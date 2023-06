Viel mehr als Dracula: So zauberhaft ist Transsilvanien

Ganz anders als im westlichen Europa gibt es in Rumänien noch unberührte und scheinbar endlose Naturräume. Besonders vielfältig ist die Tier- und Pflanzenwelt in den Karpaten von Transsilvanien. Durch die mystischen Wälder über die kargen Berge ziehen Wölfe und sogar Braunbären. Wanderinnen und Wanderer sollte das aber nicht davon abhalten, die malerische Natur Transsilvaniens zu erkunden. Denn dort hat der Mensch noch nicht so viel Hand angelegt wie zum Beispiel in den Alpen.

Eine Tour durch die rumänische Wildnis verspricht noch echtes Abenteuergefühl – allerdings sollten sich Wanderfans stets darüber bewusst sein, dass sie sich im größten Bärenrevier Europas befinden. Bei Touren fernab der beliebten Wanderwege sollte deshalb ein Guide zurate gezogen werden. In die idyllischen Bergtäler Transsilvaniens schmiegen sich außerdem sehenswerte Städte und Dörfer, in denen sich reichlich Kunst, Architektur und Kultur bestaunen lässt.

Eine Reise nach Transsilvanien bietet also viel mehr als bloß „Schloss Dracula“. Das weiß übrigens auch der britische König Charles III. zu berichten, dessen Blutslinie auf Vlad III. zurückgeht – den Pfähler von Transsilvanien, der Bram Stoker zu seinem Grusel-Roman „Dracula“ inspirierte. Der BBC sagte König Charles vor einigen Jahren in einem Interview: „Mir war nicht bewusst, wie besonders dieser Teil der Erde mit seiner Vielfalt ist. Es scheint, als wäre dies der letzte unberührte Fleck.“

Der reisereporter stellt die schönen Landschaften und Städte in Transsilvanien vor.

Schöne Ausflugsbasis: Kronstadt (Brasov)

Kronstadt (Brasov, 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner) ist ein gut gelegener Ausgangspunkt für die Erkundung Transsilvaniens. Die Großstadt mit ihrer schönen Altstadt ist aber auch für sich ein beliebtes Reiseziel. Im Winter zieht es viele Wintersportlerinnen und Wintersportler in das nahe gelegene Skigebiet (14 Pistenkilometer). Im Sommer reisen vor allem Städtereisende sowie Wanderinnen und Wanderer an, die von Kronstadt in die umliegenden Naturräume aufbrechen.

Die Großstadt Brasov mit rund 250.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt am Fuß des Kapellenberges. © Quelle: PantherMedia/roland brack

Die 800-jährige Altstadt mit trendigen Cafés und Kunstgalerien ist für die farbenfrohen Hausfassaden bekannt. Besuche der gotischen Franziskaner-Kirche, der Festung Cetatuiades und des Kunstmuseums mit lokalen Werken aus dem 16. bis 20. Jahrhundert zählen für die meisten Touristinnen und Touristen zum Pflichtprogramm.

Die Cafés, Restaurants und Bars in der Altstadt von Brasov sind auch abends gut gefüllt. © Quelle: imago images/H. Tschanz-Hofmann

Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten sind die rumänisch-orthodoxe Kirche am Marktplatz und die „Schwarze Kirche“ – die größte lutherische Kirche in Südosteuropa mit einer gigantischen Orgel. Wenige Meter entfernt liegt der beliebteste Foto-Spot der Stadt: die knallbunte Seilstraße, eine der engsten Gassen Europas. Von dort führt ein Weg zur historischen Weberbastei, von der sich die ganze Stadt überblicken lässt.

Kronstadt lässt sich von der rund 200 Kilometer entfernten Hauptstadt Bukarest am einfachsten per Zug oder Auto erreichen. Bald sollen Touristinnen und Touristen auch mit dem Flugzeug anreisen können. Ein Verkehrsflughafen, dessen Planung bereits 2005 startete, zwischendurch aber mehrmals unterbrochen wurde, soll im Sommer 2023 eröffnen.

Törzburg: zu Gast beim Vampirkönig

Wenn das Mondlicht in den finsteren Tälern Transsilvaniens schummrige Schatten wirft, erwacht er in seinem samtgefütterten Sarg aus dem Schlaf: Graf Dracula, der blutrünstige König aller Vampire. Von seinen Gemächern im Schlossturm der Törzburg soll der leichenblasse Greis nachts durch die Wälder schreiten und die furchterfüllten Menschen mit hinterhältigen Halsbissen in seinesgleichen verwandeln. Das zumindest beschreibt der berühmte irische Schriftsteller Bram Stoker in seinem Roman „Graf Dracula“ von 1897, der das Leben in Bran für immer veränderte.

