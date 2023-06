Urwaldsteig am Edersee – eine Tour durch Hessens wilde Natur

Dicke Wurzeln oder auch mal ein umgeknickter Baum auf dem Weg, die Stämme und Äste der knorrigen Eichen und Buchenurwälder, die zum Unesco-Weltnaturerbe gehören, formen skurrile Wesen: Der rund 68 Kilometer lange Rundwanderweg Urwaldsteig am Edersee in Hessen zeigt sich als naturbelassenes Paradies. Gekennzeichnet ist der Weg mit einem weißes UE auf blauem Grund.

Auf schmalen Wegen gehst du hier auf Tuchfühlung mit moosbedeckten Felsen, lauschst Vögeln und erfrischst dich in einem der größten Stauseen Europas. Der Fernwanderweg ist in sechs Etappen unterteilt. Und am Wegesrand? Neben der Attraktion des Weges selbst kannst du bei Abstechern rund um den Edersee Sehenswürdigkeiten wie Kopfstand-Häuser und nächtliche Lichtshows erleben.

Etappe 1: Von Waldeck nach Hemfurth

Die erste Etappe des Urwaldsteigs ist um die sieben Kilometer lang und wird grundsätzlich als leicht eingestuft. Gut zu Fuß solltest du dennoch sein, da auf diesem Abschnitt auch gerne Baumstämme den Weg versperren. Startpunkt ist der Schlossberg-Parkplatz in Waldeck, sodass sich ein Abstecher zum Schloss Waldeck, eine im elften Jahrhundert erbaute Burganlage, bei diesem Abschnitt anbietet. Danach geht es rein in die urwaldähnliche Natur.

Die Ederseesteilhänge und die Krüppelbuchen am Ziegenberg, die dich in eine Zauberlandschaft einladen, gehören zu den landschaftlichen Annehmlichkeiten dieses Abschnitts. Auf dem Uhrenberg erreichst du den Aussichtspunkt Kanzel am Edersee, der dich mit dem Blick auf die Edertalsperre belohnt.

Etappe 2: Von Hemfurth nach Bringhausen

Ein steiler Anstieg läutet den zweiten Streckenabschnitt des Urwaldsteigs ein, der insgesamt 10,3 Kilometer lang ist. Gute Kondition ist erforderlich, wenn es gilt, auf kurzer Distanz 200 Höhenmeter zu überwinden. Alternativ nimmst du die Standseilbahn zum Peterskopf und gehst von dort zurück zur Hauptroute.

Weiter geht es zur Aussichtsplattform Weißer Stein und auf schmalen Pfaden wandelst du unter Buchen und hast immer wieder Aussicht auf das Hochspeicherbecken des Edersees. Die Natur hat hier die Oberhand, wenn du durch Blatttunnel junger Buchen schlüpfst oder unter umgekippten Bäumen hindurchkriechst. Für eine Rast bietet sich die Schutzhütte Sauermilchplatz an.

Wer den steilen Aufstieg der zweiten Etappe scheut, nimmt die Standseilbahn zum Peterskopf. Daneben: die Rohre des Wasserkraftwerks. © Quelle: imago images/imagebroker

Etappe 3: Von Bringhausen nach Kirchlotheim

Die nächsten knapp 16 Kilometer Wanderglück starten an der Kirche in Bringhausen. Ein Blick in das Gotteshaus mit seinem einzigartigen Palmenaltar kann nicht schaden, bevor es in die göttliche Natur geht. Auf der Route wird unter anderem der Aussichtspunkt Fünfseenblick angesteuert, der neben tollen Fotomotiven auch ein idealer Ort zum Picknicken ist.

Im beschaulichen Bringhausen startet die dritte Etappe auf dem Urwaldsteig. © Quelle: imago images/Panthermedia

Der Abstieg in ein Tal zum Ufer des Edersees ist nicht nur wildromantischer Natur, die Botanik bietet auch blühende Schönheiten wie Pfingstnelken, Graslilien und Co. Dschungelartig präsentiert sich der Bewuchs des Nationalparks Kellerwald-Edersee, wenn es beim Arensberg erst hinauf und dann zum Mündungsbereich des Bärenbachs auf schmalen Wegen wieder hinabgeht.

