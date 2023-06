Utrecht: Traditionelles Handwerk im Zentrum der Niederlande

Ob beim Glasblasen, Seileknüpfen oder Schiffebauen: In Utrecht im Zentrum der Niederlande bekommen Reisende einen Einblick ins traditionelle Handwerk. Dabei gibt es nicht nur viel zu lernen, sondern auch zu staunen und probieren – zum Beispiel bei diesen Betrieben:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seilmuseum: Feines und grobes Garn

Oudewater gehört zu den ältesten Orten der Provinz – und zu den sehenswertesten. Die kleinen Kanäle und die monumentalen Grachtenhäuser mit ihren anmutigen Fassaden haben Oudewater als das Klein-Amsterdam bekannt gemacht.

Was der Wohlstand der Stadt mit der Hanfpflanze zu tun hat, erfährt man im Touwmuseum (Reijersteeg 4), dem Seilmuseum. Die Ausstellung rund um die Stricke und Garne ist in der Scheune zu sehen, in der vor Jahrhunderten Hanf sowie Werkzeuge gelagert wurden. Hier fertigten die Handwerksleute auch ihre Produkte an: feines Garn für die Fischernetze, gröberes Garn für Seile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Vor allem die jüngeren Besucherinnen und Besucher haben ihren Spaß: Sie können auf dem Originalseilgarten von 1881 ihr eigenes Springseil drehen oder auf dem Entdeckerschiff spielerisch die Segel hissen.





Museumshafen: Schiffsbauer in Aktion

Im Museumshafen Spakenburg (Oude Schans 86, 3752 AH Bunschoten-Spakenburg) kommen Oldtimerfans auf ihre Kosten – wenn sie sich auch für alte Schiffe interessieren. Der Alte Hafen besteht bereits seit dem 13. Jahrhundert, heute reihen sich hier die vielen alten Segelschiffe aneinander, mit denen es früher auf die Zuiderzee – das heutige Ijsselmeer – zum Fischfang ging.

Im Museum erfahren Besucherinnen und Besucher wissenswerte Details über die Traditionen der Fischer. Außerdem gehört die älteste Schiffszimmerwerft der Niederlande zum Museumshafen. Hier kann man vom Hafen aus die Schiffsbauer bei ihrer Arbeit beobachten – schließlich liegt hier ein Drittel der niederländischen Flotte, die instand gehalten werden muss.

Im Museumshafen Spakenburg kann man den Schiffbauern bei der Arbeit zusehen. © Quelle: VisitUtrechtRegion

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Tuchdruckerei: Selbst stempeln

Im 17. Jahrhundert sorgte die Textilindustrie in Amersfoort für Wohlstand. Hier wurde die erste Baumwolldruckerei in Europa gegründet, in der Laken und Tücher mit handgefertigten Holzstempeln bedruckt wurden. Diese Technik erforderte höchste Präzision und Konzentration.

Wer Interesse hat, kann sich im Museum De Katoendrukkerij (Plantsoen Noord 2) mit diesem jahrhundertealten Handwerk vertraut machen – und den Baumwolldruck auch selbst ausprobieren. Es gibt zahlreiche Kurse: Die Teilnahme am Anfängerworkshop (1,5 Stunden) kostet 50 Euro pro Person, der Tageskurs (6 Stunden) 150 Euro pro Person.

Im Museum De Katoendrukkerij in Amersfoort kann man den Baumwolldruck ausprobieren. © Quelle: VisitUtrechtRegion

Die ehemalige Wassermühle De Volmolen, in der das Museum untergebracht ist, hat eine textile Geschichte: Sie diente der Verarbeitung von gewebter Wolle zu Kleidung. Heute ist sie ein Nationaldenkmal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glasbläserei: Heiße Kunst

Wen das Spiel mit dem Feuer schon immer fasziniert hat, der oder die sollte im Leerdamer Glasmuseum (Zuidwal 28–30) vorbeischauen. In der dazugehörigen Glasbläserei können Interessierte von einer Tribüne aus beobachten, wie die kunstfertigen Handwerkerinnen und Handwerker nach traditioneller Methode zerbrechliche Objekte herstellen.

Das gekonnte Zusammenspiel aus Feuer, Geschicklichkeit, Muskelkraft und jahrelanger Erfahrung begeistert – und macht Lust, es selbst einmal zu probieren. Jeden Montag steht ein Workshop im Programm, bei dem die Teilnehmenden viel über das Material und die verschiedenen Techniken lernen und unter Anleitung drei Glasobjekte blasen. Es gibt Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene (ab 295 Euro). Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.

Im Leerdamer Glasmuseum können Reisende nicht nur den Handwerkerinnen und Handwerkern beim Glasblasen zusehen, sondern bei Workshops auch selbst aktiv werden. © Quelle: VisitUtrechtRegion





Brauerei: Süffiges im Glas

Bier ist eines der ältesten Getränke überhaupt. Im Mittelalter, als in Utrecht das Wasser in den Grachten und Gräben verunreinigt war, diente es als eine willkommene Alternative. Heute kann sich der Gerstensaft ganz freiwillig auf Zuspruch verlassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Utrechter Brauerei Maximus (Pratumplaats 2a) werden Craftbiere mit Dampf in einer eigenen Kupferanlage gebraut. Natürlich haben die erwachsenen Besucherinnen und Besucher auch die Gelegenheit, die hauseigenen Getränke zu probieren und dabei einiges über die Herstellung zu erfahren.

Bei der Utrechter Brauerei Maximus erfahren Interessierte alles über das Brauen von Craftbieren – und dürfen diese auch probieren. © Quelle: VisitUtrechtRegion

Bei der Verkostung (16 Euro pro Person) kommen nicht nur verschiedene Maximusbiere auf den Tisch, es werden auch regionale Käse- und Wurstspezialitäten gereicht. Dabei kann man den Brauereimitarbeitern bei der Arbeit zuschauen.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.