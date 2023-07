Italien-Urlaub: 10 Geheimtipps für deinen Urlaub in Ligurien

Ligurien – vielleicht warst du schon einmal in der Provinzhauptstadt Genua, um mit der Fähre nach Sardinien oder Korsika überzusetzen. Möglicherweise hast du auch bereits vom Musikfestival in Sanremo gehört. Oder die fünf malerischen Küstendörfer namens Cinque Terre, kurz vor der Grenze zur Toskana, stehen auf deiner Bucket List.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber Ligurien hat noch viel mehr zu bieten! Wir verraten dir zehn Geheimtipps, die selbst im Sommer nicht halb so überlaufen sind wie die Top-Sehenswürdigkeiten. Von Westen (Ponente-Küste) nach Osten (Levante-Küste):

1. Cervo

Das Dorf mit nicht einmal 1120 Einwohnern zählt zu „I borghi più belli dell‘Italia“, den schönsten Dörfern Italiens. Hinter dem kleinen Strand schmiegen sich bunte Häuser mit roten Dächern an die begrünten Hügel. In den mittelalterlichen, kopfsteingepflasterten Gassen spazierst du zwischen dunkelgelb und rostrot gestrichenen Häusern mit grünen Fensterläden umher und fühlst dich wie in einem Italien-Bilderbuch. Manche der kleinen Läden verkaufen selbst gemachten Schmuck oder ausgefallene Andenken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Von diesem Platz in Cervo blickst du direkt aufs Meer. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Tipp: Besonders in den Abendstunden, wenn die Sonne hinter den Hügeln untergeht, entfaltet Cervo seinen ganzen Charme. Dann tanzt manch einer ausgelassen auf der Piazza San Giovanni Battisti, besonders, wenn im Juli und August in Cervo Kammermusikfestivals stattfinden.

Dabei spielen Künstler aus ganz Europa am Abend auf ebendieser Piazza – vor der gleichnamigen Barockkirche aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Die Dorfbewohner nennen die Kirche auch die „Chiesa dei Corallini“, Korallenkirche, zum Dank an die Korallenfischer, die den Kirchenbau mithilfe von Materialtransport und Spenden erst möglich machten. Der Platz ist zudem der schönste Fotospot, denn der Blick reicht weit über die Küste und das Mittelmeer.

2. Dolceacqua

Das Dorf im Hinterland, das viele mit Rotwein und Monet verbinden, erhebt sich aus einer grünen Tallandschaft. Womöglich waren es die Burg, charakteristische Stützbögen über den Gassen und der angeblich beste Rotwein Liguriens, die den französischen Maler Claude Monet vor Ort zu manchem Meisterwerk inspirierten.

Die Bogenbrücke in Dolceacqua über den Fluss Nervia war eines der Lieblingsmotive von Maler Claude Monet. © Quelle: IMAGO/Panthermedia

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das moderne Dolceacqua bleibt hinter den Toren zur Altstadt zurück, wenn du eintrittst in ein Gassenlabyrinth. Diese Gassen, „caruggi“ genannt, setzen sich ab von denen der anderen ligurischen Dörfer: Pittoreske Stützbögen reichen von Steinhaus zu Steinhaus und schaffen ein ganz eigenes Ambiente. Geschichtlich bedeutend ist, dass Dolceacqua als ehemalige Festung noch eine interessante Burgruine beheimatet.

Das „Castello dei Doria“ aus dem zwölften Jahrhundert ist zu besichtigen und bietet einen unschlagbaren Panoramablick über das Dorf und Umland der Seealpen-Täler. Möchtest du stattdessen in Monets Fußstapfen treten, schau dir die Bogenbrücke über den Fluss Nervia von 1400 an: Monet verewigte das Bauwerk 1884 als „Juwel der Leichtigkeit“ in Form eines Bildes. Wo er damals auf dem Schemel saß, befindet sich heute eine Gedenktafel an Monets in Dolceacqua entstandene Werke.

