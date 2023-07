Bußgeld-Gefahr: Warum du deinen Camper nicht überladen solltest

Mit dem Wohnwagen in den Urlaub zu fahren, hat viele Vorteile: Camperinnen und Camper haben die Freiheit, ihr Reiseziel nach Belieben zu ändern, können spontan entscheiden, wohin sie fahren und sind nicht an eine bestimmte Unterkunft gebunden. Außerdem ist der Stauraum wesentlich größer als bei einem Auto: Fahrräder, Campingstühle, Kajak und Gummiboot passen hier locker rein. Kein Wunder also, dass die Nachfrage nach Wohnmobilen laut ADAC hoch ist.

Aber Achtung: So verlockend der große Stauraum auch ist, das Gewicht deines Wohnwagens solltest du stets im Blick behalten – sonst drohen Bußgelder!

Folgende Aspekte solltest du im Hinterkopf haben, damit dein Urlaub nicht vermiest wird.











Ab wann ist ein Wohnwagen überladen?

Ein Wohnwagen ist überladen, wenn das Gesamtgewicht des Wohnwagens das zulässige Gesamtgewicht (auch als zulässige Gesamtmasse oder technisch zulässige Gesamtmasse bezeichnet) überschreitet. Das zulässige Gesamtgewicht ist die maximale Gewichtsgrenze, die vom Hersteller des Wohnwagens festgelegt wird und in den Fahrzeugpapieren oder auf einem Typenschild beziehungsweise dem sogenannten Leistungsschild angegeben ist.

Welche Achsenlast und was für ein Gesamtgewicht für ein Fahrzeuge zulässig ist, bestimmt die Straßenverkehrsordnung. Urlauberinnen und Urlauber mit einem Führerschein der Klasse B dürfen dabei nur einen Wagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fahren.

Nach Angaben von „bußgeldkatalog.org“ machen sich jedoch die wenigsten Reisenden Gedanken darum, ob das Urlaubsgepäck wirklich zu schwer sei. Das führe häufig dazu, dass ein Wohnmobil mit einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überladen ist.

Um deinen Urlaub nicht zu vermiesen, ist es wichtig auf das Gewicht des Campers zu achten. © Quelle: imago images/cookelma

Doch damit nicht genug: Viele Wohnmobile sind laut ADAC Angaben auch schon leer zu schwer. Manche Modelle können schnell zu viel auf die Waage bringen. Einige Reisemobile haben dem ADAC zufolge sogar eine Negativlast. Bei ihnen geht die Zuladungsreserve ins Minus, daher müssen die Gefährte vor dem Fahrtantritt entladen werden. Oftmals denkt man auch nicht daran, dass auch die Passagierinnen und Passagiere, die im Wohnmobil mitfahren, auch noch zum Gesamtgewicht hinzugerechnet werden müssen.

Außerdem bauen sich immer mehr Menschen ihre Camper selbst zusammen. Von diesen seien etwa 30 Prozent überladen, so der ADAC-Kraftfahrzeugsachverständige Norbert Burgdorf gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

So hoch ist das Sicherheitsrisiko, wenn der Wohnwagen überladen ist

Bei überladenen Wohnwagen ist das Sicherheitsrisiko dem ADAC zufolge „enorm hoch“. Die zusätzliche Belastung beeinträchtigt die Fahrstabilität und das Handling des Fahrzeugs. Reifen, Motor und Bremsen werden stärker beansprucht, der Bremsweg wird deutlich länger und auch das Fahren in Kurven sowie Ausweichmanöver gestalten sich gefährlicher.

Sollte es zu einem Unfall mit einem überladenen Wagen kommen, kannst du dir Probleme mit der Versicherung einhandeln. Außerdem drohen Bußgelder bei einer Verkehrskontrolle. Da das Problem überladener Wohnmobile bekannt sei, würden in der Ferienzeit oft kleine Wohnmobile kontrolliert, so „bußgeldkatalog.org“.

Die Polizei kann zudem anordnen, dass du das Wohnmobil entlädst und untersagen, dass du die Fahrt fortsetzt. Darauf weisen die Verbraucherschützer des ADAC Nordrhein hin.

