken folgt eine sogenannte Lauschtour in Augsburg, wo das berühmte Wassermanagement-System erkundet werden kann. Mit dem Zug geht es dann weiter zur Zeche Zollverein und auf den Denkmalpfad in Essen.

Danach führt die Route über das ehemalige Expo-Gelände in Hannover zu einem Ausflug in das Fagus-Werk nach Alfeld. Mit dem Zug können Reisende daraufhin in etwa einer Stunde in den Harz fahren. In der Welterbestadt Goslar, dem Bergwerk Rammelsberg und auf einer Wanderung durch das Oberharzer Wasserregal atmen Reisende zwischen historischen Fachwerkhäusern und üppiger Natur durch.

Der finale Part der Route führt dann nach Hamburg. Auf dem Programm stehen Besuche von Speicherstadt und Hafencity. Den Abschluss der Tour bildet ein Konzert in der Elbphilharmonie.

2. Aktivroute

Der Schwarzwald, das Alpenvorland oder die Mecklenburger Seenplatte sind nur eine kleine Auswahl an tollen Reisezielen für aktive Naturfreundinnen und Naturfreunde in Deutschland. Die 344 Kilometer lange Aktivroute der Deutschen Zentrale für Tourismus steht dem in nichts nach und führt durch wilde Naturlandschaften und fürstliche Gärten. Für die Tour zu acht Weltkulturerbestätten sollten mindestens elf Tage eingeplant werden.

Für die ersten beiden Routen-Tage in Berlin schlägt die DZT eine Radtour zur Museumsinsel sowie eine Tour in die Siedlungen der Berliner Moderne vor, die zu Zeiten der Weimarer Republik Vorreiter des sozialen Wohnungsbaus waren. Dann geht es hinaus in den Grünen Gürtel der Hauptstadt. Auf der Route wird unter anderem eine Genusswanderung im Buchenwald Grumsin, eine Fahrradtour auf dem Berlin–Usedom-Radweg nach Bernau und eine weitere entlang der Schlösser in Babelsberg zum Schloss Sanssouci vorgeschlagen.

Die Museumsinsel zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Berlin. © Quelle: imago images/Shotshop

Ebenfalls mit dem Rad kann das Gartenreich Dessau-Roßlau erkundet werden, bevor es mit dem Zug zum nächsten Zwischenstopp geht: Cottbus. An drei Tagen können dort unter anderem die Erd-Pyramiden im Fürst-Pückler-Parks Branitz, die Cottbusser Altstadt und – im Sommer per Waldeisenbahn – die Rakotzbrücke im Rhododendronpark Kromlau besichtigt werden. Für den letzten Tag empfiehlt die DZT eine Kahn- oder Paddeltour im Unesco-Biosphärenreservat Spreewald in Lübben.

3. Familienroute

Auf einer speziell für Familien konzipierten Route (227 Kilometer) von Frankfurt am Main über Koblenz nach Köln begeben sich Reisende per Zug, Schiff, ÖPNV und Seilbahn für acht Tage auf die Spuren von Römern, Rittern und Nixen. Im Fokus stehen die Flusslandschaften von Rhein und Mosel.

Nach einer Besichtigung der Saalburg und des archäologischen Parks mit Römerkastell am Unesco-Welterbe Limes bei Frankfurt führt die Route mit dem Zug nach Koblenz. Im Oberen Mittelrheintal lässt sich der Ausblick auf die idyllische Flusslandschaft, aus der mittelalterliche Burgen hervorragen, genießen, bevor es weiter zur Loreley-Statue am Ufer des Rheins in St. Goarshausen geht – der Zwischenstopp lässt sich mit einer Wanderung zum Loreley-Plateau erweitern.

Danach schlägt das DZT eine Burgenrundfahrt per Schiff auf dem Rhein und eine Besichtigung der Ritterburg Marksburg und des Schlosses Stolzenfels vor. Abschließend geht es mit der Rheinseilbahn zur Festung Ehrenbreitstein.

