Alternative Flugziele: So kannst du bis zu 70 Prozent sparen

Der Sommer ist da und für viele Menschen bedeutet das auch Zeit für Urlaub. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien schon begonnen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ziehen Anfang Juli nach. Falls du jetzt noch auf einen günstigen Urlaub in einer der beliebten Reisedestinationen hoffst, könnte das schwierig werden. Denn auf Last-minute-Schnäppchen, wie es sie noch vor einiger Zeit gab, kannst du dieses Jahr nicht hoffen.

Trotzdem haben fast 46 Prozent der deutschen Reisenden laut einer Studie des Reisevergleichsportals Skyscanner ihren Sommerurlaub für dieses Jahr noch nicht gebucht. Zum Glück gibt es trotzdem noch Möglichkeiten, dieses Jahr einen schönen Sommerurlaub zu verbringen – ohne sich selbst in den finanziellen Ruin zu treiben. Dazu gehört nur etwas Flexibilität und Abenteuerlust.

Hier kannst du diesen Sommer noch günstig Urlaub machen

Eine aktuelle Umfrage von Skyscanner in Zusammenarbeit mit Onepoll hat ergeben, dass bis zu 58 Prozent der Deutschen sich vorstellen können, ihr Lieblingsreiseziel aufzugeben und stattdessen an einen alternativen Urlaubsort zu reisen. Sogar 94 Prozent seien der Umfrage zufolge bereit, weitere lieb gewonnene Urlaubstraditionen aufzugeben, wenn sie dadurch Geld sparen können. Das spiegele sich auch in den Suchanfragen wider: Die Anfragen für Kuala Lumpur in Malaysia seien um 233 Prozent gestiegen, die für Rijeka in Kroatien um 87 Prozent.

Wer bereit ist, Alternativen auszuprobieren, kann laut Skyscanner dieses Jahr trotz gestiegener Preise bis zu 70 Prozent sparen! Wer beispielsweise im Juli ins spanische Asturien fliegt, bekommt dort ähnliche Urlaubsbedingungen wie auf Fuerteventura – die Flüge sind aber teilweise 65 Prozent günstiger. Hin- und Rückflug von Düsseldorf nach Fuerteventura kosten in diesem Zeitraum mindestens 230 Euro, vergleichbare Flüge nach Asturien gibt es schon ab 80 Euro.

Nach Cancún in Mexiko fliegst du im Juli oder im August von Düsseldorf ab 560 Euro, ein vergleichbarer Flug nach Bastia auf Korsika ist dagegen teilweise ab 170 Euro zu haben – Wasserqualität und weißer Sandstrand sind auf Korsika vergleichbar mit der Karibik und du sparst beim Flug 70 Prozent des Preises.

Falls du eigentlich nach Rom wolltest, wäre die litauische Hauptstadt Vilnius vielleicht eine Alternative. Die Stadt wird auch das Rom des Ostens genannt und bietet ähnlich wie die Hauptstadt Italiens einen spannenden Mix aus historischen Sehenswürdigkeiten und moderner Metropole. Bei einem Flug im August von Berlin nach Vilnius kannst du bis zu 50 Prozent gegenüber einem vergleichbaren Flug nach Rom sparen. Hin- und Rückflug vom BER kosten dich nach Rom mindestens 105 Euro, nach Vilnius geht es dagegen teilweise schon ab 55 Euro.

In der Gegend um die albanische Stadt Saranda sind die Küstenabschnitte ähnlich schön wie auf Korfu. Die Lebenshaltungskosten sind dort jedoch um einiges niedriger. © Quelle: imago images/Pond5

Dabei sind die Flugkosten jedoch nicht die einzige Möglichkeit, im Sommerurlaub durch günstige Alternativen deutlich zu sparen. Statt auf die griechische Insel Korfu könnte es zum Beispiel nach Saranda in Albanien gehen.

Die Kosten für Transport, Essen und Freizeitaktivitäten sind in Griechenland doppelt so hoch. Dabei liegt Saranda nur eine halbe Stunde mit der Fähre von Korfu entfernt. Dort findest du ebenfalls traumhafte Küstenabschnitte mit idyllischen Buchten. Außerdem sind die antiken Ruinen von Butrint südlich der Stadt ein spannendes Ausflugsziel und ein Unesco-Weltkulturerbe. Warum also dieses Jahr nicht mal ein neues Urlaubsziel ausprobieren?

Destinations-Finder schlägt Ziele vor

Wer bei der Suche nach einem alternativen Urlaubsziel etwas Inspiration benötigt, kann den neuen Destinations-Finder von Skyscanner benutzen. Bei dem Tool beantwortest du Fragen auf Instagram und bekommst anhand der Antworten passende Alternativen zu den beliebtesten Reisezielen für den Sommer vorgeschlagen.

Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Alle-Orte-Suche von Skyscanner. Hierbei gibst du nur an, von welchem Flughafen und in welchem Zeitraum du abreisen willst, und bekommst dann günstige Reisedestinationen angezeigt. Diese Art der ganz flexiblen Suche bieten auch anderen Reisesuchmaschinen wie zum Beispiel Kayak oder Google Flights an.

