Touristen beschweren sich: Wird Urlaub in Kroatien immer teurer?

Kroatien ist ein malerisches Urlaubsland mit einem angenehmen mediterranen Charme. Dazu das traumhafte Meer der Adria, mehr als 6000 Kilometer Küste mit jeder Menge tollen Strandabschnitten, wunderschöne Küstenorte wie Rovinj oder Dubrovnik und das Ganze zu vergleichsweise günstigen Preisen. So war es zumindest lange Zeit, doch jetzt mehren sich die Beschwerden der Touristinnen und Touristen.

Besonders die kroatische Adriaküste lockt jedes Jahr Millionen Reisende an, doch manche wollen sich wohl demnächst ein neues Reiseziel suchen. Das Land sei so teuer geworden, dass Urlauberinnen und Urlauber teilweise nicht mehr wiederkommen wollen, so äußern sich Touristinnen und Touristen gegenüber dem kroatischen Nachrichtenportal „dnevnik.hr“. Doch ist es tatsächlich so schlimm?

Preise seien für Familien mit Kindern schwer bezahlbar

Ein Urlauber aus Österreich erzählt der Reporterin von „dnevnik.hr“, dass er im Vergleich zu 2021 für die Unterkunft in diesem Jahr das Doppelte ausgegeben hat – für Pommes würden mittlerweile 4 Euro verlangt, für einen Burger 22 Euro.

Das Portal zitiert auch zwei deutsche Reisende, die darüber klagen, dass sie für zwei Kugeln Eis 7 Euro bezahlt hätten. Gerade für Familien mit Kindern seien diese Preise häufig weit außerhalb des Budgets. Eine Frau aus Belgien berichtet, dass sie für eine Nacht auf dem Campingplatz 89 Euro bezahlt hätten. Kroatien wäre ein wunderschönes Land, aber sie würden im nächsten Jahr nicht mehr zurückkommen und hätten das auch Freunden geraten, so die Belgierin.

Kroatische Tourismuszentrale bestätigt Preisanstieg

Auf Nachfrage des reisereporters bestätigt auch die Kroatische Zentrale für Tourismus, dass die Preise in den Urlaubsregionen gestiegen seien – im Durchschnitt wären das jedoch nur zwischen 10 und 15 Prozent. Außerdem gäbe es weiterhin ein „ein vielfältiges Angebot zu unterschiedlichen Preisen“. Jeder Reisende hätte die Möglichkeit, das Passende für sich zu finden.

Wo das Preisniveau höher sei, würden Urlauberinnen und Urlauber für ihr „Geld entsprechende Qualität bekommen“. Wobei im Einzelfall Ausnahmen natürlich die Regel bestätigen würden.

Dubrovnik ist eines der beliebtesten Reiseziele in Kroatien. © Quelle: imago images/Panthermedia

Auch die Präsidentin des Verbandes der Familienunterkünfte in Kroatien erklärte zuletzt, dass die Preise im Land deutlich zugenommen hätte, wie die „tz“ berichtet. Man sei mittlerweile teilweise 25 Prozent teurer als konkurrierende Urlaubsländer, sowohl bei Übernachtungen als auch bei allen anderen Angeboten, so Marković. Das Land sei nun ein teureres Reiseziel als Spanien oder Griechenland.

Warum ist Kroatien teurer geworden?

Wie die Kroatische Tourismuszentrale erklärt, sei der Preisanstieg im Land durch verschiedene Aspekte ausgelöst. Zum einen hätte die „schwierige Wirtschaftslage in ganz Europa mit dem Anstieg der Preise für Energie, Dienstleistungen etc. zu einer Erhöhung der Preise in der Touristikbranche in ganz Europa geführt“. Kroatien hätte in den letzten Jahren aber auch große Investitionen im Tourismussektor getätigt.

Das Land hätte einen „bedeutenden Qualitätssprung nach vorne gemacht“. Unterkünfte, Gastronomie, verschiedene Dienstleistungen und neue touristische Angebote hätten sich an vielen Orten zum Besseren gewandelt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis würde sich deshalb auf einem angemessenen Niveau bewegen. Der Preisanstieg um 10 bis 15 Prozent würde außerdem die aktuelle Inflationsrate widerspiegeln.

Spekulationen darüber, ob die Einführung des Euros zum 1. Januar 2023 zu einer Preiserhöhung im Land geführt hat, widerspricht die Tourismuszentrale. Der Währungswechsel hätte keine größeren Auswirkungen auf den Preisanstieg gehabt.