Das 64 Kilometer lange Tal der Loreley gilt als schönster Abschnitt des Rheins. © Quelle: PantherMedia/Randolf Berold

Nach einer etwa anderthalbstündigen Zugfahrt erreichen Reisende auf der Route dann Trier. In der ältesten Stadt Deutschlands kann eine Vielzahl römischer Denkmäler, der Dom und die Liebfrauenkirche besichtigt werden. Für Kinder lässt sich die Tour mit einer Kanufahrt auf der Mosel aufpeppen.

Danach geht es weiter nach Köln, wo die römischen Einflüsse im Römisch-Germanischen Museum oder im Mitmach-Dino-Museum Odysseum weiter vertieft werden können. Höhepunkt in Köln ist natürlich die Besichtigung des Domes. Zwischen Mai und November empfiehlt die DZT außerdem einen Besuch der Kölner Hofflohmärkte.

Im Anschluss an die Besichtigung der Schlösser Augustusburg („Krone des Erzgebirges“) und Falkenlust in Brühl folgt das Routen-Highlight für die Kids: ein Besuch des Phantasialandes in Brühl. Für den nächsten Tag empfiehlt das DZT dann eine Besichtigung des Domes, einen kinderfreundlichen Stadtrundgang mit „Kaiser Karl“ und einen Besuch im interaktiven Familienmuseum Centre Charlemagnin Aachen. Die Route endet mit einem Ausflug in den archäologischen Park Xanten.

4. Küstenroute

Dem Welterbe im hohen Norden Deutschlands widmet sich die Küstenroute. Auf der Zickzack-Tour von Hamburg über Schleswig und Bremen nach Rügen erkunden Reisende acht Unesco-Stätten. Statt neun Reisetage sollten Reisende aber etwas mehr Zeit einplanen, denn die offizielle Längenangabe (277 Kilometer) der Route ist weit unterschätzt.

Gestartet wird dort, wo die Industriekulturroute (Punkt 1) endet: in der Speicherstadt und der Hafencity in Hamburg. Danach geht es weit nach Norden zu den ehemaligen Wikinger-Anlagen im Archäologischen Grenzkomplex Haithabu und Danewer bei Schleswig. Anreise mit dem Zug: etwa zweieinhalb Stunden. Danach führt die Route zunächst wieder in Richtung Süden nach Bremen, wo unter anderem das historische Schnoorviertel und das Stadtentwicklungsgebiet Überseestadt besichtigt werden kann.

Durchatmen im hohen Norden: Eine Wanderung durch das Wattenmeer bei Cuxhaven verspricht Entschleunigung. © Quelle: imago images/McPHOTO

Per Zug geht es danach zur Wanderung im Nationalpark Wattenmeer nach Cuxhaven und anschließend zum Holsten-Tor, dem Salzspeicher und der Altstadtinsel nach Lübeck. Dort steht ein Rundgang in der mittelalterlichen Altstadt mit ihren schönen Gängen und Höfen auf dem Routenplan. Bei einem Ausflug nach Wismar können Reisende den historischen Stadtkern, die hübsche Shoppingmeile an der Krämerstraße und mehrere Kirchen besichtigen.

Als Nächstes steigen Reisende, bestenfalls gestärkt mit einem Makrelenbrötchen, in den Zug und fahren etwa anderthalb Stunden lang nach Stralsund. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen dort unter anderem die Altstadt, das Ozeaneum und das Aquarien, die sich mit dem Leben in Ostsee, Nordsee und Atlantik befassen. Im letzten Routenabschnitt führt die Reise zu den berühmten Kreidefelsen im Nationalpark Königsstuhl auf Rügen. Der ausgezeichnete Hochuferwanderweg (acht Kilometer) dort beginnt in Sassnitz.

5. Kulturroute

Der Vernunft und Aufklärung in Deutschland stellte sich ab dem 18. Jahrhundert in Kunst und Literatur ein verträumter und gefühlvollerer Blick auf das Leben entgegen. Es war die berühmte Zeit der Dichter und Denker, die auf viele Reisende in Deutschland noch immer eine besondere Faszination ausübt.

