Vorarlberg in Österreich: Diese 7 Highlights musst du sehen

Rein ins Naturwunder Vorarlberg in Österreich. Hier entdeckst du spektakuläre Orte, um den Sonnenaufgang oder das Abendrot zu erleben. Und wenn du genug von den Bergen hast, kannst du mediterrane Stimmung in Bregenz direkt am Bodensee genießen. Außerdem warten Schaukeln (ja, auch für Erwachsene!) und traumhafte Gebirgsseen, halbtransparente Skywalks und Kultur in der Region Vorarlberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lass dich von der Natur gefangen nehmen und verbringe im Bundesland im Westen Österreichs einen abwechslungsreichen Urlaub, der in jedem Moment von einem Postkartenidyll begleitet wird. Wir stellen dir unsere sieben Highlights vor.

1. Sonnenauf- und Sonnenuntergang sehen

Ein glutroter Himmel, der sich immer weiter ausbreitet und die umliegende Bergwelt in zauberhaftes Licht taucht: In Vorarlberg erwartet dich dieses Erlebnis bei aufgehender Sonne auf dem Gipfel des Aussichtsbergs Kanisfluh. Die Wanderung ist mittelschwer, zaubert sowohl zum Sonnenauf- als auch zum Sonnenuntergang faszinierende Landschaftsbilder und als Einkehrmöglichkeit auf dem Weg bietet sich das Alpengasthaus Edelweiß an. Die Wanderung startet kurz unterhalb des Gasthofes und führt auf den Gipfel der Kanisfluh.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Aber auch ohne Wandern kannst du das Naturspektakel genießen. So zeigt sich das Bild der im Bodensee versinkenden Sonne vom Gipfel des Diedamskopfes besonders eindrücklich. Mit der Gondelbahn geht es auf den Berg zum Panorama­restaurant. Die sogenannten Sonnenuntergangs­fahrten finden vom 13. Juli bis zum 7. September 2023 immer donnerstags statt und das Naturschauspiel wird auf dem Berg an einigen Abenden sogar mit Livemusik untermalt. Ergreifender geht es kaum.

2. Postkartenidyll an den Vorarlberger Seen

In Vorarlberg warten zahlreiche Seen darauf, von dir entdeckt zu werden und bei den malerischen Flecken findet jede und jeder einen Lieblingsspot zum Abkühlen. Wie wäre es etwa mit dem Seewaldsee? Der kleine Gebirgssee liegt in der Nähe des Dorfes Fontanella im Biosphärenpark Großes Walsertal zwischen üppigen Bergwiesen und eignet sich sowohl als Wanderziel als auch zum Baden. Für Letzteres gibt es sogar einen Badesteg.

Du kannst aber auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und bei einer Wanderung die Postkarten­landschaften rund um den Kalbelesee und den Körbersee auf einer Tour von etwa fünf Kilometern miteinander verbinden.

Beeindruckende Naturkulissen wie die des Kalbelesees begleiten den Urlaub in Vorarlberg. © Quelle: imago images/Panthermedia

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hochgebirgssee Kalbelesee liegt auf 1653 Metern Höhe. Von hier läufst du über den Hochtannbergpass zum Körbersee, der 2017 von ORF 2 zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde. Ab Mitte Juni lädt die Sonnenterrasse des Berghotels Körbersee zum Einkehren ein, hier kannst du in die Stille der umliegenden Natur mit einem kalten Getränk eintauchen.

3. Kunstvoll warten: sieben originelle Buswartehüsle

Wer Interesse an Kunst unter freiem Himmel und Bushaltestellen hat, findet in der österreichischen Gemeinde Krumbach im Bregenzerwald Anlaufstellen. Sieben Buswartehüsle wurden hier von Architekten aus der ganzen Welt gestaltet. Ziel des Projektes „BUS:STOP Krumbach“ ist es, Mobilität und Baukultur zu verbinden.

Kunst trifft Haltestelle: An der Bushaltestelle Bränden in Krumbach führt eine Treppe in den Himmel. Die Gestaltung stammt von einem japanischen Architekten. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

Das Ergebnis: In der Vorarlberger Landschaft hält der gelbe Landbus beispielsweise an der Haltestelle Bränden, wo weiße Stangen und eine begehbare Treppe in den Himmel ragen. Wer hier nach oben steigt, sieht den Bus schon von Weitem. Die Idee stammt von einem Architekten aus Japan. Aus Spanien stammt der Entwurf für die Haltestelle Unterkrumbach Nord, die geschichtete Holzstapel darstellt und Norweger kreierten die zweistöckige Haltestelle Moos, die sowohl als Wartehaus als auch als Tribüne für den angrenzenden Tennisplatz fungiert. So schön war auf den Bus zu warten selten.