Bei Tageslicht fügt sich das „Dracula“-Schloss Bran in die idyllische Berglandschaft ein. © Quelle: imago images/imagebroker

Alles nur frei erfunden? Das darf jeder Gruselfan natürlich für sich selbst entscheiden. Fest steht, dass die Geschichte zumindest aus historischer Sicht nicht allzu weit hergeholt erscheint. Denn als Vorlage für Stokers Roman diente der walachische Fürst Vlad III. Draculea. Der tyrannische Herrscher, einst ein treuer Verbündeter des Königshauses, griff die Region im 15. Jahrhundert überraschend an, ließ die Vororte niederbrennen und die Siebenbürger Sachsen hinrichten – viele davon durch Pfählungen.

Die Legenden rund um den „Vampir-Urvater“ haben die kleine Gemeinde im Zentrum Rumäniens gewissermaßen zur Hauptstadt des Grusels gemacht. Die Törzburg, die seit 650 Jahren auf einem Felsen über Bran sitzt und von Stoker zur Heimat Draculas erkoren wurde, ist bis heute, mehr als 100 Jahre nach dem Erscheinen seines Erfolgsromans, die beliebteste Sehenswürdigkeit in Rumänien. Besucherinnen und Besucher sollten früh vor Ort sein, um Wartezeiten zu vermeiden.

Alles andere als gruselig: der Innenhof von Burg Bran. © Quelle: imago images/stock&people

Stokers Vampirgeschichte spielt im Schloss Bran allerdings keine allzu große Rolle – es gibt lediglich einen Raum, in dem sein Roman thematisiert wird. In einem „Zeit-Tunnel“ unterhalb der Burg werden außerdem gruselige Bilder und Filme gezeigt. Im Zentrum des vierstöckigen Schloss-Museums stehen vielmehr Rüstungen, Waffen und die Krone der Familie Habsburg. Ein weiteres Museum im Schlosshof widmet sich den Traditionen und Handwerkskünsten der transsilvanischen Landwirte. Schloss-Eintritt in der Hauptsaison (Juli bis September): 12 Euro. Der „Zeit-Tunnel“ kostet 5 Euro extra.

Piatra Mare: Über sieben Leitern musst du geh’n

Im Süden der Großstadt Brasov liegt ein beliebtes Wandergebiet: das Piatra-Mare-Gebirge. Unterhalb des 1843 Meter hohen Gipfels des Höhenzuges liegen schöne Weidelandschaften und große Wälder, in denen Luchse und Braunbären beheimatet sind.

Der Eingang zur „Sieben-Leiter-Schlucht“ versteckt sich in einem idyllischen Waldgebiet. © Quelle: PantherMedia/Roland Brack

Highlight eines Ausfluges in die Region ist die „Sieben-Leiter-Schlucht“ (Canionul Sapte Scari). Durch die enge Klamm führt ein schmaler Weg, auf dem sieben vertikale Leitern erklommen werden müssen, die zwischen zwei und 15 Meter hoch sind. Die Sprossen führen nah an den Felswänden und an einem rauschenden Wasserfall entlang. Für die etwa 200 Meter lange Strecke braucht man etwa 30 bis 45 Minuten. Wer sich hineintraut, sollte festes Schuhwerk tragen, denn die Sprossen sind häufig glitschig.

Nach der aufregenden Tour können Wanderinnen und Wanderer aus unterschiedlich langen Optionen für den Rückweg wählen. Die schnellste ist eine Zipline unter den Wipfeln der hohen Bäume. Für Erwachsene beträgt der Eintritt zur Schlucht umgerechnet 2 Euro. Die Zipline kostet auf ganzer Länge rund 20 Euro.

Moldoveanu: auf dem Dach Transsilvaniens

Die transsilvanischen Alpen bestehen aus 23 Gebirgen und trennen Siebenbürgen von der Walachei. Vom höchsten Gipfel, dem 2544 Meter hohen Moldoveanu, zeigt sich ein toller Rundumblick über die Südkarpaten. Die teils rudimentären Wege sind nicht immer gut gepflegt, versprechen dafür aber ein ursprüngliches Naturabenteuer.

Auf den Moldoveanu führen mehrere, unterschiedlich lange und schwere Wanderrouten. Wer die Gipfeltour an einem Tag schaffen möchte, braucht neben einer guten Ausrüstung und alpiner Erfahrung vor allem gute Kondition.