Bevor du dich auf die Weiterreise machst, gönn dir unbedingt einen Schluck „Rossese“ – so heißt nämlich der berühmte Wein des Dorfes (1972 als erster ligurischer Wein mit „DOC“ ausgezeichnet, der kontrollierten Ursprungsbezeichnung), der laut manchen Weinkennerinnen und -kennern sogar die Eigenschaften eines Burgunders aufweist!

3. Monte Saccarello, der höchste Berg Liguriens

Mit 2201 Metern ist er der höchste Gipfel Liguriens und dennoch ein Geheimtipp unter Wanderern. Dabei sind die Wege auf den Monte Saccarello wunderbar ausgeschildert, führen zum Teil auch über den bekannten Wanderweg „Alta Via dei Monti Liguri“, der sich über ganz Ligurien erstreckt. Um den Gipfel zu erklimmen, reicht Grundkondition aus.

Der Blick vom 2201 Meter hohen Monte Saccarello, Liguriens höchstem Berg, reicht weit über die Seealpen bis nach Frankreich. © Quelle: Bernadette Olderdissen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Berg erhebt sich in den sogenannten maritimen Alpen oder Seealpen, in denen die italienisch-französische Grenze verläuft. Wir empfehlen den Aufstieg ab dem Dorf Verdeggia auf 1100 Metern (ca. 5 km bis zum Gipfel). Gerade im Sommer ist ein früher Start ratsam, dann liegt zumindest das erste Teilstück noch im Schatten.

Nach dem Pass namens Passo Collardente auf knapp 1600 Metern verläuft der Rest der Wanderung über die Alta Via dei Monti Liguri (AV), erkennbar an rot-weiß gestreiften Schildern und den Lettern AV. Anemonen und ligurischer Enzian säumen den Weg in die Höhe, und oben wirst du mit einem Obelisken statt Gipfelkreuz sowie Weitblick zu den 3000 Meter hohen französischen Seealpen belohnt.

Und mit einem Rendez-vous mit Jesus, denn auf dem Berg thront eine 1901 erbaute, bronzene Christus-Statue! Diese entstammt einer Tradition von Anfang des 20. Jahrhunderts, als Christus-Statuen auf jedem höchsten Berg einer Region aufgestellt wurden, um die Dörfer der Umgebung zu schützen. Zurück gehst du entweder auf demselben Weg – oder, falls du noch Energie hast, eine große Runde über das Rifugio Sanremo, Liguriens höchstgelegene Schutzhütte, den Passo di Garlenda und Passo della Guardia zurück nach Verdeggia (etwa 15 Kilometer insgesamt).

4. Triora

Im Hinterland der Provinz Imperia versteckt sich ein postkartentaugliches Dorf in den Hügeln, das als „Hexendorf Liguriens“ bekannt ist – und wo es nach Meinung vieler noch spukt! Beim Schlendern durch die mittelalterlichen Gassen triffst du immer wieder auf Hexenfiguren oder -abbilder sowie auf Hexen- und Teufelsmotive an Mauern. Im 16. Jahrhundert ging von Triora nämlich ein trauriges Kapitel der ligurischen Inquisition (Hexenjagd) aus.

Das ligurische „Hexendorf“ Triora, wo es angeblich noch spukt, thront auf einem begrünten Berg im ligurischen Hinterland. © Quelle: IMAGO/ingimage

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn du Schauergeschichten magst, begib dich auf den Weg zum „Luogo delle streghe, Cabotina“, dem „Hexenort Cabotina“. Die Steingasse endet an einer steilen Böschung, von dort kletterst du hinab zu mehreren Hausruinen. Dort lebten angeblich die berüchtigten Hexen im 16. Jahrhundert.

Heute empfängt dich hinter einem Gitter in den Ruinen eine lebensgroße Frauenpuppe mit schwarzem Gewand, roten Haaren und Besen. Wenn du dich für Dorfgeschichte interessierst, empfehlen wir dir das Ethnografische Museum am Dorfeingang. Solltest du danach nicht zu ängstlich sein, lohnt sich außerdem ein Spaziergang zum Friedhof in Traumlage auf einem Hügel: Von dort hast du den besten Ausblick über Triora und die Gipfel der Seealpen in der Ferne.

