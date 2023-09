Familienurlaub in Deutschland: Die 10 schönsten Orte

Die Kinder wollen Abenteuer erleben, die Erwachsenen eine entspannte und unterhaltsame Zeit, doch wo ist da der gemeinsame Nenner? Ganz einfach, an den schönsten Ausflugszielen für die ganze Familie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der reisereporter stellt dir zehn Orte vor, an denen Spaß für Groß und Klein vorprogrammiert ist.

Ranking: Das sind die 10 familienfreundlichsten Städte in Europa Du willst einen Städtetrip mit der Familie unternehmen, weißt aber nicht, wie es um das Angebot für Kinder bestellt ist? Dann ist dieses Ranking das Richtige für dich. Hier den ganzen Artikel lesen

1. Görlitz, Sachsen

In und um Görlitz gibt es für Groß und Klein jede Menge zu entdecken. Der Tierpark in Görlitz hat sich dem Naturschutz verschrieben und die Gehege sind allesamt naturnah gestaltet. Es ist ein kleiner Zoo, aber sehenswert. In einem Ranking von „familienausflug.info“ hat es der Tierpark an die Spitze der beliebtesten Ausflugsziele in Sachsen geschafft. Es gibt rund 500 Tiere zu sehen, darunter viele aus der Region.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Außerdem lohnt sich auch ein kleiner Ausflug raus aus der Stadt und rein in eine andere Welt: Etwa 20 Kilometer nördlich von Görlitz liegt die Kulturinsel Einsiedel, die Geheime Welt von Turisede. Das Freiluftmuseum ist für die ganze Familie konzipiert und bietet verschiedene Möglichkeiten zum Klettern und Erforschen.

In den Baumhäusern der Kulturinsel Einsiedel kannst du übernachten. © Quelle: imago images/ momentphoto/Bonss

Hier kannst du auch eine ganz besondere Übernachtung erleben: Die Kulturinsel hat nämlich ein Baumhaushotel mit verschiedenen Baumhäusern, die gemietet werden können. Insgesamt gibt es über 200 Übernachtungsplätze für Groß und Klein. Eine Übernachtung kostet ab 190 Euro.

In Görlitz selbst gibt es eine weitere außergewöhnliche Unterkunft, die sich prima für die ganze Familie eignet: das Garagenhostel am Kühlhaus Görlitz. Hier wurden alte DDR-Garagen zu Miniwohnungen umgebaut und modern eingerichtet. Es gibt Strom, und Koch- sowie Abwaschmöglichkeiten befinden sich im Sanitärgebäude. Eine Nacht gibt es ab 55 Euro für zwei Personen.

2. Bremen

In Bremen kann die ganze Familie eine kleine Weltreise unternehmen. Und zwar im Bremer Klimahaus. Entlang des achten Längengrades gibt es hier die verschiedenen Klimazonen der Erde zu entdecken, es wird also sehr kalt, brütend heiß, feucht und angenehm. Außerdem erzählen Menschen aus aller Welt, wie das Klima ihren Alltag beeinflusst. Im Moment gibt es eine Sonderausstellung zur Mission Energiewende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Klimahaus in Bremen nimmt dich mit auf eine Reise durch die Klimazonen der Erde. © Quelle: imago images/blickwinkel

Eine Reise zurück in die Vergangenheit ist auf Schloss Schönebeck möglich. Auf der Anlage gibt es ein Heimatmuseum, das sich unter anderem mit dem historischen Walfang und den Anfängen der industriellen Entwicklung der Region beschäftigt. Jeden ersten Sonntag im Monat findet um 11 Uhr eine Märchenstunde im Schloss statt, bei der Märchentanten den Kindern vorlesen. Stifte und Papier sollten mitgebracht werden, damit die Kids währenddessen die Geschichte auch malen können.

Bremen liegt zwar nur fast am Meer, die Weser bringt dennoch maritimes Flair in die Stadt. Passend dazu ist die Unterkunft „Motoryacht Bremen City“ eine gute Übernachtungsmöglichkeit für die ganze Familie, hier schläfst du nämlich auf einem Boot. Eine Nacht für vier Personen gibt es ab 130 Euro.

3. Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern hat es ein Tierpark an die Spitze der beliebtesten Ausflugsorte geschafft: der Tierpark Greifswald. Ziemlich genau in der Mitte der Stadt leben über 100 verschiedene Arten mit insgesamt etwa 800 Tieren, darunter Lisztaffen, Stachelschweine und Dingos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Natur um Greifswald bietet herrliche Orte für einen Familienurlaub. © Quelle: imago images /imago stock&people

Wer unsere heimischen Tierarten erleben möchte, sollte dem Naturerlebnispark Gristrow, etwa 15 Kilometer nördlich von Greifswald, einen Besuch abstatten. Auf der riesigen Parkanlage kannst du Pferde, Emus, Schafe, Ziegen und andere Tierarten beobachten und die weiten Wiesen sind ein herrlicher Ort für ein Familienpicknick.

Passend dazu kannst du auch ländlich übernachten, und zwar im familienfreundlichen Hotel Stettiner Hof direkt am Greifswalder Bodden. In dem für die Region typischen roten Ziegelbau kostet ein Doppelzimmer pro Nacht ab 130 Euro.

4. Düren, Nordrhein-Westfalen

In der Eifel kann die ganze Familie in einen ordentlichen Adrenalinrausch geraten: Der Hochseilgarten Hürtgenwald ist ein beliebtes Ausflugsziel in Nordrhein-Westfalen, allerdings nur für Schwindelfreie. Bis zu 15 Meter geht es hier, natürlich am Seil gesichert, hoch in die Baumkronen. Wer sich dieser Mutprobe stellen will, sollte vorher online reservieren.

Etwas weiter südöstlich eröffnet sich eine Welt aus vergangenen Tagen: das Freilichtmuseum Kommern. Museum, das klingt in Kinderohren im ersten Moment langweilig, ist es aber in diesem Fall nicht. Dieses Freilichtmuseum ist viel mehr wie ein Dorf angelegt, was es zu entdecken gilt. Überall laufen Hühner und Gänse frei herum, es werden handwerkliche Arbeiten verrichtet, bei denen du zuschauen kannst, und sogar die Häuser sind original und dürfen durchstöbert werden. Viele Bauten wurden an ihren ursprünglichen Orten abgebaut und im Freilichtmuseum originalgetreu wiedererrichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Besuch im Freilichtmuseum Kommern ist wie eine Zeitreise in ein Dorf aus vergangener Zeit. © Quelle: imago images/imago stock&people

Wer den Besuch in der Eifel gleich mit einem ganzen Familienurlaub verbinden möchte, kann das beispielsweise im familienfreundlichen Hotel Rotes Einhorn in Düren. Hier gibt es einen Kinderspielplatz und einen Kleintierzoo, ein Doppelzimmer kostet pro Nacht ab 110 Euro.

5. Bad Langensalza, Thüringen

In Bad Langensalza gibt es einen Ort, der in Thüringen bei Groß und Klein ankommt: die Kindererlebniswelt Rumpelburg. Hier gibt es ein Innen- und Außengelände, auf dem die Kinder toben und entdecken können. Außerdem gibt es Möglichkeiten zum Basteln und Kreativsein. Die Spielelemente sind allesamt aus unbehandelten und naturbelassenen Materialien und auch die Erwachsenen sind eingeladen, in die Fantasiewelt einzutauchen.

Wer dann noch nicht genug hat und gern mal auf einer Schnecke reiten oder sich durch ein Eichhörnchenlabyrinth hangeln möchte, sollte noch einen Zwischenstopp im Wildkatzenkinderwald einlegen. Der große Spielplatz befindet sich ebenfalls in Bad Langensalza.

Bad Langensalza eignet sich auch wunderbar für einen kleinen Stadtbummel. © Quelle: imago images/Nico Stengert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine idyllische Ferienwohnung für die ganze Familie lässt sich gleich in der Nähe buchen, nämlich am Butterturm. Das Fachwerkhaus liegt nur knapp einen Kilometer vom Zentrum Bad Langensalzas entfernt. Eine Woche für drei Personen im Apartment mit Terrasse gibt es ab 650 Euro.

