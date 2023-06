Wow! Das sind die schönsten Naturwunder in Süddeutschland

Wilde Schluchten, mächtige Berggipfel, verwunschene Wälder und einzigartige Seen: Im Süden Deutschlands ist die Natur vielerorts der Hauptdarsteller und bringt seit Jahrhunderten Menschen zum Staunen. Wir zeigen dir die schönsten Naturwunder in Süddeutschland.

Zugspitze

Das größte Naturwunder Bayerns erhebt sich im Wettersteingebirge auf 2962 Meter Höhe: Die Zugspitze an der Grenze zu Österreich ist Deutschlands höchster Berg und sollte auf jeder Bucket List stehen. Auf den Gipfel kommst du über verschiedene Aufstiegsrouten oder entspannt mit den Bergbahnen: der Seilbahn Zugspitze, der Zahnradbahn und der Gletscherbahn.

Der mächtigste Berg Deutschlands: die Zugspitze. © Quelle: PantherMedia / Michael Unterrain

Schon die Fahrt in die Gipfelwelt ist magisch: Du schwebst über das beeindruckende Gebirge und hast einen tollen Blick über die zerklüftete Landschaft und den einzigartigen Eibsee. Auf der Zugspitze befindet sich einer der letzten Gletscher des Landes, Deutschlands höchstgelegenes Skigebiet mit 20 Pistenkilometern und das Gipfelrestaurant Panorama 2962, das Gletscherrestaurant Sonnalpin und der Gletschergarten.

Höllentalklamm

Bizarr und beeindruckend gleichermaßen ist die Höllentalklamm bei Grainau in Bayern. Die Wassermassen, die hier in die Tiefe stürzen, bringen jeden zum Staunen. Die Schlucht ist rund 150 Meter tief. Der Hammerbach hat die Klamm über Jahrhunderte in den Stein gefräst. Der gruselige Name hat aber nichts mit der Hölle zu tun, sondern geht auf das Wort höhlen beziehungsweise aushöhlen zurück.

Die imposante Höllentalklamm ist rund 150 Meter tief. © Quelle: imago images/Michael Eichhammer

Die Höllentalklamm ist über sehr gut ausgebaute Wanderwege erreichbar. In der Klamm wiederum gibt es zahlreiche Stege und Brücken, die durch die Schlucht führen. Der Weg ans obere Ende der Klamm dauert etwa 45 Minuten. Es lohnt sich auch ein Besuch im kleinen Museum, das mit historischen Arbeitsgeräten und Bildern über die Geschichte der Schlucht und ihre Erschließung informiert.

Breitachklamm

Im Allgäu, in der Nähe des berühmten Skiortes Oberstdorf, findet sich das nächste Naturwunder Bayerns: Die Breitachklamm ist neben der Höllentalklamm die tiefste Klamm der Bayerischen Alpen und die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas. Jedes Jahr kommen rund 300.000 Besucher, um den 2,5 Kilometer langen Wanderweg durch die Klamm zu gehen.

Die Breitachklamm in Oberstorf in Bayern ist Mitteleuropas tiefste Felsenschlucht. © Quelle: imago images/robertharding

Entstanden ist die Breitachklamm nach der letzten Eiszeit, als der Gebirgsfluss Breitach sein Bett in das harte Gestein gebohrt hat. Die Klamm ist 150 Meter tief und an den überhängenden Felsen nur wenige Meter breit. Der gut gesicherte Wanderweg führt über eine spektakuläre Route und einzigartige Landschaft.

Donaudurchbruch

Wasser ist das Element im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge, das 2020 als „Erstes Nationales Monument Bayerns“ ausgezeichnet wurde. Der Donaudurchbruch ist eine natürliche Engstelle der Donau zwischen dem Kloster Weltenburg und Kelheim. Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern strömt der Fluss zwischen den bis zu 70 Meter aufragenden Kalkfelswänden hindurch.

Was für ein Panorama: Beim Donaudurchbruch bahnt sich die Donau einen Weg durch eine enge Schlucht. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Um das Naturspektakel aus der besten Perspektive zu bewundern, solltest du auf ein Schiff gehen: Die Strecke von Keilheim zum Kloster Weltenburg dauert etwa 40 Minuten und wird regelmäßig bedient. Du kannst aber auch mit einem eigenen Schlauchboot, Kajak oder Kanu das Naturschutzgebiet erkunden.

