Verspätung der Bahn: Wann ist die Zugbindung aufgehoben?

Du stehst mit deinem Gepäck am Bahnhof und wartest auf den Zug. Plötzlich kommt die Durchsage, dass die Bahn leider Verspätung hat. Womöglich verpasst du jetzt deinen Anschlusszug, den geplanten Flieger oder du kommst zu einem wichtigen Termin auf den letzten Drücker – wenn du überhaupt noch pünktlich bist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Egal, welches Szenario zutrifft: So stellen sich Reisende ihre Zugfahrt nicht vor. Allerdings müssen sie nicht zwangsweise darauf warten, dass der geplante Zug irgendwann doch noch eintrifft oder ein Ersatz anrollt. Dafür sorgt eine Regelung bei der Deutschen Bahn, die vielleicht noch nicht allen Zugfahrerinnen und -fahrern geläufig ist.

Wann diese Kulanzregel bei der DB gilt und was zu beachten ist

Wenn abzusehen ist, dass du deinen auf der Fahrkarte angegebenen Zielbahnhof mit einer Verspätung von mindestens 20 Minuten erreichst, musst du nicht die ursprüngliche Route fahren. Du kannst eine andere Strecke wählen, auf der du ebenfalls den Zielbahnhof erreichst, informiert die Deutsche Bahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Außerdem kannst du andere Züge nutzen, die nicht reservierungspflichtig sind. Das sind fast alle deutschen Züge, abgesehen von einigen Bahnen, die ins Ausland fahren. Dazu zählen Hochgeschwindigkeitszüge (ICE und TGV) nach Frankreich (Paris und Marseille) oder auch Züge nach Schweden, Italien oder nach Polen. Ob ein Zug reservierungspflichtig ist, wird in der Regel im DB-Navigator unter der gewählten Verbindung angezeigt.

Wenn du ein Ticket mit einer Zugbindung hast, ist diese aufgehoben. Dafür brauchst du auch keine Bestätigung von einem Zugbegleiter beziehungsweise einer Zugbegleiterin.

Eine Zugbindung gilt für Züge des Fernverkehrs: Intercity-Express (ICE), Intercity (IC), Eurocity (EC), EuroNight (EN) oder D-Zug (D). Aber auch in Verbindung mit einem Sparpreis-Ticket oder einem Sonderticket musst du normalerweise den auf der Fahrkarte eingetragenen Zug zu der entsprechenden Uhrzeit nehmen. Im Nahverkehr (RE, RB, S-Bahn und IRE) herrscht keine Zugbindung. Auch Rail-&-Fly-Tickets sind von dieser Regelung ausgenommen.

Je nach Ticket: Diese Möglichkeiten hast du bei Verspätung

Würde dein Zug nun den Zielbahnhof mit mindestens 20 Minuten Verspätung erreichen, ergeben sich, abhängig von der Fahrtkarte, verschiedene Szenarien:

Hast du ein Ticket für den Fernverkehr, wird die Zugbindung aufgehoben. Du kannst alternativ einen gleichwertigen Zug nutzen oder einen niedrigwertigeren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hast du ein Ticket für den Nahverkehr gebucht, kannst du einen gleichwertigen Zug nutzen, aber auch einen höherwertigen Zug. Aber Achtung! Du brauchst trotzdem eine zusätzliche Fahrkarte für den höherwertigen Zug, beispielsweise ein IC-Ticket. Die Kosten für dieses kannst du im Anschluss über das Fahrgastrechte-Formular oder über dein Kundenkonto online zurückfordern.

Hast du eine stark ermäßigte Fahrkarte (zum Beispiel ein Länder-Ticket), gilt diese Regelung nicht! Du kannst keinen ICE nutzen. Beziehungsweise du kannst schon, aber in dem Fall erhältst du kein Geld zurück.

Auch mit dem 49-Euro-Ticket darfst du bei Verspätung nicht auf einen Fernverkehrszug ausweichen und erwarten, den Preis für die neue Fahrkarte erstattet zu bekommen. Grund hierfür ist die neue Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO), die seit dem 7. Juni 2023 gilt.

Welches Risiko besteht?

Solltest du umsteigen müssen und sollte bei einer Verspätung von beispielsweise zehn Minuten die Zeit bereits nicht ausreichen, um den Anschlusszug zu erwischen, hast du auch hier das Recht, eine andere Verbindung zu wählen. Vorausgesetzt, es ist abzusehen, dass du mindestens 20 Minuten später am Ziel ankommst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber Achtung: Ein Zug, der mit einer Verspätung von 20 Minuten an deinem Startbahnhof ankommt, muss nicht zwangsläufig mit 20 Minuten Verspätung an seinem Ziel ankommen. Denn es kann passieren, dass ein Teil der verlorenen Zeit wieder eingeholt wird. In dem Fall bleibt bei einer Kontrolle auf die Kulanz des Zugpersonals zu hoffen und darauf, dass du dein Geld fürs neue ICE-Ticket im Nachhinein zurückerhältst.

Was passiert bei mehr als 60 Minuten Verspätung?

Hast du einmal richtig Pech und dein Zug würde mehr als eine Stunde später den Zielbahnhof erreichen, kannst du die Reise abbrechen oder davon zurücktreten: Solltest du die Fahrt nicht antreten, kannst du dir den Fahrkartenpreis erstatten lassen.

Ab 60 Minuten Verspätung am Zielbahnhof erhältst du eine Entschädigung von 25 Prozent des Fahrkartenpreises. Ab 120 Minuten Verspätung sind es 50 Prozent. Dazu kannst du das Fahrgastrechte-Formular ausfüllen.

Du kannst die Reise auch abbrechen und dir den Anteil des Fahrkartenpreises für die nicht genutzte Strecke erstatten lassen. Ergibt es keinen Sinn mehr, weiterzufahren, kannst du auch bei einer abgebrochenen Reise zum Ausgangsbahnhof zurückkehren und dir den Fahrkartenpreis erstatten lassen. Die Erstattung erfolgt dann beim Servicecenter Fahrgastrechte.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.