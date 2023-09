Kroatien plant neue Touristensteuer: Wird der Urlaub noch teurer?

Mehr als 1500 Küstenkilometer, traumhafte Strände, eine mediterrane Natur und malerische Städte. Kroatien hat seinen Besucherinnen und Besuchern so einiges zu bieten – kein Wunder also, dass es mit zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa zählt. Fast 20 Millionen Touristinnen und Touristen zählte das Land 2019.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sommersaison 2023 sollte nach den magereren Pandemiejahren die Anzahl der Reisenden wieder auf ein ähnlich Niveau schrauben, zu mal Kroatien seit Anfang des Jahres zum Schengen-Raum gehört und den Euro eingeführt hat. Für Urlauberinnen und Urlauber bedeutete das einige Erleichterungen. Geprägt war der Sommer jedoch auch von verärgerten Touristinnen und Touristen, die den Vorwurf erhoben, dass Kroatien unverhältnismäßig teuer geworden sei.

Highlights in Kroatien: Das sind die schönsten Orte im Land Kroatien macht es Urlauberinnen und Urlaubern leicht, es ins Herz zu schließen. Malerische Buchten, üppige Pinienwälder und putzige Dörfer schreiben hier die schönsten Urlaubsgeschichten. Hier den ganzen Artikel lesen

In Zukunft könntest du für einen Urlaub in dem beliebten Adria-Land sogar noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Denn Kroatien plant die Einführung einer neuen Touristensteuer, wie unter anderem dem ADAC berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Touristensteuer soll Auswirkungen des Massentourismus bremsen

Dem Bericht zufolge will die kroatische Regierung ein neues Tourismusgesetz erlassen, das die negativen Auswirkungen des Urlaubsbooms bremsen soll. Unter anderem soll es darum gehen, eine bessere Infrastruktur im Land zu schaffen, die Abfallentsorgung zu verbessern und die touristische Auslastung auch außerhalb der Sommersaison zu ermöglichen. Insgesamt sei das Thema Nachhaltigkeit ein großer Punkt in dem geplanten Gesetz. Diese soll auch durch die neue Touristensteuer verbessert werden, denn die Einnahmen daraus, sind für Umweltprojekte eingeplant.

Dubrovnik ist eines der bekanntesten Beispiele für die Auswirkungen des Massentourismus in Kroatien. © Quelle: imago images/imagebroker

Wer seinen Kroatien-Urlaub nicht in den beliebtesten Touri-Orten wie Dubrovnik oder Split verbringt, könnte jedoch Glück haben. Denn wie berichtet wird, sieht der jetzige Plan der Regierung vor, die zusätzliche Abgabe nur in den Küstenregionen des Landes und auf den Inseln zu erheben. Also an den Orten, an denen die Auswirkungen des Massentourismus am größten sind.

Wie soll die Abgabe berechnet werden?

Bisher ist noch nicht bekannt, wie die neue Touristensteuer entrichtet werden soll. Potentiell gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie könnte als eine Art Einreisegebühr fällig werden, wie das schon an vielen anderen Orten auf der Welt üblich ist. Die Pläne die Steuer nur regional zu erheben könnte jedoch gegen diese Art sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denkbar wäre, dass sie bei gebuchten Pauschalreisen automatisch berechnet wird. Damit würde die Abgabe jedoch nicht für Individualreisende gelten. Gut möglich also, dass sie zu dem Preis für Unterkünfte von Urlauberinnen und Urlaubern hinzukommt. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob sie für jede Art von Unterkunft, zum Beispiel auch Campingplätze, gilt? Auch über die Höhe der zusätzlichen Abgabe ist bisher noch nichts bekannt.

Es gibt also noch einige Fragen zu klären, allerdings ist auch noch etwas Zeit. Denn laut dem ADAC ist die Einführung der neuen Touristensteuer nicht vor dem Jahr 2025 geplant.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.