5. Genua-Nervi

Wer Genua besucht, verliert sich schnell im größten Altstadtlabyrinth Europas und lernt die Hafenstadt von ihrer teils rauen Seite kennen. Ganz anders geht es dagegen in Genuas östlichstem Küstenstadtteil Nervi zu, den viele Genueser selbst als schönstes Stadtviertel bezeichnen.

Nimm am besten die Regionalbahn ab dem Bahnhof Genua Brignole, der 20 Minuten bis Nervi braucht. Schon der Bahnhof mit seinen Bahnsteigen überm Meer versprüht Urlaubsfeeling. Links des Gebäudes führt eine Gasse zu der etwa zwei Kilometer langen Promenade Anita Garibaldi auf Felsen überm Meer. Dort flanieren am Wochenende die Genueser selbst, während das Mittelmeer tief unten gegen die Klippen klatscht, und gönnen sich ein Mittagessen, einen Kaffee oder auch ein Eis mit unverbautem Seeblick.

Die Promenade Anita Garibaldi von Genua-Nervi führt über die Felsen direkt am Meer und bietet einen Traumblick über die Brandung. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Einheimische bräunen sich in den Sommermonaten auf den Felsen und springen von dort ins Meer – dies sollte allerdings nur tun, wer sich in der Gegend auskennt! Für Besucherinnen und Besucher ist die sicherste Bademöglichkeit der kleine Kieselsteinstrand in der Fischerbucht Capolungo, am Ende der Promenade in östlicher Richtung. Dort befindet sich ebenfalls ein Restaurant.

6. Castello della Pietra

Übersetzt heißt sie „Burg aus Stein“, und genau das ist die Festung im Hinterland von Genua, die auf etwa 520 Metern Höhe zwischen zwei aufragenden Felsen klemmt. Diese wenig bekannte Burg mitten im Wald befindet sich in der Nähe des Dorfes Vobbia.

Erstmals erwähnt wurde sie im 13. Jahrhundert, für Gäste steht sie jedoch erst seit Anfang der 90er-Jahre an einigen Tagen zum Besuch offen. Dann bekommst du einen Einblick in die Zisternen, Verliese, Schlafkojen und den großen Saal, wo im Sommer manchmal Vorführungen oder Ausstellungen stattfinden.

Das Castello della Pietra in Ligurien ist eine Steinburg, die zwischen zwei hohen Felsen klemmt und auf die man wunderschön wandern kann. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Doch auch, wenn die Burg geschlossen ist, lohnt sich der Besuch – schon wegen des schönen Aufstiegs durch ein Waldstück (ca. 2,5 km) und des Weitblicks über den Naturpark dell’ Antola. Wenn du mehr Zeit mitbringst, kannst du von dem Ort Torre di Vobbia über den Weg namens Sentiero dei Castellani bis zur Burg wandern und dabei an tollen Fotospots haltmachen sowie an zehn Stationen über Geschichte und Besonderheiten der Region lernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tipp: Bring am besten ein paar Stücke Focaccia oder einen anderen echt ligurischen Snack mit und genieß ihn mit Blick von der Burg über einen Teil Liguriens, den man sich beim Küstenbesuch allein niemals erträumen könnte.

7. Recco

Zugegeben, Recco ist keine Dorfschönheit wie das benachbarte Camogli oder gar das schicke Portofino. Als Küstendorf ist es sogar unscheinbar – aber ein Besuch lohnt trotzdem: weil dort die angeblich beste Käse-Focaccia von ganz Ligurien gebacken wird, Focaccia al formaggio!

Recco rühmt sich schon seit dem 15. Jahrhundert damit, dass die Dorfbewohnerinnen und -bewohner die ganz besondere Käse-Focaccia erfunden haben, zur Zeit der Sarazenen. Dieser Volksstamm aus dem Nordwesten der arabischen Halbinsel überfiel Ligurien oft. Wer konnte, rettete sich ins Hinterland, wo es genug Korn zur Produktion von Mehl gab, ebenso wie Kühe und damit Milch und Käse.

