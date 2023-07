Urlaub in Vancouver: 5 Gründe für eine Reise in die Metropole

Zwischen den beeindruckenden Coast Mountains und dem Pazifischen Ozean liegt Kanadas Metropole Vancouver. Das Besondere an der Stadt ist, dass du von allem etwas bekommst: Du musst du dich nicht zwischen Strand- oder Stadturlaub entscheiden. Schon die Natur in und um Vancouver ist Grund genug, sich auf den Weg in die drittgrößte Stadt Kanadas zu machen. Aber nicht nur das:

Die Stadt an der Pazifikküste bietet atemberaubende Ausblicke auf Berge, Wälder, Strände und das Meer. Wir verraten fünf Gründe, weshalb eine Reise nach Vancouver unbedingt auf deine Bucket List gehört.

1. Vancouver City

Wenn du Lust auf das volle Städtetrip-Erlebnis hast, kommst du in Vancouver auf jeden Fall auf deine Kosten. Hier erwarten dich Highlights wie historischen Stadtteile wie Little Italy und Gastown oder die Vancouver Art Gallery mit einer beeindruckende Sammlung kanadischer und internationaler Kunst. Besonders sehenswert ist auch der Stanley Park sowie die kleine Halbinsel Granville Island, ein kulturelles und kulinarisches Zentrum in Vancouver.

Durch die Straßen in Vancouver City kannst wunderbar bummeln, Kaffee trinken und jede Menge internationales Essen probieren: Starte mit einem Spaziergang durch Downtown und gönn dir ein üppiges Frühstück im The Templeton.

Das Diner im 50-er Jahre Stil bietet klassisches, nordamerikanisches Frühstück an, darunter Pancakes, Omelette oder French Toast.

Du hast Lust auf einen guten Kaffee zum Mitnehmen? Schau doch einmal bei Pallet Coffee Roasters‘ in der Howe Street vorbei. Gut gestärkt geht dein Spaziergang weiter Richtung Gastown. In dem historischen Stadtteil solltest du dir die berühmte Steam Clock (Dampfuhr) ansehen, die nur durch Dampf angetrieben wird und zu bestimmten Uhrzeiten die aktuelle Zeit durch bestimmte Pfeiftöne angibt.

Das Viertel bietet zudem einen spannenden Mix aus Geschichte und Gegenwart, bei dem alte Pflastersteinstraßen und Backsteinhäuser auf neue Loft-Wohnungen, coole Souvenirshops, Brauereien, Bars und Restaurants treffen.

Im sogenannten Local und in den Bars und Restaurants drum herum triffst du hauptsächlich auf Einheimische. Die Stimmung ist sehr belebt und weniger touristisch, sodass sich Reisende direkt sehr wohl und gut aufgenommen fühlen.

Vancouver Downtown. © Quelle: Maike Schmidt

Tipp: Wenn du das absolute Städteerlebnis willst, solltest du dir eine Unterkunft mitten in Vancouver Downtown buchen, beispielsweise im YWCA Hotel Vancouver, im Hotel Samesun Vancouver oder, wenn du es günstiger haben willst – im Cambie Hostel Seymour oder im Cambie Hostel Gastown. So bist du mittendrin und kannst die meisten Viertel gut zu Fuß erkunden.

2. Die lebenswerte Stimmung und die Menschen

Wenn du nach dem Weg fragen musst oder Tipps für gute Bars und Restaurants benötigst - du triffst fast immer auf sehr hilfsbereite und nette Menschen, die dir mit einem Lächeln begegnen.

Bei deinem Spaziergang am English Bay kannst du das Treiben beobachten. In Vancouver kommen viele Menschen und Kulturen zusammen, was sich nicht nur in der Kulinarik widerspiegelt, sondern die Stadt insgesamt charmant und interessant macht. In Kombination mit der beeindruckenden Natur, den Seen, Flüssen, Bergen und dem Meer macht all das Vancouver zu einer lebenswerten Stadt, die auf jeden Fall auf deine Bucket List gehört.

Maike am Sunset Beach. © Quelle: Maike Schmidt

3. Die Strände und Sonnenuntergänge

Warum sich Vancouver sich als eines der liebsten Reiseziele herausstellten kann, liegt nicht nur daran, dass sich die Metropole als eine vielseitige, lebendige Großstadt erweist und manchmal sogar etwas an New York erinnert. Auch dass Strände und unglaubliche Sonnenuntergänge in unmittelbarer Nähe auf dich, warten sind gute Gründe für einen Besuch.

