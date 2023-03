Reisende informieren sich in der Abflughalle an einer Anzeigetafel. Am Münchner Flughafen steht der nächste Warnstreik an.

Verdi kündigt nächsten Streik am Flughafen München an

Am Flughafen in München soll am Donnerstag von 8 Uhr bis 14 Uhr gestreikt werden. Dazu hat Verdi die Beschäftigten der für den Airport zuständigen Sicherheitsfirma SGM aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilt, müssen sich Reisende auf lange Wartezeiten einstellen. Es sei ratsam, möglichst früh zum Flughafen zu kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Gegensatz zu den vorherigen Streiks rechne Verdi aber am Donnerstag mit keinen Flugausfällen. Manuela Dietz von Verdi Bayern bat betroffene Reisende um Verständnis.

Warum findet der Warnstreik statt?

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen. Im öffentlichen Dienst will Verdi für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise 5 Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist dringend notwendig, die Einkommen am Flughafen zu erhöhen, um Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit am Flughafen zu gewinnen. Sonst droht uns auch in diesem Sommer ein Flugchaos wie bereits im letzten Jahr“, mahnt Dietz.

RND/fred/dpa