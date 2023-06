3 besondere Gründe, dieses Jahr nach Verona zu reisen

Inmitten der malerischen Region Venetien zieht Verona mit seinem pulsierenden Stadtleben und der reichen Geschichte Besucherinnen und Besucher seit Jahrhunderten in seinen Bann. Ganz gleich, ob du Kunst, Kultur, Geschichte oder einfach nur das süße Dolce Vita suchst – in Verona findest du all das und noch viel mehr. Und im Sommer 2023 werden die zeitlosen Vorzüge der Stadt sogar noch um ein paar aktuelle Kalender-Highlights ergänzt.

Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen auf den steinernen Rängen des römischen Amphitheaters Arena di Verona. © Quelle: IMAGO/Bahnmüller

1. Das Festspiel-Jubiläum lockt mit extremen Emotionen

Im Sommer 2023 ist ganz Verona auf den Beinen. Denn die Opernfestspiele in der Arena di Verona feiern ihr 100-jähriges Jubiläum – mit einem atemberaubenden Programm, welches die beliebtesten und meistaufgeführten Werke des legendären Amphitheaters in ein neues Zeitalter führen soll. Denn die Aufführungen in der malerischen Arena sind stets spektakulär, was zu einer ungewöhnlich jungen Zuschauerschar führt: Von allen Theatern Italiens beansprucht das Opernhaus den größten Anteil an Besucherinnen und Besuchern unter 30 Jahren für sich.

Die Oper „Aida“ zeigt, wie menschliche Hände zärtlich streicheln oder brutal zerstören können. Stefano Poda, Regisseur der Eröffnungsoper

„Die Eröffnungsoper, Verdis ‚Aida‘, ist ein breit hingepinseltes Fresko der Menschheitsgeschichte. Diese Geschichte zeigt, wie unsere Hände zärtlich streicheln oder brutal zerstören können“, kommentiert Regisseur Stefano Poda seine Inszenierung. Die Ästhetik seiner „Aida“ ist futuristisch und technologisch, doch spätestens Anna Netrebkos Stimme soll die nötige Intimität erzeugen, um Zuschauende aller Altersklassen tief zu berühren.

Wer aus Deutschland anreist, wird dabei in bester Gesellschaft sein: Von den 450.000 internationalen Arena-Besuchenden sind 30 Prozent aus der Bundesrepublik, damit stellen wir Deutschen den Löwenanteil an ausländischen Gästinnen und Gästen – weshalb auch die Deutsche Bahn als Sponsor der Opern-Saison in Erscheinung tritt.

Von München aus dauert der Weg nach Verona beispielsweise nur knapp fünfeinhalb Stunden. Neben Jonas Kaufmann und Co. wartet übrigens ein unbekannter Geheimtipp auf die Besucherinnen und Besucher: Anstelle von Netrebko wird am 29. Juni, am 9. und am 21. Juli der zauberhafte Shootings-Star Monica Conesa die „Aida“ schmettern und dabei die Herzen der Zuhörenden erobern.

2. Schlemmen im neuen „Traum“-Restaurant

im April 2023 eröffnete mit Yume Ramen ein Zen-Restaurant mit japanischer Küche und italienischer Leidenschaft für gute Zutaten. Yume bedeutet Wunschtraum – und dieses Konzept setzen die Betreiber in der Via Sant’Antonio auf ungewöhnlich konkrete Weise um:

Sobald die Kundinnen und Kunden Platz genommen haben, finden sie ein Blatt Papier und ein Anweisungskärtchen vor. Sie werden aufgefordert, ihren eigenen Traum aufzuschreiben, wobei sie sich von den bereits geschriebenen Träumen früherer Besucher inspirieren lassen können.

Wir glauben, dass die Menschen durch eine Schüssel Ramen die Energie bekommen, um ihre Träume zu verfolgen. Restaurantphilosophie von Yume Ramen, Via Sant’Antonio in Verona

Um den eigenen „Yume“, den eigenen Wunschtraum, zu finden werden die Gäste und Gästinnen dazu inspiriert, sich nicht vor den Urteilen anderer zu fürchten und sich Zeit zu nehmen, um auf ihr eigenes Herz zu hören – und das alles bei einer köstlichen Schüssel Ramen-Nudeln. Denn so erklärt der Betreiber seine Motivation: „Wir glauben, wie ein japanisches Sprichwort sagt, dass die Menschen durch das Essen einer Schüssel Ramen die Energie bekommen, die sie brauchen, um ihre Träume zu verfolgen.“

Übrigens: Wer nach diesem Schlemmer-Erlebnis so motiviert ist, dass er seine Fitness-Ziele für 2023 sofort in die Tat umsetzen möchte, kann sich für den Mura Urban Trail anmelden. Der nächtliche Stadtlauf beginnt am 17. Juni um 21 Uhr. Sportskanonen können sich zwischen zwei Routen (zehn oder 20 Kilometer Länge) inmitten einer eindrucksvollen Umgebung innerhalb der Mauern von Verona entscheiden.

3. Cosplay, Kunst und Vintage-Fashion: Tagesausflug zum Messeparadies

Zwei Autostunden von Verona entfernt thront das Schloss Castello di Belgioioso, das sich von einer prächtigen Landresidenz des Fürsten von Belgioioso zu einem Treffpunkt für Schriftsteller, Philosophen, Musiker und Künstler entwickelt hat. Für Reisende mit speziellen Interessen könnte das Sommerprogramm des einzigartigen Kulturzentrums zum Highlight werden.

Denn ab dem 10. Juni öffnen sich die Räume des Schlosses für die Welt der zeitgenössischen Kunst. Unter dem Namen La Porta del Tempo, das Tor zur Zeit, können Besucherinnen und Besucher die letzten 15 Schaffensjahre des abstrakten Malers Fausto De Nisco bestaunen. Danach macht es sich die Messe Belgioioso Comics and Games in den herrschaftlichen Räumen gemütlich und verwandelt das Anwesen in ein Nerd-Schloss, das für Fans von Comics, Cosplay und Videospielen ein unverzichtbares Ereignis darstellt.

Wer zur Modemesse Next Vintage im Castello di Belgioioso vorbeischaut, kann sich auf mehr als 65 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Italien freuen. © Quelle: IMAGO

Nach der Sommerpause findet dann am 16. und 17. September die Armonia statt, ein „Holistic-Wellness-Festival“, bei dem Fans von Meditation, Massagetechniken und Naturheilkunde voll auf ihre Kosten kommen. Der Oktober lockt anschließend mit einem Highlight für Fashionistas: Mit der Next Vintage findet vom 13. bis zum 16. Oktober eine High-End-Modemesse mit mehr als 65 Ausstellerinnen und Ausstellern aus ganz Italien statt, welche ihre Retro-Schätze, inklusive Schmuck und Vintage-Accessoires präsentieren und verkaufen.