Checkliste für deinen Urlaub mit Kind

Der Urlaub steht vor der Tür und das Pack-Chaos ist perfekt. Gerade mit Kind wird die Liste an Dingen, die unbedingt mitgenommen werden müssen, immer länger. Wir haben dir ein paar Dinge aufgelistet, die du nicht vergessen solltest.

Impfpass und Krankenkarten

Wechselklamotten für eventuelle Malheurs auf der Fahrt

leckere Snacks

Hörbücher herunterladen

Beschäftigungsspiele für lange Autofahrten

Badesachen und Schwimmflügel

Sonnencreme, Sonnenbrille und Sonnenhut

Lieblingsspielzeug

Regenklamotten

Die Liste könnte wohl noch ewig so weitergehen. Aber mit diesen Sachen ist der Urlaub erst mal sicher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

6. Losheim am See, Saarland

Wandern ist langweilig? Nicht, wenn du mit Alpakas unterwegs bist. In Losheim am See im Saarland gibt es die Pintaloosa Alpakas. Bevor es auf die Wanderung geht, lernst du die Tiere erst einmal kennen und hilfst beim Füttern. Dann geht es für etwa eineinhalb Stunden rein in den saarländischen Hochwald. Eine Alpaka-Wanderung kostet pro Person 35 Euro und Kinder sollten mindestens acht Jahre alt sein. Kleinere Familienmitglieder können entweder als Begleitperson oder im Tragetuch mitgenommen werden, Kinderwagen sind nicht geeignet.

Etwas gemütlicher geht es bei einer Rundfahrt durch die Saarschleife zu. Die Schifffahrt für die ganze Familie dauert ebenfalls rund eineinhalb Stunden und beginnt in Mettlach. Das Schiff fährt die beeindruckende Schleife entlang, vorbei an steilen Uferhängen und dichten Wäldern. Außerdem lässt sich diese Gegend nur per Schiff, mit dem Rad oder zu Fuß erkunden.

Die Saarschleife im Saarland ist ein echtes Naturwunder. © Quelle: imago images/Shotshop

Für einen kleinen Urlaub in Losheim am See eignet sich das Seehotel Losheim. Hier lässt sich eine Ferienvilla ab 150 Euro pro Tag mieten, der Preis richtet sich nach der Personenzahl. Außerdem gibt es sogar einen kleinen Spa-Raum mit Whirlpool, in dem sich die Erwachsenen auch mal erholen können ...

7. Ostalbkreis, Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wird es tierisch: Das Eulenerlebnis Kraus in Abtsgmünd im Ostalbkreis gewährt Groß und Klein spannende Einblicke in die Welt der Eulen und Greifvögel. Du kannst sogar persönliche Termine buchen und den Tieren ganz nahe kommen. Unter Anleitung erfährst du, wie du die Vögel fliegen lassen kannst und sie anschließend wieder zu dir zurückkommen. Für Kinder gibt es einen sogenannten „Schnupperkurs“, bei dem sie Wissenswertes über die Tiere erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eulen und Greifvögel in Aktion kannst du beim Eulenerlebnis Kraus in Hessen sehen. © Quelle: imago images/Panthermedia

Etwa 30 Autominuten weiter südwestlich befindet sich der Waldentdeckerpfad „Schindersklinge“. Hier ist ein echter Rekord zu Hause: Seit 1997 steht hier die längste Bank der Welt aus einem einzigen Stamm. Weiter auf dem Trampelpfad gibt es mehrere Stationen mit Informationen und Konstruktionen zum Ausprobieren, unter anderem ein Labyrinth und einen Barfußpfad.

Wer dann in der Nähe noch außergewöhnlich übernachten möchte, sollte sich das Baumhaushotel Rosenberg genauer anschauen. Hier kannst du das ganze Jahr über in echten Baumhäusern übernachten, eine Nacht kostet ab 145 Euro.

