Urlauber suchen Ort in Australien, der gar nicht existiert

Google ist eine schöne Sache: Kaum tippt man eine Frage oder ein Suchwort ein, erhält man meist im Bruchteil einer Sekunde passende Antworten. Doch seit einigen Tagen – so berichtet das australische Nachrichtenportal „News.com.au“ – suchen etliche Menschen eine Stadt in Australien, die es gar nicht gibt.

Die Suchanfragen nach einem Ort namens „Agnes Bluff“ seien in diesem Monat rapide angestiegen, hieß es in einem Artikel auf der australischen Seite. „Menschen im ganzen Land und sogar auf der ganzen Welt möchten wissen, wo er sich befindet.“

Die Suchenden kennen „Agnes Bluff“ als abgelegenen Ort im Northern Territory – dem Nordterritorium Australiens –, das nur spärlich besiedelt ist und durch seine weiten Outbacklandschaften besticht. Der Ort kommt in „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ vor (im Original: „The Lost Flowers of Alice Hart“), einem Roman der australischen Autorin Holly Ringland, der inzwischen auch als Fernsehserie auf Amazon Prime Video läuft.

In dieser Serie kam die Stadt zum ersten Mal in der vierten Folge am 11. August vor und dem australischen Nachrichtenportal liegen Daten vor, die zeigen, dass die Google-Suche nach „Agnes Bluff“ in Australien zwischen Juli und August um 1640 Prozent und im September um weitere 40 Prozent zugenommen hat. Doch die „Alice Hart“-Fans sowie etliche Touristinnen und Touristen, die die Stadt besuchen wollen, sind auf der Suche nach einem Ort, den es in der Realität gar nicht gibt.

Inspiration aus Zeit der Autorin im Outback

Was aber natürlich tatsächlich existiert, sind die Drehorte der Serie, die sich in der Tat im australischen Outback befinden. Auch die ursprüngliche Inspiration für die Locations stammt aus den unwirtlichen Teilen des Kontinents. Denn die Autorin hat selbst einige Zeit im Busch verbracht – wie in Australien ländlichere Regionen sowie das Landesinnere bezeichnet werden.

Die Geschichte von „The Lost Flowers of Alice Hart“ spielt im australischen Outback. © Quelle: Amazon Prime Video

Sie habe nie aufgehört, sich in ihrem Leben nach dem Ort und ihrer Zeit dort zurückzusehnen, sagte sie „News.com.au“. Deswegen wollte sie auch ihre Protagonistin Alice „einen Teil ihres frühen Erwachsenenalters in der dramatischen Schönheit der Wüste verbringen“ lassen.

Die Orte im Buch wie „Agnes Bluff“, den Nationalpark oder auch den Krater habe sie erfunden. Über den echten Ort, an dem sie lebte, zu schreiben, hätte ihr nicht zugestanden, meinte die Autorin. Die Region befindet sich in indigener Hand. Dass derzeit so viele Menschen nach dem Ort suchen, den sie in ihrem Roman kreiert hat, freut die Schriftstellerin aber sehr. „Ich weiß nicht, ob es ein größeres Kompliment für mein Schreiben geben könnte“, meinte sie.

Reise zur Location ist möglich

Obwohl es „Agnes Bluff“ nicht in Wirklichkeit gibt, so können Fans sowie Urlauberinnen und Urlauber aber natürlich trotzdem die realen Orte in Australien besuchen, wo die TV-Serie gedreht wurde. Gefilmt wurde im Alice Springs Desert Park, am Simpsons Gap, der Ooraminna Station, dem Standley Chasm und der Ormiston Gorge.

Die Ormiston Gorge war beispielsweise das „Janglay Waterhole“ in der Geschichte. Ein großer Krater, der in der Serie zu sehen ist, war der Gosses-Bluff-Krater, etwa 175 Kilometer westlich von Alice Springs. Der Zugang zum Kraterinneren und das Begehen des Kraterrands sind zwar nicht gestattet, es gibt jedoch Aussichtspunkte mit Blick in den Krater. Fans könnten sämtliche Outback-Locations der Serie sehen, wenn sie dem Larapinta-Trail folgen würden, hieß es in einer Pressemitteilung von Amazon Prime Video.

Der Larapinta-Trail ist ein 223 Kilometer langer Fernwanderweg, der in zwölf Etappen von Alice Springs westlich durch die MacDonnell Ranges bis zum Mount Sonder führt, einem der höchsten Berge im Northern Territory.

„The Lost Flowers of Alice Hart“ ist ein internationaler Bestseller

Holly Ringlands australischer Roman „The Lost Flowers of Alice Hart“ wurde 2018 veröffentlicht und hat sich seitdem zu einem internationalen Bestseller entwickelt, der nun auch noch verfilmt wurde. Das Buch erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, Alice Hart, deren von Gewalt geprägte Kindheit einen dunklen Schatten auf ihr Erwachsenenleben wirft.

Die Serie dreht sich um die Geschichte von Alice Hart (gespielt von Alycia Debnam-Carey). © Quelle: Amazon Prime Video

Nach einer Familientragödie, bei der sie bei einem mysteriösen Brand sowohl ihren aggressiven Vater als auch ihre geliebte Mutter verliert, wird die neunjährige Alice zu ihrer Großmutter June auf eine Blumenfarm gebracht. Dort erfährt sie, dass es Geheimnisse über sie und ihre Familie gibt. Das Familiendrama, das in weiten Teilen die wilde Landschaft im Landesinneren Australiens mit einbezieht, erstreckt sich insgesamt über mehrere Jahrzehnte.

