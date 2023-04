In Vietnam sind Corona-Regeln zurück: Reisende müssen wieder Maske tragen

In Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam, gelten wieder verschärfte Corona-Maßnahmen. Ab sofort müssen Einheimische wie Reisende an vielen Orten wieder eine Maske tragen.

Wie die Zeitung „Vietnam Express“ berichtet, gilt die Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Supermärkten, Kinos und Bars. Auch in kulturellen und touristischen Einrichtungen und anderen Orten, an denen Veranstaltungen stattfinden, soll das Tragen einer Maske Pflicht sein.

Weitere Maßnahmen könnten folgen

Grund dafür ist nach Angaben der Zeitung ein starker Anstieg der Corona-Infektionen in der ersten Aprilhälfte. Mit durchschnittlich 96 Infektionen pro Tag habe Hanoi in den letzten fünf Tagen die höchste Anzahl von Fällen im Land verzeichnet. Insgesamt seien 566 Personen ins Krankenhaus eingeliefert, von denen 29 Sauerstoffunterstützung benötigten.

Die Maßnahmen könnten bei steigenden Infektionszahlen noch weiter verschärft werden. Die Regierung habe die zuständigen Behörden angewiesen, wachsam zu bleiben und die epidemische Situation im Auge zu behalten, um die Maßnahmen rechtzeitig anzupassen.

Auch in Indien gelten seit Kurzem verschärfte Regeln

Auch in Indien müssen sich Urlauberinnen und Urlauber vielerorts auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen. Wie unter anderem „Condé Nast Traveller India“ berichtet, gibt es wegen stark gestiegener Fallzahlen in mehreren Bundesstaaten neue Regelungen.

In Haryana gilt eine Maskenpflicht an allen öffentlichen Orten. Auch im Distrikt Ranipet in Tamil Nadu ist das Tragen einer Maske obligatorisch. In Uttar Pradesh hat die Landesregierung die zuständigen Beamtinnen und Beamten an den Flughäfen angewiesen, alle internationalen Passagiere und Passagierinnen zu testen.

In Mumbai drängen sich zahlreiche Menschen beim Einkaufen auf einem Marktplatz. © Quelle: Rajanish Kakade/AP/dpa

In Delhi sind lediglich Krankenhäuser und Schulen betroffen, in denen das Tragen einer Maske und Abstand halten wieder Pflicht sind. In Mumbai gilt ebenfalls in Krankenhäusern wieder eine Maskenpflicht und in Kerala sind Schwangere, Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen dazu angehalten, sich mit einer Maske zu schützen.

RND/jaf