Der Epoche der Romantik widmet sich nun auch die 675 Kilometer lange Kulturroute. Die für zwölf Tage ausgelegte Tour startet in Frankfurt am Main und führt entlang von Schlössern, Altstädten und zehn Welterbestätten über Nürnberg, Bamberg und Eisenach in den Harz.

Vor dem Tourstart können sich Reisende im Romantik-Museum und im benachbarten Goethe-Haus in Frankfurt am Main über die Besonderheiten der Zeit vom 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts informieren. Bestens vorbereitet für die Romantik-Reise geht es dann per Zug (anderthalb Stunden Fahrtzeit) nach Würzburg. Es stehen dort Besichtigungen der Würzburger Residenz, ein Stadtbummel und ein Besuch des Zukunftshauses an. In diesem können alltägliche Gebrauchsgegenstände ausgeliehen, repariert und getauscht werden – ein Kontrapunkt zum Konsumrausch, der auch zu Zeiten der Romantik infrage gestellt wurde.

Danach lässt sich der Tag zum Beispiel in einem Restaurant in den Weinbergen oder mit einem Besuch am Grab des Minnesängers Walther von der Vogelweide im versteckten Lusamgärtchen abrunden, wo unglücklich Verliebte häufig Rosen ablegen.

Schützenswert: Die hübschen Fassaden der Häuser und der St.-Mang-Kirche im Regensburger Stadtbezirk Stadtamhof. © Quelle: imago images/Shotshop

Eine weitere Zugfahrt mit Ziel Bad Kissingen führt reisende Romantikerinnen und Romantiker dann zu den sogenannten Heilwässern in Europas größter Wandelhalle und zu einem Gradierwerk, in dem über 1000 Jahre lang Salz gewonnen wurde. Der salzhaltigen Luft in der Umgebung werden heilende Kräfte nachgesagt.

Die Route führt weiter zur Kaiserburg und zum Albrecht-Dürer-Haus nach Nürnberg, bevor sich Urlaubende auf die Spuren des großen Romantik-Komponisten Richard Wagner in Bayreuth begeben – unter anderem auf dem sogenannten Walk of Wagner zum Wagner-Museum und bei einem Besuch des Markgräflichen Opernhauses.

In der alten Donaustadt Regensburg erkunden Reisende dann die Altstadt und den romantischen Bezirk Stadtamhof mit rund 100 denkmalgeschützten Gebäuden und über 1000 Baudenkmälern. Wer danach etwas Abwechslung sucht, kann die gut erhaltenen Reste eines römischen Legionslagers besichtigen.

Noch mehr Häuser aus dem Mittelalter und der Romantik bekommen Reisende in Bamberg zu Gesicht. Die Altstadt ist aufgrund der historischen Substanz mit mehr als 1000 denkmalgeschützten Gebäuden komplett als Weltkulturerbe eingestuft. Einen heiteren Abend verspricht die Einkehr in eine der traditionellen Brauereigaststätten. Die berühmte Wartburg, in der Martin Luther einst die Bibel übersetzte, steht bei einem Besuch in Eisenach auf dem Welterbe-Programm.

Der letzte Abschnitt auf der Kulturroute führt nach einem Ausflug in die alten Buchenwälder im Nationalpark Hainich nach Weimar, wo Reisende in die Welt von Goethe, Schiller und Herder eintauchen. Abschließend geht es auf einer rund dreistündigen Zugfahrt nach Quedlinburg, wo Besuche der Stiftskirche St. Servatius mit ihrem imposanten Domschatz, der Wipertikirche sowie des Marienklosters auf dem Münzberg auf dem Programm stehen.

Mit dem kostenlosen Harzer Urlaubsticket Hatix können Reisende danach zum Beispiel die Fachwerkstadt Wernigerode besichtigen oder nach einer Dampflok-Auffahrt auf den Brocken (1142 Meter hoch) weit über den Harz blicken.

6. Wohlfühlroute

Heilquellen, Oasen und Kurparks: Wie schon zu Zeiten der Romantik stehen auf der Wohlführoute Körper, Geist und Seele im Mittelpunkt. Für den 518 Kilometer langen Trip zu neun Welterbestätten sollten laut DZT mindestens elf Tage eingeplant werden.

