Ob Paris, Korsika, der Calanques-Nationalpark bei Marseille oder die Klippen von Étretat: Frankreich ist superschön. Aber an den allseits bekannten Orten ist es auch supervoll. Längst werden Maßnahmen ergriffen, um dem überbordenden Tourismus Einhalt zu gebieten. So werden mancherorts beispielsweise Besucherlimits verhängt.

Die Lösung: nicht zu völlig überfüllten Reisezielen fahren, sondern nach Alternativen suchen. Denn Frankreich hat so viel zu bieten. Und so richtig spannend wird es doch erst, Orte zu entdecken, die noch gar nicht jede und jeder kennt. Wir stellen dir sieben alternative Bade- und Aktivziele vor.

1. Bandol – wo die Locals Urlaub machen

Nicht nur essen wie Gott in Frankreich, auch urlauben wie Franzosen und Französinnen in Frankreich ist ein Genuss. Etwa im Badeort Bandol, der zwischen Marseille und Toulon liegt. In dem kleinen Badeort wohnen um die 8500 Einwohnerinnen und Einwohner. Hübsche Strände, eine malerische Altstadt und Weinberge, auf denen die Trauben für einen der besten Roséweine des Landes gedeihen, machen den Charme der Umgebung aus.

Um die Küste mit ihren einsamen Buchten vom Wasser aus zu erkunden, bieten sich in Bandol geführte Kajaktouren an. Aber auch an Land tauchst du in die herrliche Kulisse ein: Auf einem zwölf Kilometer langen Küstenwanderweg in die Vororte von Saint-Cyr-sur-Mer passierst du Felsklippen, Pinienwälder und schöne Buchten wie die Badebucht Port d’Alon.

Wie gemacht für einen Badeurlaub: die niedliche Hafenstadt Bandol mit der umliegenden traumhaften Küste. © Quelle: imago images/Zoonar

2. Urlaub am Lot

Wer seinen Urlaub entlang des Flusses Lot verbringt, wird mit tollen Naturerlebnissen beschenkt. Dünn besiedelt ist Frankreich hier, es gibt malerische Dörfer und beeindruckende Burgen zu entdecken und auf dem Lot kannst du bei Schiffsausflügen, mit dem Hausboot oder dem Kajak die Umgebung entdecken.

Auch Wanderwege zu außergewöhnlichen Höhlen hat diese Region in petto. Eine davon ist die Gouffre de Padirac, in die du tief hinabsteigst (ja, es gibt auch einen Lift) und in der du anschließend eine Bootsfahrt über einen unterirdischen See machen kannst. Das Reservieren von Tickets ist ratsam. Völlig kostenlos erlebst du im Lot-Tal auch nachts ein Highlight: Durch die dünne Besiedlung der Gegend wartet ein wunderschöner Sternenhimmel auf dich.

Dorf-Tipp: Eines der Bilderbuchdörfer entlang des Flusses ist Saint-Cirq-Lapopie mit seinen gerade mal 200 Einheimischen. Viele Künstler und Künstlerinnen fühlen sich von dem 80 Meter über dem Fluss thronenden Felsenort angezogen, der ganz im Stil des Mittelalters zur Zeitreise einlädt.

Gehört zu den Bilderbuchdörfern im Lot-Tal: Saint-Cirq-Lapopie. © Quelle: imago images/Pond5

3. Cabris

Nur 20 Kilometer vom Meer und etwa sechs Kilometer von der bekannten Parfümstadt Grasse entfernt liegt der kleine Ort Cabris. Schöne und zum Teil bunte Steinhäuser, hübsche Caféterrassen, eine kleine Kapelle und die Ruinen einer Burg sind im überschaubaren, knapp 1400 Seelen zählenden Dorf vorzufinden. In der Bar du Grand Pré am Dorfplatz schlürfst du deinen Kaffee mit den Einheimischen und genießt den Charme des authentischen, denkmalgeschützten Ortes.

So einige Berühmtheiten statteten dem Dorf Cabris bereits einen Besuch ab. © Quelle: imago images/Andia

Viele Künstler besuchten den kleinen Ort bereits, darunter Albert Camus und Jean-Paul Sartre. Auch „Der kleine Prinz“-Autor Antoine de Saint-Exupéry verbrachte regelmäßig Zeit in Cabris, da seine Mutter sich hier niedergelassen hatte. Wer weiß, vielleicht ist sein berühmter Satz „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ mit Blick auf das idyllische Cabris entstanden.