Etappe 4: Von Kirchlotheim nach Asel

Gute elf Kilometer legst du auf der vierten Etappe des Urwaldsteigs zurück. Dieser Abschnitt führt erst an den Feldern des Camping- und Ferienparks Teichmann vorbei und zeigt sich dann ganz wassernah. In unmittelbarer Nähe zum Ufer des Edersees wandernd, genießt du immer wieder schöne Seepanoramen und es empfiehlt sich ein Fernglas, um im Naturschutzgebiet Ederufer bei Herzhausen Wasservögel nah ranzuzoomen.

Felssteilhänge und die bizarre Umgebung einer Blockschutthalde mit bizarr gewachsenem Baumbestand unterhalb des Hochsteins machen den Reiz dieses Streckenabschnitts aus. Und wer in Asel noch keine müden Beine hat, begeht den 2,4 Kilometer langen Fledermauslehrpfad, der an interaktiven Stationen Wissenswertes zu den nachtaktiven Jägern vermittelt. In einer alten Trafostation ist ein Fledermaushotel untergebracht und Infrarotkameras bieten die Möglichkeit, die fliegenden Vampire live zu beobachten.

Das beschauliche Kirchlotheim am Edersee in Vöhl ist der Startpunkt der vierten Etappe auf dem Urwaldsteig. © Quelle: imago images / Hans Blossey

Etappe 5: Von Asel nach Scheid

Als verwunschen und urig lässt sich die fünfte Etappe des Urwaldsteigs wohl am besten beschreiben. Der Urwaldsteig teilt sich hier die Trasse mit dem Knorreichenstieg und der Weg wird bestimmt durch wurzelige, geschwungene Pfade, alte knorrige Eichen und steile Felshänge. Trittsicheres und festes Schuhwerk ist hier Voraussetzung.

Zwischen den Bäumen fällt der Blick immer wieder auf den glitzernden Edersee. Erneut passierst du die bizarre Landschaft aus Schutthalden mit eigenwilligem Baumbestand und auch das Kulturdenkmal Hünselburg liegt auf dem Weg. Knappe elf Kilometer bist du unterwegs, bis du Scheid erreichst. Am Ziel kannst du es dir auf der Liegewiese der Halbinsel Scheid gemütlich machen und ein erfrischendes Bad im Edersee nehmen oder eine Runde mit der Fähre drehen.

Etappe 6: Von Scheid nach Waldeck

Dieser Streckenabschnitt bietet dir immer wieder tolle Landschaftsimpressionen. Es geht hoch auf die Mühlecke, ein Aussichtspunkt, der die Sicht auf die Halbinsel Scheid und Rehbach freigibt. Und auch der Blick in die Natur lohnt sich hier immer wieder. Schiefrige Steilhänge und teils unberührte Urwälder, deren Bäume bei näherer Betrachtung wie Fabelwesen erscheinen, schaffen eine magische Atmosphäre.

An Hängen entlang geht es weiter zum nächsten Highlight: dem Bärentalbach mit seiner üppigen Pflanzenwelt. Die gesamte Etappe wird mit guten 14 Kilometern veranschlagt.

Waldeck ist der Startpunkt und das Ziel des Rundwanderwegs Urwaldsteig. Hier: Blick von Schloss Waldeck auf die Edertalsperre. © Quelle: imago images/Zoonar

Übrigens: Wenn sich an den Steilhängen auf dem Urwaldsteig blau schimmernde Krabbeltiere zeigen, ist das ein Grund zur Freude. Der Veilchenblaue Wurzelhalsschnellkäfer gilt als stark gefährdet, findet aber im Totholz am Edersee einen Lebensraum. Er ist ein Urwaldrelikt und Zeichen für einen naturbelassenen Wald.

