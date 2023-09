Urlaub mit Kindern: Die 10 familienfreundlichsten Städte in Europa

Es gibt viele europäische Städte, die sich gut für Familienurlaub eignen, da sie eine Vielzahl von kinderfreundlichen Aktivitäten und Attraktionen bieten. Welche Städteziele in Europa sich jedoch besonders für Familien eignen, das hat der Online-Reiseveranstalter Weloveholidays ermittelt.

In einer Analyse wurden 183 europäische Städte untersucht. Weloveholidays verglich dabei das Unterhaltungsangebot für Kinder in den entsprechenden Orten. Dabei wurden folgende Faktoren verwendet: Freizeitparks (und zwar die Anzahl der Freizeitparks in der Stadt, die auf TripAdvisor aufgeführt sind); Wasserparks (die Anzahl der Wasserparks in der Stadt, die auf TripAdvisor aufgeführt sind); Spielplätze (Spielpatz-Anzahl laut TripAdvisor) sowie der prozentuale Anteil der Grünflächen in der jeweiligen Stadt.

Ranking: Städte in Europa mit dem besten Angebot für Kinder

Diese zehn Städte sind von 183 europäischen Städten am besten für Urlaub mit Kindern geeignet. Die Top 3 stellen wir genauer vor:

1. Prag, Tschechien

Den ersten Platz belegt die tschechische Hauptstadt Prag. Die familienfreundlichste Stadt Europas punktet mit 14 Freizeitparks, neun Wasserparks und elf Spielplätzen. Außerdem bestehen 39,9 Prozent der Stadt aus Grünflächen, die zum Toben, Ballspielen, Picknicken und Co. einladen.

Wasserfans können beispielsweise zwischen dem Aquapalace Prag, den Erlebnisbädern Piscine Letňany Ĺagoon und Aquacentrum Šutka oder dem öffentliche Schwimmbad Petynka Swimming Pool (Koupaliště Petynka) mit langer Wasserrutsche und Aqua-Zorbing wählen.

In Prag gibt es unter anderem einen Dinopark und das Vergnügungszentrum Superland Praha mit 15 Attraktionen für Kinder unterschiedlichen Alters, darunter eine Fußball- und Trampolin-Arena, Rutschen oder Airhockey für Kinder und Erwachsene.

Suchst du außerdem nach kostenlosen Aktivitäten in Prag und möchtest Spaß mit ein wenig Kultur verbinden, dann bieten sich ein Besuch der Prager Hochburg oder des Petřín-Hügels an, von dem du mit deiner Familie zusammen den herrlichen Panoramablick auf Prag genießen kannst.

2. Rom, Italien

Den zweiten Platz sicherte sich Rom. Dort finden Familien elf Freizeitparks und sieben Spielplätze vor. Die Stadt hat der Auswertung zufolge allerdings nur einen Wasserpark, und zwar das Erlebnisbad Hydromania. Mit 43 Prozent Grünflächen haben Familien in der italienischen Hauptstadt jedoch eine größere Auswahl für Aktivitäten im Freien als in Prag.

Zu den bekanntesten Freizeitparks Roms zählen übrigens: der Luneur Park, welcher zugleich der älteste Vergnügungspark Italiens ist, der Oasi Park mit vielen Fahrgeschäften für Kinder sowie das Kinderspielparadies Babylandia Park.

Ansonsten gibt es in Rom unglaublich viel zu entdecken: Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen natürlich das Kolosseum sowie das Forum Romanum und das Pantheon.

3. London, Großbritannien

London hat es auf den dritten Platz geschafft und wartet mit 38 Spielplätzen auf. Es gibt der Auswertung zufolge jedoch nur vier Freizeitparks. Ein Wasserpark sei nicht vorhanden. Auch der Grünflächenanteil beträgt zudem nur 2,9 Prozent. Dafür sind in vielen Parks wie dem Wimbledon Common oder dem Hyde Park die Eintritte frei.

Eine kostenfreie Attraktion für die Familie ist beispielsweise auch der Crystal Palace Park im Süden Londons mit lebensgroßen Dino-Skulpturen. Dafür kannst du dich mit deiner Familie auf die Spuren von Harry Potter begeben und die Drehorte besuchen oder eine zweistündige „Mary Poppins“-Tour buchen, die seit der Kinofilm-Premiere angeboten wird.

Der Crystal Palace Park in London ist ein einladender Ort für Groß und Klein. © Quelle: imago images/YAY Images

Die weiteren Plätze im Ranking

Den vierten Platz im Ranking belegt schließlich Bratislava (Slowakei), dann folgen Oslo (Norwegen) auf Platz fünf, Uppsala (Schweden) auf Platz sechs, Den Haag (Niederlande) auf Platz sieben, Aalborg (Dänemark) auf Platz acht, Wien (Österreich) auf Platz neun und Nitra (Slowakei) auf Platz zehn.

Städte, die die Top 10 knapp verpasst haben, sind der Auswertung zufolge unter anderem die französische Hauptstadt Paris, die den 13. Platz belegt, gefolgt von Spaniens Urlaubs-Hotspot Barcelona.

Die Tabelle zeigt die zehn besten Städte für Familienreisen in Europa. Die Städte konnten eine Gesamtpunktzahl von bis zu vier Punkten erreichen und wurden von der höchsten zur niedrigsten Punktzahl eingestuft. © Quelle: Weloveholidays

Deutsche Städte seien zwar nicht die familienfreundlichsten, doch sollten Reisende laut Weloveholidays Frankfurt (Main) nicht bei einem Städtetrip mit der Familie vergessen, denn die relativ grüne Stadt (31,8 Prozent Grünflächen) habe es immerhin auf den 27. Platz geschafft von 183 untersuchten europäischen Städten.

Was den Anteil der Grünfläche angeht, liegt übrigens Uppsala mit 75,4 Prozent deutlich vorne.