Wie bereits die Kultur- und die Familienroute beginnt auch dieses Reiseprogramm in Frankfurt am Main – diesmal mit Besuchen des Kaiserdoms, des Jüdischen Museums und des Palmengartens. Wer danach noch Zeit hat, kann inmitten der Apfel- und Walnussbäume auf dem Lohrberg bei einem Sundowner weit über die Banken-Skyline hinaus blicken.

Vom Bahnhof geht es dann per Zug in das Kurviertel von Bad Ems. Dort wandeln Reisende durch ein barockes Badeschloss, einen prächtigen Marmorsaal, durch die älteste Spielbank Deutschlands und durch den historischen Kurpark. Empfehlenswert sind auch Ausflüge zur mittelalterlichen Klosteranlage in der karolingischen Welterbestätte Lorsch sowie zum beeindruckenden Kaiserdom in Speyer.

Ein Ort zum Entschleunigen: Die Kurstadt Bad Ems an der Lahn. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Danach schlägt das DZT unter anderem einen Rundgang in der historischen Innenstadt, im Kurpark und im Rosengarten von Baden-Baden sowie die Besichtigung der Klosteranlage Maulbronn vor. Nebenbei kann zum Beispiel auch eine Vorstellung im Festspielhaus oder eine Fahrradtour auf der mittelalterlichen Klosterroute durch den Schwarzwald eingeplant werden.

Wer lieber direkt weiterreisen möchte, für die oder den geht es in das schöne Konstanz am Bodensee und zur Insel Mainau. Die DZT empfiehlt außerdem einen Ausflug auf die Klosterinsel Reichenau – wer in Konstanz übernachtet, darf die Stadtbusse mit dem sogenannten Bodensee-Gästepass kostenlos nutzen.

Zum Abschluss stehen noch zwei berühmte Gebäude im Fokus: das Schloss Neuschwanstein in Füssen (Zugfahrt: viereinhalb Stunden) und die schöne Wallfahrtskirche Die Wies in Steingaden.

7. Zeitreisenroute

Auf der Zeitreisenroute erleben Urlauberinnen und Urlauber acht Welterbestätten, die einerseits die Vergangenheit dokumentieren und andererseits Ausblicke auf die Zukunft geben. Für das gegensätzliche Programm sollten mindestens zehn Reisetage eingeplant werden.

Startpunkt der Zeitreise ist München. Nach einem Bummel durch die Stadt und über den Viktualienmarkt können zum Beispiel das Deutsche Museum und der Englische Garten besichtigt werden, bevor man den bayerischen Kulturtag standesgemäß in einem der Biergärten ausklingen lässt.

Danach geht es dann per Zug nach Ulm. Nach einem Rundgang im historischen Fischerviertel und dem Aufstieg auf den höchsten Kirchturm der Welt folgt mit dem Besuch des vom New Yorker Architekten Richard Meier entworfenen Stadthauses auf dem Münsterplatz ein radikaler Szenenwechsel zur Moderne. Dann geht es per Fahrrad zurück in die Steinzeit: Auf dem Eiszeittäler-Radweg (75 Kilometer lang) radeln Reisende durch das malerische Ach- und Lonetal zu insgesamt sechs Eiszeithöhlen.

Jahrtausendealte Stadtgeschichte: Das Fischer- und Gerberviertel in Ulm wurde bereits 854 erstmals urkundlich erwähnt. © Quelle: imago images/imagebroker

Weiter geht es mit einer Fahrt per Zug nach Mainz (zweieinhalb Stunden Fahrtzeit), wo Urlauberinnen und Urlauber unter anderem bei einem Besuch des Landesmuseums und des Jüdischen Friedhofs das jüdische Kulturerbe erkunden. Wahlweise können bei Ausflügen nach Speyer (anderthalb Stunden Fahrtzeit mit dem Zug) oder nach Worms (30 Minuten) weitere jüdische Welterbestätten besichtigt werden.