Königssee

Der bekannteste Bergsee Bayerns liegt in der spektakulären Kulisse der Berchtesgadener Alpen. Die gigantischen Felsen fallen fast senkrecht zum Ufer des Königssees hinab, der an seiner tiefsten Stelle 192 Meter tief ist. Als Klassiker gilt die Ansicht mit der kleinen barocken Wallfahrtskirche mit ihren berühmten weinroten Zwiebeltürmen, die am Ufer vor der Watzmann-Ostwand steht.

Türkisfarbenes Wasser, hohe Berge: Der Königssee ist einer der bekanntesten Bergseen Bayerns. © Quelle: PantherMedia / Dalibor Brlek

Wer den Königssee in all seiner Pracht erleben möchte, kann dies nur über den Wasserweg machen – in kleinen Booten mit Elektromotoren. Es führen keine Straßen oder Fußwege entlang des Sees nach St. Bartholomä oder Salet. Die Halbinsel Hirschau mit St. Bartholomä und die Endstation Salet sowie den Obersee kann man nur per Schiff erreichen.

Volkacher Mainschleife

Im Fränkischen Weinland erwartet dich eine der spektakulärsten Sehenswürdigkeiten Bayerns, wenn du zur Volkacher Mainschleife fährst. Die größte Flussmäanderlandschaft Bayerns ist ein einzigartiger Anblick inmitten von Weinbergen, Steilhängen und viel Natur und wurde zum Landschaftsschutzgebiet und Geotop erklärt.

Eines der schönsten Panoramen in Bayern: die Volkacher Mainschleife. © Quelle: imago/robertharding

Besonders sehenswert ist die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten mit der Riemenschneider-Madonna. Die Gegend kannst du auf unterschiedliche Arten erkunden: auf zahlreichen Wanderwegen, auf dem Schiff und sogar im Kanu. Als Höhepunkt gilt eine nostalgische Fahrt mit der Mainschleifenbahn, die Besucher von Seligenstadt bei Würzburg bis Volkach zehn Kilometer lang fährt.

Schwarzwald

Geht es um Wälder, führt natürlich kein Weg am Schwarzwald vorbei. Im Südwesten liegt mit 11.100 Quadratmeter das größte Mittelgebirge in Deutschland. Hier bist du genau richtig, wenn du gerne wanderst. Die höchsten Bergkuppen liegen im südlichen Schwarzwald mit bis zu 1493 Metern.

Der Schwarzwald ist das größte Mittelgebirge in Deutschland. © Quelle: imago images/schorsch

Im Schwarzwald gibt es auch mehrere Superlative: Im Städtchen Triberg liegt der höchste Wasserfall Deutschlands. Das Wasser stürzt hier über sieben Fallstufen und aus 163 Metern in die Tiefe. Fun Fact: Hier gibt es einen weiteren Rekord zu bestaunen, nämlich die weltgrößte Kuckucksuhr. Die hat ein 4,50 mal 4,50 Meter großes Uhrwerk. Der Kuckuck wiegt 150 Kilo, die gesamte Uhr kommt auf sechs Tonnen Gewicht.

Wutachschlucht

Im Naturpark Südschwarzwald entdeckst du den nächsten Superlativ, nämlich den größten Canyon Deutschlands. Die Wutach und ihre Nebenflüsse bilden hier eine der letzten ursprünglichen Wildflusslandschaften Mitteleuropas. Die 60 bis 170 Meter tiefen Schluchten erstrecken sich über 33 Flusskilometer.

Die Wutachschlucht ist bekannt als der größte Canyon in Deutschland. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Weil das Wasser so gewaltig ist, entstand auch der Name: Wutach meint die „wütende Ach“. In der Schlucht führt ein Steig vorbei an tosenden Wasserfällen, durch zerklüftete Täler und über rauschende Wildflüsse. Die rund zwölf Kilometer lange Wanderung von der Schattenmühle zur Wutachmühle gilt als absolutes Highlight.

Triberger Wasserfälle

Wasser ist auch der Hauptdarsteller der Triberger Wasserfälle: Die bei Triberg im Schwarzwald gelegenen Wassermassen gehören mit ihren insgesamt 163 Metern Fallhöhe und zehn Kaskaden zu den höchsten und bekanntesten Wasserfällen Deutschlands.