Ausflugsziel: Baumkronenweg Edersee

Auf dem Baumkronenweg am Südufer des Edersees erlebst du auf 250 Metern einen tollen Ausblick auf den Edersee. Auf Aussichtsplattformen in 30 Meter Höhe blickst du auf Schloss Waldeck und entdeckst die Kulisse aus See und Wald aus neuer Perspektive. Interessant für Groß und Klein ist der 750 Meter lange Eichhörnchenpfad, der zur Aussichtsplattform führt. Installationen auf dem Weg zeigen den Wald aus Sicht des Nagetiers.

Auch Führungen sind auf dem Baumkronenweg möglich. Wahlweise gibt es mehr über den Wald zu erfahren und Kinder können mehr über Eichhörnchen und andere Waldbewohner erfahren. Eine Besonderheit sind die Abendführungen im Sommer, die zum Sonnenuntergang enden.

Schöne Aussichten erwarten dich auf dem Baumkronenweg am Edersee. © Quelle: imago images/Manfred Ruckszio

Ausflugsziel: Das Tolle Haus am Edersee

Moment mal, was ist denn hier los? Das mag sich so manche und mancher fragen, wenn das Tolle Haus sichtbar wird. Der Eingang führt direkt ins Dachgeschoss, was zugleich das Erdgeschoss ist. Wie bitte?! Ja, bei diesem Haus steht alles kopf. In der Hemfurther Straße 15 in Edertal macht das rote Haus sozusagen Kopstand und der Trend zieht sich bei der Inneneinrichtung fort: Sie ist an der Decke befestigt.

Da auch der Boden um einige Grad geneigt ist, werden Besuchende hier auf eine kleine Gleichgewichtsprobe gestellt und können in diesem denkwürdigen Ambiente neue Perspektiven gewinnen und originelle Fotos schießen. Ein ebenfalls auf dem Kopf stehendes Auto auf dem Parkplatz und eine Miniaturausgabe des Hauses im Gartenteich runden das Kopfsteh-Erlebnis ab.

Das Tolle Haus am Edersee steht auf dem Kopf. © Quelle: imago images/Norbert Neetz

Ausflugsziel: Edertalsperre

Die Edertalsperre ist gigantisch: 400 Meter lang erstreckt sich die Sperrmauer, die wie eine Brücke begangen werden kann. In 40 Metern Tiefe sind die Schwergewichtswände an der Nordseite, die die Wassermassen bändigen, 36 Meter dick. Was für eine Vorstellung! Von Juni bis September können mittwochs und samstags Führungen gebucht werden.

Wer die Talsperre in einem ganz besonderen Ambiente erleben möchte, muss morgens oder abends kommen. Am Morgen liegt noch der Nebel über dem Wasser, wenn die Sonne ihn nach und nach verdrängt. Und in der Dunkelheit wird das gigantische Bauwerk im Sommer mit 39 LED-Scheinwerfern oft farbenprächtig beleuchtet.

Die Edertalsperre beleuchtet im Abendlicht: Die imposante Sperrmauer vom Edersee gehört zu den Hauptattraktionen der Region. © Quelle: imago images/imagebroker

Ausflugsziel: Maislabyrinth in Vöhl

Am 2. Juli 2023 startet die neue Saison im Maislabyrinth in Vöhl. Groß und Klein können dann wieder im hohen Maisfeld nach dem Weg suchen. Das 30.000 Quadratmeter große Freizeitvergnügen soll nicht nur den Orientierungssinn ansprechen, sondern auch Informationen zur Landwirtschaft vermitteln.

Neben dem Labyrinth findest du hier unter anderem auch ein Maisschwimmbad und Ponyreiten. In dem zugehörigen Biergarten kannst du deinen Durst löschen und jeden Donnerstag ab 18 Uhr werden frische Flammkuchen aus dem Holzofen angeboten.