Dann sieht die DZT die Weiterfahrt in die Wissenschaftsstadt Darmstadt vor, wo unter anderem das Residenzschloss, der Marktplatz und das Ensemble der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, bekannt als Wiege des Bauhauses, besichtigt werden können. Danach geht es zurück in die Zeit der Dinosaurier. In der Grube Messel gibt es eine weltweit einzigartige Fülle an Fossilien – neben einem interessanten Museum über Industriegeschichte, Vulkanismus und Evolution können auch die Grabungen der Archäologinnen und Archäologen besichtigt werden.

Es folgt eine zweieinhalb Stunden lange Zugfahrt weiter in Richtung Norden nach Kassel, Heimat der berühmten Kunstausstellung Documenta – die nächste Schau findet zwar erst 2027 statt, doch mit einem Besuch des barocken Bergparks Wilhelmshöhe, der multimedialen Ausstellung über die Brüder Grimm oder des „Dornröschenschlosses“ Sababurg bei Hofgeismar sind Besucherinnen und Besucher ebenfalls gut unterhalten.

Gefunden in der Grube Messel: Ein Fossil eines prähistorischen Krokodils. © Quelle: imago images/blickwinkel

Beim nächsten Stopp in Niedersachsen geht es zu den historischen Kunstschätzen der Domstadt Hildesheim, die sich aufgrund zahlreicher Bio-, Zero-Waste- und Secondhand-Geschäfte inzwischen auch als „Fairtrade-Town“ einen Namen macht. Die Zeitreise endet danach in Höxter. Nach einem Besuch des ehemaligen Benediktinerklosters Corvey aus dem neunten Jahrhundert können Reisende die Route noch um eine Radtour durch das Weserbergland verlängern.

8. Religionsroute

Die Religionsroute widmet sich dem jüdischen Leben und der christlichen Reformation in Deutschland. Die Route beginnt in Mainz und führt über 438 Kilometer durch Mitteldeutschland nach Leipzig. Unterwegs gibt es sieben Welterbestätten zu sehen.

Sie beginnt an den sogenannten SchUM-Städten, die auch auf der Zeitreisenroute (Punkt 7) thematisiert werden. Die Welterbestätten in Mainz und Worms stammen aus Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg und umfassen alte jüdische Friedhöfe, Synagogen und Bäder. Optional können auch das Lutherdenkmal und der St.-Peter-Dom besichtigt werden.

Danach geht es weiter zur Taufkirche von Johann Sebastian Bach und über den Luthererlebnispfad auf die Wartburg in Eisenach. Wer Zeit für einen kleinen Abstecher hat, kann mit dem Hainichbus zum Nationalpark Hainich fahren und dort einen Spaziergang auf einem Baumkronenpfad erleben.

An einer Eingangstür des Naumburger Doms St. Peter und Paul soll Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen geschlagen haben. © Quelle: imago images/imagebroker

Danach stehen auf der Route Besichtigungen an: Die mittelalterliche Altstadt von Erfurt, die Krämerbrücke, die Lutherstätten im Dom St. Marien und im Augustinerkloster sowie die älteste bis zum Dach erhaltene Synagoge in Mitteleuropa. Für Wanderinnen und Wanderer ergibt sich in Erfurt auch die Gelegenheit für ein Natur-Abenteuer auf dem Thüringer Lutherweg. Die Spuren von Martin Luther führen Reisende auch zum mittelalterlichen Dom von Naumburg aus dem 13. Jahrhundert, in dem der Reformator einst den weltweit ersten evangelischen Bischof weihte.

Der letzte Routenabschnitt beginnt in Leipzig, wo man bei einem Stadtbummel und im Clara-Zetkin-Park ebenfalls Spuren von Luther finden kann. Von Leipzig bieten sich mehrere Ausflüge zu weiteren Welterbestätten an, zum Beispiel zum Geburts- und Sterbehaus Luthers in Eisleben, in die Silberbergwerke in Freiberg, zum Zisterzienserinnenkloster St. Marien zu Helfta und natürlich nach Wittenberg. Die Lutherstadt beheimatet unter anderem das Museum Lutherhaus und die Schlosskirche, wo Luther einst seine 95 Thesen anschlug.