In Deutschland erwarten dich bei einem überladenen Wohnmobil Bußgelder von bis zu 235 Euro und ein Punkt in Flensburg. Das genaue Bußgeld kannst du in einem Bußgeldrechner ermitteln. Im Ausland muss du mit extrem hohen Strafen rechnen.

Wohnwagen überladen: Diese Strafen drohen im Ausland

So liegt die Höchststrafe in Österreich und Luxemburg bei satten 5000 Euro. In Spanien liegt diese bei 4600 Euro. In Italien kämen mindestens 41 Euro oder eine Höchststrafe von 1697 Euro auf dich zu.

Hast du über 100 Kilogramm zu viel in der Schweiz geladen, musst du mit 170 Euro Bußgeld rechnen. In Frankreich liegen die Bußgelder zwischen 135 und 750 Euro. Mindestens 130 Euro musst du den in Niederlanden zahlen.

In Belgien zahlst du zwischen 110 und 330 Euro Strafe. Außerdem weist der ADAC darauf hin, dass Urlauberinnen und Urlauber aus dem Ausland das Bußgeld in Bar bezahlen müssen.

In Portugal kommen zwischen 60 und 300 Euro auf dich zu, wenn du dich nicht an die rechtlichen Vorschriften hältst. In Kroatien werden mindestens 40 Euro fällig, in Dänemark je Prozent-Punkt über dem zulässige Gesamtgewicht 75 Kronen (rund zehn Euro).

Es ist daher äußerst wichtig, das Gewicht des Wohnwagens regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass es den Richtlinien des Herstellers und den rechtlichen Vorschriften entspricht. Ein überladener Wohnwagen sollte umgehend entladen werden, um mögliche Probleme zu vermeiden und die Sicherheit während der Reise zu gewährleisten.

In Italien kommen bei einem überladenen Wohnwagen bis zu rund 1700 Euro auf dich zukommen. © Quelle: imago images/cookelma

Wie du laut ADAC Gewicht einsparen kannst

Der ADAC rät Reisenden, bewusst und sparsam zu packen. Packlisten können Abhilfe leisten. Zudem solltest du statt einer schweren Markise auch ein leichtes Sonnensegel mitnehmen. Fahrräder kannst du auch oft vor Ort leihen, das spart direkt das Gewicht vom Fahrradträger mit ein. Es wird auch empfohlen nur leichte Campingmöbel mitzunehmen und für die Küche eine 5-Kilo-Gasflasche zu kaufen.

Den 45 Litertank musst du nicht voll füllen, das kannst du auch vor Ort auf dem Campingplatz machen. 15 Liter sollten dem ADAC zufolge reichen. Auch Vorräten sollten erst am Reiseziel gekauft werden.

Mit Camping-Möbeln und Fahrrädern und Co. kommt einiges an Gewicht zusammen. © Quelle: imago images/cookelma

Wo du deinen Wohnwagen wiegen kannst

Das Wiegen von Wohnwagen ist in Deutschland an verschiedenen Standorten möglich. So gibt es öffentliche Waagen an Lkw-Raststätten oder in manchen Fällen können spezielle Wohnwagenwaagen auf Campingplätzen genutzt werden.

Außerdem gibt es spezielle Wohnwagen-Waagen für den Eigenbedarf.

In einigen Städten oder Regionen sind öffentliche Verkehrswaagen installiert, die zur Kontrolle des Fahrzeuggewichts genutzt werden können. Diese befinden sich normalerweise an bestimmten Verkehrsknotenpunkten oder in der Nähe von Autobahnen. Auch TÜV Stellen haben eine Waage, um das Gewicht von Fahrzeugen, einschließlich Wohnwagen, zu messen.

Dein Wohnmobil kannst du auch beim ADAC wiegen lassen, beispielsweise an der ADAC Campingstation Hürth bei Köln oder im ADAC Prüfzentrum in Dortmund. Manchmal werden auch von der Polizei lokale Aktionen gestartet, bei denen Reisende ihren Wohnwagen auf die Waage bringen können.

Diese Sicherheits-Services sind meist kostenfrei. In den anderen Fällen können zwischen fünf bis 30 Euro fällig werden. Ein geringer Preis, wenn man das hohe Sicherheitsrisiko und die teils saftigen Bußgelder bedenkt.

