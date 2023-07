Verdi erhöht Druck auf Lufthansa: Tarifverhandlungen laufen weiter

Streiks in der Ferienzeit? Bitte nicht. Und derzeit scheinen die Gebete von Urlauberinnen und Urlaubern erhört zu werden. Sowohl bei der Bahn als auch bei der Lufthansa drohen in Kürze keine Streiks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will nach eigenen Angaben Schlichtungsgespräche mit der Deutschen Bahn aufnehmen. Außerdem haben nun auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die Lufthansa nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bekannt gegeben, dass sie ihre Tarifverhandlungen weiter fortsetzen wollen. Damit stehen akut keine Streiks bevor, die Gefahr von Streiks in den Sommerferien ist damit aber nicht gebannt.

Gibt es keine Einigung im Tarifstreit, könnte es zu Arbeitsniederlegungen kommen. Ohne einen neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag bleibt das Risiko für einen Pilotenstreik bestehen. Die VC fordert 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Bundesweiter Aktionstag: „Ohne uns kein Höhenflug!“

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Personalstrategie der Lufthansa und erhöht den Druck auf die Arbeitgebenden: Sie fordert für alle Konzernbeschäftigten der Deutschen Lufthansa AG eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro. Da die Lufthansa nach mehreren Monaten noch immer kein Angebot vorgelegt hat, rief die Gewerkschaft außerdem zu einem bundesweiten Aktionstag am Donnerstag, 6. Juli auf, das teilte Verdi am Mittwoch mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Beschäftigte an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg versammeln sich dabei unter dem Motto „Ohne uns kein Höhenflug!“ an und in den Terminals, um Passagierinnen und Passagiere der Lufthansa Group zu informieren und die Verdi-Forderungen zu unterstreichen. Die Flughafenbetriebe sollen durch die Aktion nicht beeinträchtigt werden.

„Wir erachten das Angebot als absolut nicht ausreichend“

Wie Aero.de Ende Juni berichtete, war ein weiteres Lufthansa-Konzept für neue Tarifverträge bei den Piloten durchgefallen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit sehe die „Kernforderungen“ unberücksichtigt, hieß es weiter. Bereits am 12. Juni hatte die Airline dem Verhandlungspartner höhere Gehälter angeboten – laut Konzern im Schnitt 18,5 Prozent und verteilt über mehrere Jahre bis 2025. Außerdem gab es einen Vorschlag zu mehr Planungssicherheit im Dienstplan. Von einem Durchbruch waren Konzern und Konzernpiloten zu dem Zeitpunkt aber noch entfernt.

„Dieses Angebot geht auf wesentliche Kernforderungen nicht ansatzweise ein und bleibt in der Gesamtbetrachtung bei Weitem unter unseren Forderungen und Erwartungen“, teilte die Konzerntarifkommission ihre Einschätzung den Pilotinnen und Piloten mit. „Wir erachten das Angebot als absolut nicht ausreichend.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.