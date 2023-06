Warum du unbedingt eine Reise nach Georgien planen solltest

Georgien liegt in einer günstigen geografischen Lage und kann mit seiner vielfältigen Natur und einem allgemein milden Klima überzeugen. Im Norden befindet sich die Gebirgskette des Großen Kaukasus und im Westen das Schwarze Meer. Das Land bietet also einige Möglichkeiten für den Urlaub – egal ob Strand, Wandern oder Kulturreise.

Wusstest du zum Beispiel, dass ein Drittel des georgischen Territoriums mit Bergen bedeckt ist? Die höchsten Gipfel des Großen Kaukasusgebirges sind der Schchara (5203 Meter), der als einer der schwierigsten in Europa gilt. Außerdem gibt es den Kazbegi (5054 Meter), den Janga (5078 Meter), den Tetnuldi (4852 Meter) und den Uschba (4700 Meter). Kein Wunder, dass es zahlreiche Wander-Fans in das Land zieht.

Darüber hinaus lässt sich in Georgien das ganze Jahr über Urlaub machen, da jede Saison ein Highlight mit sich bringt. Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Wir stellen dir reizvolle und einzigartige Attraktionen vor, wegen denen du unbedingt mal nach Georgien reisen solltest.

Frühling in Georgien

Hurra, Hurra der Frühling ist da. In Georgien ist die Freude auf den Frühling besonders groß, da das Land dann in kräftigen Farben erstrahlt und so die alten georgischen Baudenkmäler auf den Bergen und in den Tälern wunderbar zum Vorschein kommen. Die Geschichte der georgischen Architektur hat eine riesige Menge an mittelalterlichen Schlössern, Türmen, Festungen und Zivilgebäuden im Land hinterlassen, die sich zwischen grünen Pflanzen und farbigen Blumen besonders gut in Szene setzen.

Das Dorf Svaneti in Georgien mit mittelalterlichen Türmen, die zu Verteidigungszwecken gebaut wurden. © Quelle: imago images/shico3000

Berichten zufolge gibt es mehr als 1000 bedeutende historische Denkmäler in Georgien. Es lohnt sich also allein schon nur durch die Dörfer zu schlendern und die mittelalterliche Architektur zu bestaunen. Wer dazu noch etwas Wasser braucht, das Land bietet mehr als 90 Seen und rund 60 Wasserfälle – ein echtes Abenteuer für alle, die gerne einen aktiven Urlaub verbringen.

Sommer in Georgien

Die Natur und die historischen Denkmäler Georgiens sind unvergesslich, jedoch ziehen es viele Reisende an heißen Sommertagen vor, sich in den Bergen von Swaneti, Tuscheti und Chevsureti abzukühlen. Es gibt dort etwa 30 Höhlen und mehr als 26.000 Flüsse, von denen viele zum Rafting oder Kajakfahren einladen. Eine Abkühlung ist also auch nach einer anstrengenden Wandertour möglich.

Zu den bekanntesten Höhlen zählt die Prometheus Höhle, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist und nach Prometheus, einem Helden der griechischen Mythologie, benannt wurde. 2010 wurde die Höhle renoviert und verfügt nun über ein Lichtsystem, das jeden Besuch zu einem einmaligen Erlebnis macht.

Abkühlung und Naturdenkmal zugleich: die Prometheus Höhle im Dorf Kumistawi im Bezirk Zkaltubo. © Quelle: IMAGO/SNA

Du kannst deinen Sommerurlaub in Georgien aber auch problemlos am Strand verbringen. Die boomende Hafenstadt Batumi zum Beispiel bietet tolle Unterkünfte am Schwarzen Meer an und lädt mit unzähligen Bars, Restaurants und Cafés zum Entspannen und Genießen ein. Auch Familienurlaube sind zu dieser Jahreszeit in Batumi und den umliegenden Städten und Dörfern sehr beliebt.

Für das sonst so naturbelassene und historische Land bietet Batumi zwar eher ein westliches Kontrastprogramm, allerdings unterstreicht das ja auch die Vielfältigkeit des Landes. Und wer mit der bekannten Argo-Seilbahn fährt, wird sich an dem atemberaubenden Panoramablick auf das Schwarze Meer, die gigantischen Berge und über die ganze Stadt erfreuen.

Herbst in Georgien

Georgien bietet auch im Herbst ein einzigartiges Gefühl, denn die Temperaturen sind weiterhin angenehm warm und die Berge erstrahlen in roten und gelben Farben. Wer zwischen September und Oktober dorthin reist, kann sogar die Weinlese miterleben.

Schon gewusst, dass der Weinbau in Georgien lange Tradition hat? Auch in der Herstellung ist das Land Vorreiter und genießt einen besonders guten Ruf. Nicht umsonst heißt es: „Georgien – die Wiege des Weins“.

Malerische Aussicht auf einen Weinberg vor der Berglandschaft Georgiens. © Quelle: IMAGO/ingimage

Neben der traditionellen Weinlese ist außerdem Georgiens ehemalige Hauptstadt, Mzcheta, eine Besonderheit. Die Stadt ist heute ein Zentrum der georgischen Orthodoxie und zeichnet sich außerdem durch viele Denkmäler aus, die von historischer und kultureller Bedeutung sind. Einige Kulturdenkmäler dort sind sogar in der Liste des Unesco-Weltkulturerbes enthalten und jeden Besuch wert. Du wirst erstaunt sein, wie sehr dich der Ort in die Vergangenheit versetzt und mit seiner Authentizität verzaubert.

Winter in Georgien

Da der Winter in weiten Teilen Georgiens nicht von starkem Schneefall oder beißenden Winden geprägt ist, kann dies allgemein eine wunderbare Zeit für einen Urlaub in dem Land sein. Wintersport-Fans finden dann besonders in den Gebirgsregionen ihren Spaß, vor allem in den Orten Gudauri, Mestia, Bakuriani und Goderdzi.

Märchenhaft schön: die verschneiten Winterberge in Gudauri, Georgien. © Quelle: imago images/irimeiff

An den weitläufigen Hängen kannst kannst du sowohl auf als auch abseits der Piste Ski fahren oder snowboarden. Egal also, zu welcher Jahreszeit, Georgien hat für jeden Urlaubstyp etwas zu bieten. Ein Land voller Abenteuer wartet das ganze Jahr über auf dich.