8. Gießen, Hessen

Zugegeben, das Ausflugsziel in Hessen ist etwas speziell, könnte aber auch neue Interessen wecken. Die Rede ist vom Mathematikum in Gießen. Das Museum wirbt mit dem Slogan „Mathematik zum Anfassen“ und ist bei Familien sehr beliebt, was das Ranking von „familienausflug.info“ zeigt, denn in dem Ranking ist es in Hessen auf dem ersten Platz gelandet. Es gibt insgesamt rund 200 Exponate, mit denen Besucherinnen und Besucher jedes Alters experimentieren können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer dann erst mal den Kopf frei von Zahlen bekommen möchte, kann noch einen Ausflug ins Freibad Ringallee dranhängen – vorausgesetzt, der Ausflug wird innerhalb der Freibadsaison geplant. Hier gibt es ein Schwimm- sowie ein Sprungbecken und eine weitläufige Grünanlage mit genügend Platz. Kinder können sich außerdem auf dem Spielplatz samt Wasserstelle austoben.

Für eine spektakuläre Übernachtung sorgt dann noch das Schlosshotel Braunfels. Das Hotel liegt am Fuße des Schlosses und inmitten des Naturparks Hoch-Taunus. Doppelzimmer gibt es ab etwa 100 Euro pro Nacht.

9. Füssen, Bayern

Füssen im Allgäu ist ein echtes Naturparadies. Aber nicht nur das: Gerade kleine Fans von Disney und Prinzessinnen werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, wenn sie das erste Mal Schloss Neuschwanstein entdecken. Füssen hat nicht nur das weltberühmte Schloss zu bieten, sondern auch Action für die ganze Familie. So ist die Sommerrodelbahn eine Riesengaudi und führt Besucherinnen und Besucher jedes Alters durch eine kurvenreiche und 760 Meter lange Abfahrt. Kleinere Kinder können das Abenteuer gemeinsam mit einem Erwachsenen ebenfalls erleben.

Füssen ist unter anderem bekannt für sein atemberaubendes Schloss Neuschwanstein. © Quelle: imago images/imagebroker

Etwas ruhiger geht es auf dem Forggensee zu. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, den herrlichen See inmitten der Allgäuer Berge zu erleben, beispielsweise mit einer geführten Kanu-Tour. Die ist prima für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Jung und Alt geeignet. Es gibt Kanus für zwei Personen und Kanadier für bis zu vier Personen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für eine familienfreundliche Übernachtung sorgt der Ferienhof Schweiger in Reinertshof bei Hopferau. Hier können Ferienwohnungen gemietet werden und rings um die Anlage gibt es allerlei Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten. Übernachtungen gibt es ab 130 Euro.

10. Berlin

Berlin ist ein idealer Ort für einen Familienausflug, der sich um das Thema Museen drehen soll. Denn hier gibt es Museen, die alles andere als langweilig für die Kids sind. Da ist zum Beispiel das Spionagemuseum, das dich in die Welt der Spione entführt. Mit modernen Techniken und zum Teil skurrilen Methoden kannst du interaktiv entdecken, wie die Spione in den letzten Jahrhunderten so gearbeitet haben.

Im Spionagemuseum kannst du erleben, wie die Spione der vergangenen Jahrhunderte gearbeitet haben. © Quelle: imago images/imagebroker

Ebenfalls spannend wird es im Computerspielemuseum. Hier wird die Evolution eines Mediums gezeigt, das heute aus kaum einem Kinderzimmer mehr wegzudenken ist. Die aktuelle Sonderausstellung „Sehnsucht und digitale Spiele“ widmet sich der Sehnsucht nach anderen Wesen und Welten. Für alle Berliner Museen ist es ratsam, im Vorfeld Karten für bestimmte Zeitfenster zu buchen, um nicht lange anstehen zu müssen.

Wer dann noch etwas außergewöhnlich übernachten möchte, ist im Hüttenpalast richtig: In einer kleinen Fabrik auf einem Neuköllner Hinterhof gibt es ein ganz besonderes Hotel. Hier gibt es, im Gegensatz zu anderen Hotels, keine langen Gänge mit unzähligen Zimmertüren, sondern verschiedenste Übernachtungsmöglichkeiten vom Wohnwagen bis zu Holzhütten. Eine Übernachtung gibt es ab 70 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.