4. Urlaub an der Somme-Bucht

Ein Mix aus Seen, Dünen, Sümpfen und Salzwiesen macht die Somme-Bucht in Nordfrankreich aus. Schafherden und Watvögel, die größte Seehundkolonie Frankreichs und sich windende Würmer, die von Vögeln aus dem Schlick gezogen werden, schaffen einen Hauch Nordseeatmosphäre. Küstenwanderungen und Radtouren sowie Wassersport­möglichkeiten wie Strandsegeln, Kitesurfen oder Kajakfahren bieten sich für Aktivreisende an.

Ganz nostalgisch kannst du die Landschaft mit der Dampfeisenbahn Chemin de Fer de la Baie de Somme abfahren. Der Zug fährt die Orte Crotoy, Noyelles-sur-Mer, das charmante Mittelalterdorf Saint-Valery-sur-Somme und Cayeux-sur-Mer mit seiner endlos scheinenden pittoresken Strandhausreihe an. Sie alle bieten gute Ausgangspunkte für einen Urlaub abseits der großen Touristenmassen.

Bunte Strandhäuser zieren die Küste in Cayeux-sur-Mer in der Normandie. © Quelle: imago images/Jan Fritz

5. Théoule-sur-Mer

An der Côte d’Azur und nur zehn Kilometer südwestlich von Cannes, aber mit weniger Trubel genießt du in Théoule-sur-Mer Mittelmeer-Flair. Eingebettet zwischen dem rötlich schimmernden Esterel-Gebirge und dem blauen Meer liegt der Küstenort mit seinem milden Klima. Insgesamt sieben öffentliche Sand- und Kiesstrände befinden sich hier, allesamt mit Blick auf das mondäne Cannes.

Gute Schnorchelmöglichkeiten und Wassersport aller Art kannst du an den Stränden finden. Tolle Wanderwege bietet das Esterel-Massiv ebenso: Auf der Wanderstrecke Col de Théoule gehört neben wunderschöne Aussichten auf das Meer die imposante Statue Notre Dame d’Afrique, die zwölf Meter in den Himmel ragt, zu den Highlights.

6. Bénodet

Wenn es nicht die Côte d’Azur sein muss, lässt sich auch andernorts in Frankreich herrlicher Badespaß finden. Bénodet ist so ein Reiseziel. Das charmante Seebad an der bretonischen Riviera im Süden der Bretagne, das sich selbst als Fünf-Sterne-Badeort bezeichnet, liegt an der Mündung des Flusses Odet, der hier auf das Meer trifft, und an den vier Südstränden des Ortes wird Wassersport jeder Art angeboten.

Zum Baden in die Bretagne fahren: Der Ort Bénodet bietet dafür beste Bedingungen. © Quelle: imago images/russellkord.com

Du wanderst lieber? Dann bietet der Küstenwanderweg GR 34 das optimale Pflaster für Einblicke in die bunte Natur der Bretagne. Oder dir ist mehr nach Inselleben? Dann bringen dich Boote zum nahe gelegenen Glénan-Archipel, der fast schon Südsee-Charakter hat.

7. Yport

Die Kreidefelsen von Étretat sind ein beliebtes Urlaubsziel, doch nachdem sie auch in der Netflix-Serie „Lupin“ zu sehen waren, strömen in der Hochsaison täglich bis zu 10.000 Schaulustige in das Seebad, um die Felsformationen zu bestaunen. Wer diesen Rummel vermeiden und trotzdem spektakuläre Klippen an der Alabasterküste sehen möchte, findet zwölf Kilometer entfernt das Örtchen Yport.

Schon mal von Yport gehört? Das Fischerdorf bietet ähnliche Sehenswürdigkeiten wie Étretat, nur ohne so viele Touristinnen und Touristen. © Quelle: imago images/Bruno Almela

Am Kieselstrand des Fischerdorfes mit seinen gut 700 Einwohnerinnen und Einwohnern kannst du Kajak fahren oder auch surfen. Der kleine Ort ist geprägt von alten Villen und Fischerhäuschen aus Backstein. Schon Künstler wie der Schriftsteller Guy de Maupassant sowie der Maler Eugène Boudin fühlten sich von dem Ort angezogen.