Mehr zum Thema Österreich Der Mondsee in Oberösterreich: Ein Urlaubsidyll in den Bergen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4. Die Landeshauptstadt Bregenz entdecken

Die Landeshauptstadt Vorarlbergs liegt direkt am Bodensee. In Bregenz kannst du dich kulturell austoben und pittoreske Ecken in der Stadt entdecken. Dazu gehört der Fischersteg. Er ist der optimale Ort, um der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Der Steg mit Pavillon von 1902, der heute als Sunset-Bar genutzt wird, ragt in den Bodensee und verbreitet mediterrane Stimmung.

Kunstinteressierte dürfen sich das Kunsthaus Bregenz nicht entgehen lassen. Das Kunstmuseum ist international ausgerichtet und zeigt zeitgenössische Ausstellungen. Kultur für die Ohren gibt es auch: Bei den jährlichen Bregenzer Festspielen im Juli und August werden auf der weltweit größten Seebühne Opern vor schwindelerregend schöner Naturkulisse dargeboten.

Wer lieber versteckte Sehenswürdigkeiten aufsucht, bestellt im Fliegenpilzkiosk am Hafen einen Milchshake und passiert die schmalste Hausfassade Europas in der Kirchstraße 29, die lediglich 57 Zentimeter breit ist.

Die Bregenzer Festspiele auf der weltweit größten Seebühne ziehen jährlich Tausende Opernfans an. © Quelle: imago images / bodenseebilder.de

5. Schaukeln in Vorarlberg

Schaukeln und dabei die Füße in den Himmel über die umliegenden Bergspitzen schwingen lassen, das macht auch Erwachsenen Spaß. Vor einzigartiger Kulisse vor- und zurückschaukeln und immer neue Perspektiven gewinnen, das war das Ansinnen des Projektes Hutschn (deutsch: Schaukel). Der Gedanke dahinter: „Schaukeln. Loslassen. Freisein.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In dem Gebiet Damüls Faschina in Vorarlberg entdeckst du vier dieser spektakulär gelegenen Hutschn, die für das Projekt aufgestellt wurden – die höchste auf 1850 Metern. Schwungvoll kommst du hier dem Himmel etwas näher. Durch die Lüfte schwingst du am Fuße des Elsenkopfs, bei der Kapelle Stofel, auf dem Berg Ragazer Schrofen und auf einer Bergkuppe im Alpengebiet Oberdamüls. Alle Schaukeln sind ausschließlich zu Fuß zu erreichen.

6. Schluchtenwanderung in Vorarlberg

Zahlreiche Schluchten in Vorarlberg lassen dich tief in die Natur eintauchen, Wasserfälle und Brücken passieren und wildromantische Wege beschreiten. Eine davon ist die Engenlochschlucht im Bregenzerwald bei Hittisau. Felsformationen und üppige Flora und Fauna säumen den Weg. Teilweise leicht geduckt läufst du den Wasserweg mit den herausragenden Felsen entlang, Brücken und Stege machen die Tour abwechslungsreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wohl bekannteste Schlucht der Region ist die Rappenlochschlucht in Dornbirn, eine der größten Schluchten Mitteleuropas, die vor etwa 1200 Jahren entstand. Steile Felswände, enge Treppen und Wasserfälle erwarten dich hier. Highlights der Wanderung sind außerdem die Schluchtbrücke und das Postkartenidyll am Staufensee, der die Rappenlochschlucht mit der Alplochschlucht verbindet.

7. Seilbahn fahren in Vorarlberg

Um die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten, bietet Vorarlberg zahlreiche Möglichkeiten. Eine von ihnen: Die Erlebnisbergbahnen, die dich im Sommer zu spannenden Zielen auf den Bergen transportieren. Den Höhenrausch erlebst du beispielsweise in der Karrenseilbahn Dornbirn, die dich von 9 bis 23 Uhr (sonntags nur bis 21 Uhr) auf den 971 Meter hohen Berg Karren befördert. Hier kannst du nicht nur im Panoramarestaurant speisen, sondern auch deinen Adrenalinpegel auf der Karren-Kante, einem Steg aus Metall und Glas, der zwölf Meter über die Felskante ragt, nach oben schnellen lassen.

Besonders familienfreundlich ist eine Fahrt mit der Sonnenkopfbahn Klostertal auf den Erlebnisberg Sonnenkopf. Während die Erwachsenen im Restaurant sitzen oder auf der Sonnenterrasse entspannen, toben die Kinder im Freizeitpark Bärenland. Wer sich sportlich betätigen möchte, findet gute Bike- und Wanderbedingungen vor.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.