Fußläufig von Vancouver Downtown erreichst du die Strandpromenade am Sunset Beach Park, an der du bis zum English Bay Strand entlang laufen kannst. An jeder Ecke wird hier Straßenmusik gespielt, Menschen picknicken, schwimmen oder schauen einfach nur der Sonne beim Untergehen zu. Die Stimmung hier ist gerade an warmen Sommerabenden magisch. Besorg dir ein paar Tacos oder einen Burrito bei La Catrina in der Denman Street und mach es dir im weichen Sand gemütlich.

Auch der als „Kits“ Beach bekannte Kitsilano Strand am Rande des gleichnamigen Stadtteils ist ein Besuch wert, vor allem der Ausblick auf Vancouver und die Berge von der Brücke auf dem Weg dorthin sind einzigartig.

Romantik pur und eine Atmosphäre, die du garantiert nicht so schnell vergisst, erwarten dich beim Sonnenuntergang am English Bay Beach. © Quelle: Maike Schmidt

4. Der Stanley Park

Der ideale Programmpunkt für einen sonnigen Frühlingstag in Vancouver: eine Fahrradtour rund um den Stanley Park, der mit über 400 Hektar Fläche der größte Stadtpark Kanadas ist. Er liegt nur wenige Kilometer von Vancouver Downtown entfernt und ist dementsprechend gut zu erreichen. Du kannst dir ganz unkompliziert bei einem der Fahrradläden, zum Beispiel bei Spokes, ein Fahrrad ausleihen und den Stanley Park entlang der sogenannten Seawall Promenade umrunden.

Plane am besten ein bis zwei Stunden für die knapp 9 Kilometer lange Strecke ein, denn auf dem Weg lohnt es sich, ein paar Zwischenstopps einzulegen und die Aussicht auf Vancouvers Skyline, den Hafen, Strände und die Lions Gate Bridge zu genießen. Auf einer der vielen Grünflächen kannst du es dir auch mit einem Picknick gemütlich machen und die Ruhe außerhalb des Trubels in der Stadt genießen.

Maike auf ihrer Fahrradtour rund um den Stanley Park. © Quelle: Maike Schmidt

5. Atemberaubende Natur in direkter Nähe

Bei deinem Besuch in Vancouver solltest du unbedingt genug Zeit einplanen, um die Natur um die Großstadt herum zu erkunden. Nicht länger als 60 Minuten entfernt kannst du hier beispielsweise einen Tagesausflug in den Lynn Canyon Park in Nord Vancouver machen. Hier kommst du ganz einfach mit dem Bus hin und kannst vor Ort auf zahlreichen Wegen die Natur genießen.

Gleich zu Beginn wirst du hier auch die Lynn Valley Hängebrücke entdecken, von der aus du knapp 50 Meter in die Tiefe schauen kannst. Wenn du Lust auf Abenteuer hast, kannst du im Lynn Canyon Park an einer bestimmten Badestelle von Klippen in das lediglich ein paar Grad kalte Wasser springen. Du kannst den Park ist zwischen Mai und Oktober besuchen.

Die Badestelle im Lynn Canyon Park ist nichts für schwache Nerven – aber definitiv ein unvergessliches Erlebnis. © Quelle: Maike Schmidt

Wenn ihr mehrere Tage Zeit habt, lohnen sich außerdem ein etwas herausfordernderer Fußmarsch auf den Berggipfel Grouse Mountain oder ein Ausflug in den Leuchtturmpark.

Der 75 Hektar große Park ist ein bedeutender Naturpark in West Vancouver. Er verfügt über einen alten Küstenwald. Das bedeutendste Wahrzeichen der Region „Lower Mainland“ ist jedoch der Leuchtturm am Point Atkinson. Die historische Städte ist eines der häufigsten Fotomotive. Der Bereich direkt um das Gelände ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist aber es gibt im Park einen tollen Aussichtspunk, von dem du die Gegend überblicken kannst.

In Idyll: der Lighthouse Park in West Vancouve. © Quelle: imago images/ingimage

Eine grüne Oase inmitten der Stadt ist auch der traditionelle chinesische Garten.

