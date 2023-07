„Sky Cruise“: Die verrückte Idee vom fliegenden Kreuzfahrtschiff

Es ist eine Idee, die dir sicher aus dem ein oder anderen Film bekannt vorkommt: In dem Pixar-Klassiker „Wall-E“ gibt es ein fliegendes Raumschiff, in dem die Menschen von der unbewohnbaren Erde flüchten, sich nicht mehr selbst bewegen müssen und alle Annehmlichkeiten eines Luxushotels genießen. Bei „Das wandelnde Schloss“ von Studio Ghiblis vereint ein Haus auf Beinen alles Nötige unter einem Dach.

Hashem Al-Ghaili aus Jemen hat eine solche Vision für die Realität visualisiert: die „Sky Cruise“. Dahinter verbirgt sich ein gigantisches Flugzeug, was eher an ein Kreuzfahrtschiff erinnert und der Idee nach einmal abhebt und nicht wieder landen muss. Al-Ghaili ist jedoch nicht der Erfinder, sondern hat die Idee lediglich animiert. Kreiert wurde die „Sky Cruise“ von Konzeptkünstler Tony Holmsten.

Nukleare Energie treibt Flugzeug an

Hashem Al-Ghaili ist bekannt dafür, wissenschaftliche Durchbrüche und Ideen zu visualisieren und in Videoform oder als Infografik zu veröffentlichen. Seinem Youtube-Kanal folgen fast 600.000 Menschen, sein Content ist eine Mischung aus Erklärvideos und Animationen. Einige Videos gingen viral und wurden millionenfach aufgerufen – darunter auch das Video zum fliegenden Kreuzfahrtschiff mit fast drei Millionen Klicks.

„Sky Cruise“ ist ein Luxushotel über den Wolken und soll Platz für 5000 Menschen bieten. Das fliegende Kreuzfahrtschiff wird autark mit Energie versorgt, weshalb es jahrelang in der Luft bleiben kann – in der Theorie, versteht sich. Angetrieben wird der Gigant mit einem Kernfusionsreaktor, also nuklearer Energie. Auch notwendige Reparaturen sollen in der Luft erfolgen, ohne, dass eine Landung notwendig wäre.

Auch die Ausstattung erinnert an ein modernes Kreuzfahrtschiff: Es gibt Swimmingpools, Kinos, Fitnessstudios, Restaurants und Bars sowie ein Einkaufszentrum. Kinder können sich auf Spielplätzen austoben, die Eltern abends ins Theater gehen. Am Heck hat das Modell eine riesige Glashalle, wo die Reisenden einen Rundumblick haben sollen. Im Video wird gezeigt, wie sie von hier aus Sonnenuntergänge und tanzende Polarlichter am Nachthimmel beobachten.

Spezielle Technologie vermeidet Turbulenzen

Und wer soll das Teil steuern? Wenn es nach Al-Ghaili geht, soll das Flugzeug mit Künstlicher Intelligenz autonom fliegen, angetrieben von 20 Turbinen mit modernster Atomtechnologie. Auch Turbulenzen sollen keine Rolle spielen: Eine spezielle Technologie würde Luftveränderungen schon Minuten vor Eintreffen erkennen und diese Vibrationen mit einer Anti-Vibrationstechnologie ausgleichen.

Die „Sky Cruise“ ist zweifelsohne eine Spinnerei und die Wahrscheinlichkeit, dass es in naher Zukunft jemanden gibt, der in ein solches Projekt investiert, äußerst gering. Aber Hashem Al-Ghaili und Tony Holmsten werden ja wohl noch träumen dürfen.