Bei Triberg im Schwarzwald liegen die Triberger Wasserfälle, die eine Fallhöhe von 163 Metern haben. © Quelle: imago images/Eibner

Seit dem 19. Jahrhundert kommen Menschen hierher, um das Naturwunder zu bestaunen. Heute führen zwei Holzbrücken über die Wasserfälle und es gibt eine Aussichtsplattform, von der du einen besonders schönen Blick hast. Kommst du nach starken Regenfällen oder während der Schneeschmelze, ist das Spektakel besonders laut und die Wassermassen sind gigantisch.

Blautopf

Der Blautopf in der Nähe von Ulm ist berühmt für seine blaue Farbe. Diese entsteht durch einen physikalischen Effekt der Lichtstreuung. Aufgrund der Klarheit des Wassers und des hohen Kalkgehaltes wird das Licht millionenfach an kleinsten Kalkpartikeln gestreut. Das lässt das Wasser so leuchtend blau erscheinen.

Der Blautopf in der Schwäbischen Alb ist berühmt für sein Wasser – und die Gefahren in der Tiefe. © Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Im Untergrund des Blautopfs liegen die Blauhöhle und ein unterirdisches Höhlensystem, das Gefahren birgt. Bereits 1880 stieg der erste Helmtaucher in den Blautopf, doch erst im Jahr 1957 wurde der Grund von einem Taucher erreicht. Nach mehreren Tauchunfällen unter Hobbytauchern, darunter auch tödliche, wurde der Blautopf in den 1980er-Jahren für Taucher gesperrt.

Wimsener Höhle

Ein einzigartiges Stück Geschichte Baden-Württembergs findest du im Gemeindegebiet von Hayingen auf der Schwäbischen Alb. Die Wimsener Höhle ist die einzige Wasserhöhle in Deutschland, die mit einem Boot befahren werden kann. Das Naturwunder wurde eigentlich nach Herzog Friedrich II. benannt, der die Höhle 1803 besuchte, doch aus Friedrichshöhle wurde im Laufe der Jahre die Wimsener Höhle.

Die Wimsener Höhle ist die einzige mit einem Boot befahrbare Wasserhöhle in Deutschland. © Quelle: imago stock&people

Bereits im Jahr 1447 wurde die Höhle erstmals urkundlich erwähnt. Bei Ausgrabungen wurden 1995 Tonscherben und Menschenknochen gefunden, die zumindest teilweise aus der späten Bronzezeit stammen und die lange Geschichte der Höhle bestätigen. Auf einer Kanufahrt zwischen den Felsen dringst du tief ins Höhleninnere ein. Von 1331 Metern Länge der Höhle sind nicht einmal 10 Prozent für normale Besucher zugänglich, da sich etwa 70 Meter hinter dem Eingang die Höhlendecke bis zur Wasserfläche hinabsenkt.

Saarschleife

Welche Flussschleife ist die schönste Deutschlands? Eine klare Antwort darauf wird es nie geben, Fakt ist aber: Die Saarschleife im Südwesten des Landes spielt ganz weit vorne mit und ist das schönste Naturwunder des kleinsten Bundeslandes. Denn die Aussicht ist einfach spektakulär. Zu tun gibt es viel, immerhin stehen mehrere Aussichtspunkte zur Wahl.

Das Wahrzeichen des Saarlandes und eine der schönsten Flussschleifen Deutschlands: die Saarschleife. © Quelle: PantherMedia / Martin Köbsch

Erst geht es hinauf auf den „Cloef“ im Mettlacher Ortsteil Orscholz. Das Panorama 180 Meter über dem Fluss ist gigantisch. Danach ist der Baumwipfelpfad an der Reihe, von dem man auf 42 Meter Höhe nach unten guckt. Wer mehr Ausdauer hat, geht ein Teilstück des 410 Kilometer langen Saar-Hunsrück-Steig oder nimmt einen von mehreren Rundwanderwegen, die alle an der Saarschleife vorbeiführen.

Saar-Urwald

Vor den Toren der saarländischen Hauptstadt kannst du tief in einen Urwald eintauchen. Mitten im Saarkohlenwald liegt der Saar-Urwald in einem mehr als 1000 Hektar großen Naturschutzgebiet. Das Besondere: Das Gebiet entwickelt sich seit 1997 weitgehend ohne menschliche Eingriffe weiter.