Eine Wandergruppe auf dem Weg zum Gipfel des 2544 Meter hohen Moldoveanu: Für die lange Route auf das „Dach“ Transsilvaniens braucht es Kraft und Ausdauer. © Quelle: imago images/Theodoros Papageorg

Der Einstiegspunkt in der Nähe von Victoria liegt an einer recht abenteuerlichen Straße. Von dort führt ein Weg durch mystische Wälder und entlang eines rauschenden Baches, der von kleinen Wasserfällen gespeist wird. Unterwegs stapfen Wanderinnen und Wanderer durch sumpfiges Gelände, überqueren wacklige Brücken und durchqueren einen Flusslauf, bevor es steil auf den Vistea Mare hinaufgeht. Vom zweithöchsten Gipfel Rumäniens geht es dann über eine kurze Finaletappe auf die Spitze des majestätischen Moldoveanu.

Der Aufstieg wird auf den offiziellen Schildern mit einer Dauer von sieben Stunden angegeben. Für den Rückweg müssen vier bis fünf Stunden eingeplant werden. Doch Vorsicht: Die häufig wechselnde Wetterlage hat schon so manchen Zeitplan durchkreuzt. Weniger Zeitdruck und Unsicherheiten haben Wanderinnen und Wanderer auf einer geführten Mehrtages-Tour mit Übernachtung in einer Hütte.

Klausenburg (Cluj-Napoca): entspannte Großstadt

Die Architektur in Cluj-Napoca (Klausenburg, rund 325.000 Einwohnerinnen und Einwohner), der zweitgrößten Stadt Rumäniens im Westen von Transsilvanien, ist ein Abbild der wechselvollen Geschichte. Ob Barock, Klassizismus oder Gotik: Die Einflüsse von deutschen, österreichischen, ungarischen und rumänischen Siedlern sind an den historischen Fassaden im Stadtzentrum unverkennbar. Die Stadt hat aber auch ein junges Gesicht und ist für ihr pulsierendes Nachtleben bekannt.

Über Klausenburg wacht der Turm der gotischen Michaeliskirche aus dem 14. Jahrhundert. © Quelle: imago images/Panthermedia

Die meisten Reisenden zieht es in Cluj-Napoca zunächst in die Altstadt rund um den Unirii-Platz mit der gotischen Michaeliskirche, der Einkaufs- und Flaniermeile Bulevardul Eroilor („Boulevard der Eroberer“) und dem Banffy-Palais, in dem einst die österreichische Kaiserin Sissi logierte und Komponist Franz Liszt Konzerte spielte.

Für Kulturbegeisterte empfiehlt sich in Cluj-Napoca zum Beispiel ein Besuch in einem der 13 Museen, darunter ein großes Kunstmuseum im Banffy-Palais und ein Historisches Museum, das anhand von mehr als 150.000 Exponaten die Geschichte Transsilvaniens erzählt. Auch ein Blick in die Programme der Nationaloper und des Staatstheaters dürfte sich lohnen. Ein ebenso ungewöhnlicher wie interessanter Ausflugsort ist der Zentralfriedhof, der 1585 während der Pest für die elitären Bürgerinnen und Bürger der Stadt angelegt worden ist.

Blick auf das Stadtzentrum: In Cluj-Napoca reihen sich historische Häuserfassaden aneinander. © Quelle: imago images/robertharding

Ein Überblick über die in eine grüne Hügellandschaft eingebettete Studentenstadt lässt sich am besten im Parcul Cetățuie verschaffen. Der beliebteste Rückzugsort der Einwohnerinnen und Einwohner ist jedoch der Parcul Central – im Sommer spannen dort viele Menschen ihre Hängematten zwischen den Bäumen auf oder drehen eine Tretboot-Runde auf dem See Chios.

Abends zeigt sich dann das zweite Gesicht von Cluj-Napoca. Als Startpunkt für eine Erkundungstour durch das Nachtleben empfiehlt sich die Straße Piezişa, denn dort ist die Dichte an Bars und Restaurants am größten.





Schäßburg (Sighișoara): malerische Fassaden

Transsilvanien beheimatet eine der schönsten Kleinstädte in Südosteuropa: Sighișoara (deutsch: Schäßburg). Bekannt ist der 32.000-Einwohner-Ort zwischen Brasov und Cluj-Napoca insbesondere für seine Altstadt, die seit 1999 zum Weltkulturerbe der Unesco zählt. An den historischen Kopfsteinpflastergassen reihen sich putzige Häuschen mit ebenso bunten wie schiefen Fassaden aneinander.