So sollen die schlauen Dörflerinnen und Dörfler aus den einfachen Zutaten die erste Käse-Focaccia gezaubert haben. Noch immer startet jährlich am vierten Sonntag im Mai die größte Focaccia-Party Liguriens mit 30.000 bis 40.000 Besucherinnen und Bersuchern – die in sämtlichen Bäckereien und Focaccerien des Dorfes gratis versorgt werden!

Jedes Jahr am 7. und 8. September startet in Recco ein riesiges Feuerwerk zu Ehren der Schutzpatronin des Dorfes. © Quelle: imago images/CSP_marcoguidiph

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch das ist nicht die einzige Feier des Jahres in Recco: Jedes Jahr stellen die Feuerwerkskünstlerinnen und -künstler der Umgebung am 7. und 8. September ihr Kunstwerk zur Schau – bei den „Fuochi di Recco“, dem berühmtesten Feuerwerk Liguriens, das es schon seit dem 8. September 1824 gibt – zu Ehren der „Madonna der Fürbitte“ (Nostra Signora del Suffragio), der Schutzpatronin Reccos. Das besondere Volksfest umfasst Livemusik und Stände, wo du natürlich jede Menge Käse-Focaccia schlemmen kannst.

Mehr zum Thema Italien Wow! Diese 15 Naturwunder in Italien musst du gesehen haben

8. Varese Ligure

Varese Ligure, das ebenfalls zu den „I borghi più belli dell‘Italia“ (schönsten italienischen Dörfern) zählt, ist auf den ersten Blick ein verschlafenes Nest etwa 30 Kilometer von der Levante-Küste entfernt. Doch hinter den bunten Häusern und mittelalterlichen Gassen verbirgt sich ein Dorf, das sich zum europäischen Vorzeigemodell in Sachen Nachhaltigkeit entwickelt hat und für besonders ökologischen Tourismus steht!

Varese Ligure gilt als ein besonders nachhaltiges Dorf, das auf Öko-Tourismus setzt. © Quelle: imago images/UIG

Bereits 2004 bekam Varese Ligure als erster Ort in Italien von der EU Umweltzertifikate als beste ländliche Gemeinde verliehen. Einst hatte das Dorf wirtschaftlich geschwächelt und viele Dörflerinnen und Dörfler zogen fort, doch zu Beginn des neuen Jahrtausends nahmen sich die Einwohnerinnen und Einwohner vor, Dorfgemeinschaft und Tourismus zu stärken: indem sie eines Tages 100 Prozent nachhaltig und 100 Prozent organisch wirtschaften wollten. Mittlerweile sollen schon 95 Prozent an Fleisch und Käse in dem Dorf organisch produziert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von oben betrachtet ist die Altstadt Varese Ligures rund, weshalb sie auch „Borgo Rotondo“, rundes Dorf, genannt wird. Wenn du genug nachhaltige Lebensmittel oder Mitbringsel erworben hast, lohnt es sich, die farbenfrohen, lückenlos aneinanderhaftenden Häuser zu bewundern sowie die kleine Festung, Castello Fieschi. Und verpass nicht die köstlichen Spezialitäten der Region: Ravioli aus hausgemachter Pasta mit einer Gemüse-Fleisch-Füllung, dazu Fleisch- oder Pilzsoße. Oder für Vegetarierinnen und Vegetarier sogenannte „Croxetti“, kleine Pasta-Scheiben, liebevoll dekoriert mit Blumenmustern und mit Walnusssoße serviert.