Der Saarkohlenwald erstreckt sich von Saarbrücken bis Neunkirchen. Wanderst du durch den Urwald, gehst du zwischen knorrigen Bäumen, abgestorbenen Baumstümpfen und umgefallenen Stämmen, die mit Moosen und Pilzen bewachsen sind. Eine acht Kilometer lange Rundwanderung führt durch das mystische, naturbelassene Gebiet.

Taunus

Zwischen dem Rhein im Westen, der Lahn im Norden und dem Main im Süden liegt der Taunus, ein hessisches Mittelgebirge. Schon die Römer erkannten die Schönheit der Region mit schroffem Gestein, tiefen Wäldern und üppig blühenden Wiesen. Früher wurde hier Bergbau betrieben und Eisen, Silber und Blei abgebaut.

Die drei Naturparks im Taunus sind ein herrliches Reiseziel und Naturwunder gleichermaßen. © Quelle: imago images/Jan Eifert

Im Taunus liegen drei Naturparks. Es gibt 210 Wanderwege mit einer Gesamtlänge von fast 1200 Kilometern. Dazu kommt eine große Portion Kultur und Geschichte: Der Taunus weist viele mittelalterliche Anlagen auf, die von der bewegten Vergangenheit dieser Region herrühren – und du kannst auch Burgen und Schlösser besichtigen, zum Beispiel das „hessische Märchenschloss“ Schloss Braunfels oder die Burgruine Freienfels mit ihren alljährlichen Ritterspielen.

Felsenmeer Odenwald

Im Südwesten Deutschlands ist es weder ein Meer mit Salzwasser noch ein Meer aus Flüssen, das Besucher und Besucherinnen mit seinem geheimnisvollen Flair anlockt: Im Odenwald tauchst du stattdessen ein in ein Meer aus Felsen. Unzählige Granitfelsen erstrecken sich hier über den 514 Meter hohen Felsberg. Die ältesten Gesteine sind vermutlich über 500 Millionen Jahre alt.

Ein geheimnisvoller Ort in Süddeutschland: das Felsenmeer im Odenwald. © Quelle: IMAGO/Zoonar

Über die Entstehung des Felsenmeeres erzählt man sich heute noch eine Geschichte: Einer Legende nach lebten hier einst zwei Riesen, einer auf dem Hohenstein, einer auf dem Felsberg. Weil sie sich im Streit mit Felsen bewarfen, wurde das Gebiet unter einem Meer von Felsen begraben.

Dahner Felsenland

Eine spektakuläre Naturlandschaft entdeckst du in Rheinland-Pfalz, wenn du in das Dahner Felsenland eintauchst. Das Gebiet liegt im Nordwesten des Mittelgebirges Wasgaus, das vom Südteil des Pfälzerwalds und vom Nordteil der Vogesen gebildet wird. Hier ragen zahlreiche Sandsteinfelsen in die Höhe.

Im Dahner Felsenland ragen zahlreiche Sandsteinfelsen in die Höhe. © Quelle: IMAGO/imagebroker

Die rötlichen Felsentürme sind ein ganz besonderer Anblick. Insgesamt 47 Naturdenkmale und 24 Aussichtsfelsen gibt es zu entdecken, dazwischen liegen historische Burgen und Burgruinen auf den Bergkuppen. Durch das Dahner Felsenland führen mehrere Wanderwege.

Teufelstisch

Eines der landschaftlichen Wahrzeichen der Pfalz ragt markant in den Himmel und trägt einen geheimnisvollen Namen: Der Teufelstisch im Hinterweidenthal im südlichen Pfälzerwald ist 14 Meter hoch und steht auf einem 312 Meter hohen Bergrücken. Es handelt sich um einen Pilzfelsen, der mit seiner Form an einen Tisch erinnert. Pilzfelsen sind einzeln stehende Felsen mit schmalem Fuß und breitem Oberteil.

Spektakuläres Naturwunder: der Teufelstisch im Pfälzerwald. © Quelle: imago/imagebroker

Im Pfälzerwald gibt es mehr als 20 solcher Pilzfelsen, die allerdings alle wesentlich kleiner sind. Der Teufelstisch entstand mit Bildung der ersten Sandsteinschichten vor etwa 250 Millionen Jahren. Um seine Entstehung rankt sich eine Sage: Eines Nachts ging der Teufel spazieren und suchte nach einem Rastplatz, doch er konnte nirgends eine Stelle finden, die seinem Anspruch gerecht wurde. Voller Zorn soll er drei riesige Felsbrocken ergriffen und zu einem Tisch zusammengestellt haben.