Über den Dächern von Schäßburg erhebt sich der 64 Meter hohe „Stundturm“. © Quelle: imago images/robertharding

Das bekannteste unter den kleinen Häusern ist das Geburtshaus von Graf Vlad III. – der „Pfähler“, der Bram Stoker zu seinem berühmten Roman inspirierte. Belege dafür, dass der Gruselgraf tatsächlich dort geboren wurde, gibt es zwar nicht. Dafür sorgen blutroter Kaffee und Tomatensuppe, die Besucherinnen und Besucher vom blass geschminkten Personal gereicht bekommen, immerhin für ein überzeugendes Gruselgefühl.

Charmant und bunt: Die Altstadt von Schäßburg zählt zum Weltkulturerbe der Unesco. © Quelle: imago images/robertharding

Über den schmalen und verwinkelten Gassen Sighișoaras erhebt sich der „Stundturm“ aus dem 14. Jahrhundert. Das 64 Meter hohe Bauwerk mit einer offenen Galerie unter der Spitze gilt als Wahrzeichen der Stadt und beheimatet das „Museum der Zünfte“. Besucherinnen und Besucher könnnen von der Galerie über die gesamte Altstadt blicken. Zu jeder vollen Stunde wird das Läuten der Turmuhr mit einem Figurenspiel untermalt.









Hermannstadt (Sibiu): Ausflug ins Mittelalter

Eine schöne Altstadt lässt sich auch in Sibiu (deutsch: Hermannstadt, etwa 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner) besichtigen. Der mittelalterliche Gebäudebestand ist weitestgehend erhalten.

Der Gebäudebestand in der Altstadt reicht bis ins Mittelalter zurück. © Quelle: imago images/robertharding

Nach einem Bummel durch die Altstadt, deren deutsche Wurzeln noch immer sichtbar sind, lohnt sich zum Beispiel ein Besuch des Brukenthal-Museums, das sich über mehrere Gebäude in der Stadt verteilt und über eine Sammlung von etwa 1200 Gemälden aus den bedeutensten Künstlerschulen Europas verfügt. Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten zählt auch die „Hagia Sophia Rumäniens“ – eine orthodoxe Kathedrale mit prächtigen Marmorsäulen, Wandgemälden und Deckenverzierungen.

Ein Museum, so weit das Auge blickt: Das „Astra“-Gelände hält die Erinnerung an rumänische Bauerntraditionen wach. © Quelle: imago images/Razvodovska

Rund um Sibiu bieten die Karpaten etliche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Wie sich der rumänische Dorf-Alltag zu Zeiten des Mittelalters abgespielt hat, kann im 95 Hektar großen Astra-Museum erlebt werden. Auf dem riesigen Parkgelände wurden unter anderem mittelalterliche Schmieden, Höfe, Werkstätten, Holzkirchen, Wirtshäuser und Tanzschuppen aus verschiedenen Landesteilen Rumäniens originalgetreu wieder aufgebaut. Sogar eine Kegelbahn und ein hölzernes Riesenrad gehören dazu. Das riesige Freigelände sollte als Tagesausflug geplant werden, denn allein von einem Ende zum anderen sind es knapp zehn Kilometer Fußweg.

Nationalpark Königstein: Schönheit der Karpaten

In den Südkarpaten erhebt sich Europas zweitgrößter Gebigszug: das Piatra-Craiului-Gebirge (deutsch: Königstein-Gebirge) ist bei Wanderinnen und Wanderern für seine Ursprünglichkeit bekannt.

Eine Bergwiese im Piatra-Craiulu-Gebirge. Der Nationalpark wahrt eine vielfältige Pflanzenwelt. © Quelle: imago images/Ardea

Das Naturparadies mit etwa 1300 Pflanzenarten und vielen seltenen Tieren wie etwa Luchse, Wölfe, Bären und Gämsen wurde 1990 zum Nationalpark erklärt. Etliche Wander- und Radwege führen durch malerische Täler, dichte Wälder und vorbei an Bergwiesen, Flüssen und Wasserfällen – an den beliebten Strecken gibt es auch Restaurants und Picknick-Plätze. Der höchste Gipfel des 25 Kilometer langen Kammes ist der Varful La Om mit 2238 Metern Höhe – die steile Route auf den Gipfel ist allerdings nur für erfahrene Wanderprofis geeignet.

Besonders bekannt ist der Gebirgszug für seine Höhlen – im löchrigen Karststein sind im Laufe von Jahrtausenden rund 700 Höhlen entstanden. In einigen Höhlen leben seltene Tiere wie zum Beispiel die Mopsfledermaus.





Als ebenso schön gilt das benachbarte Bucegi-Gebirge mit seinen malerischen Seen – der schönste ist der smaragdgrüne Scropoasa-See zwischen der Orzei-Schlucht und der Zanoagei-Schlucht.