9. Monesteroli

Monesteroli ist nicht mehr als ein winziges Küstendorf weit unten in den Steilklippen des Cinque-Terre-Nationalparks, östlich der fünf Dörfer selbst. Doch es ist nicht leicht zu erreichen – entweder per Boot oder aber über 1200 Treppenstufen. Es sind diese extrem steilen Stufen (absolut nicht zu empfehlen, falls du Höhenangst hast oder unter Schwindel leidest!), die einen Besuch Monesterolis zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Um das winzige Dorf Monesteroli tief unten in den Felsen zu erreichen, geht es über eine steile, 1200 Stufen lange Treppe. © Quelle: IMAGO/YAY Images

Möglicherweise kommt auch dir immer wieder Led Zeppelins Liedtitel „Stairway to Heaven“ in den Sinn, nachdem du nach dem Start im Hügeldorf Campiglia über Wanderweg 4b und 4d die berüchtigte Treppe erreichst. Zu Beginn scheinen die roten Ziegeldächer von Monesteroli in 415 Metern Tiefe unerreichbar. Doch fotogen sind sie schon, wie sie von Bäumen umgeben und über dem blauen Mittelmeer auf den Klippen balancieren.

Und dann heißt es: einen Schritt nach dem anderen gehen auf der Scalinata Grande (großen Treppe), die auf gut 1200 Stufen aus der Höhe zum Dorf hinabführt. Was für dich ein Urlaubskick ist, war für die Bäuerinnen und Bauern des Dorfes einst der Transportweg für Weintrauben, die auf den Terrassenfeldern wachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Häuser Monesterolis, früher meist Keller zur Weinproduktion, sind heute verlassen oder wurden in Ferienhäuser verwandelt für alle, die gerne Koffer schleppen oder aber mit leichtem Gepäck reisen. Tipp: Geh im Sommer sehr früh los, denn in der Mittagshitze ohne Schatten 1200 Stufen wieder hochzukraxeln ist nicht spaßig!

10. Palmaria, Tino und Tinetto

Vor der pittoresken Ortschaft Porto Venere im äußersten Osten Liguriens liegen drei Inseln: Palmaria, die Besucher willkommen heißt, und die beiden nicht zugänglichen Inselchen Tino und Tinetto. Alle drei zählen seit 1997 zum Unesco-Welterbe. Am besten nimmst du schon morgens eins der Ausflugsboote ab dem Hafen von Porto Venere (nur 5 Minuten Fahrtzeit) und planst einen halben oder ganzen Tag auf Palmaria ein, denn es gibt eine wunderschöne Rundwanderung mit vielen Aussichtspunkten, mediterraner Natur, Stränden, aber auch Kultur und Geschichte.

Die Insel Palmaria beheimatet viele kleine Buchten, wo Boote vor Anker liegen und wo man gut im klaren Wasser schwimmen kann. © Quelle: Bernadette Olderdissen

Die autofreie Insel Palmaria ist nur knapp zwei Quadratkilometer groß und beheimatet etwa 50 Menschen. Ab Ende des 19. Jahrhunderts war sie ein Stützpunkt der italienischen Marine, deren frühere Quartiere bis dato in Touristenunterkünfte umgestaltet werden. Nach dem schönsten Inselstrand brauchst du nicht lange zu suchen, denn der befindet sich direkt gegenüber von Porto Venere: Punta del Secco.

Möchtest du lieber aktiv sein und das Naturparadies erkunden, tust du das am besten auf dem „Giro dell‘isola“, der Inselrunde von ungefähr acht Kilometern rund um die Küste. Besonders beeindruckend sind die bis zu 188 Meter hohen Felsen der Westküste, unter denen sich die „Grotta Azzurra“ verbirgt, Palmarias blaue Grotte, die allerdings nur per Boot erreichbar ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der ruhigen Südseite stößt du dagegen auf die Überreste eines Marmor-Steinbruchs, „Pozzale“ genannt. Palmarias schwarzer Marmor mit goldenen Venen wurde dort bis vor etwa 30 Jahren abgebaut und galt als äußerst wertvoll. Am Punta Scuola an der Nordostspitze thront wiederum die Festung Umberto I. aus dem 19. Jahrhundert, bis in die 1950er-Jahre ein Gefängnis. Heute befinden sich im Inneren Ausstellungen, und manchmal finden Kulturevents statt.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.