Bald mehrere Vulkanausbrüche? Supervulkan in Italien brodelt

Es regt sich was in Island: Seit Tagen zeichnen Experten Erdbeben rund um die Hauptstadt Reykjavik auf. Das stärkste fand am Morgen des 5. Juli mit 4,8 statt. Der isländische Vulkanologe Þorvaldur Þórðarson hält einen erneuten Ausbruch am Fagradalsfjall für sehr wahrscheinlich, sagt er gegenüber dem isländischen Nachrichtenmagazin „Rúv“.

Das Vulkangebiet Fagradalsfjall mit dem gleichnamigen Tafelvulkan liegt rund 40 Kilometer von Reykjavik entfernt auf der Halbinsel Reykjanes. Im März 2021 öffnete sich nach 800 Jahren erstmals wieder eine Spalte und der Fagradalsfjall spuckte Feuer. Ganz in der Nähe fand im August 2022 eine weitere Eruption statt.

Vulkanexperte: Ausbruch ist eine Frage von Stunden oder Tagen

Die rund 2200 registrierten Erdbeben ähneln den Vorboten der letzten Ausbrüche sehr, weshalb es „eher eine Frage von Stunden oder Tagen ist als von irgendetwas anderem“, sagt Þórðarson. Er rechnet fest mit einem dritten Ausbruch der Fagradalsfjall-Vulkane. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass sich unter Reykjanes viel mehr Magma befindet, als bisher angenommen wurde.

Die Behörden bereiten sich derzeit auf den Ausbruch vor und bitten Einwohnerinnen und Einwohner, auf lose Gegenstände zu achten und sich nicht an steilen Hängen aufzuhalten, da Steinschläge drohen. Dennoch blickt Island dem nächsten Ausbruch entspannt entgegen, auch der nahe gelegene Touri-Hotspot „Blaue Lagune“ soll vorerst geöffnet bleiben.

Wenn du live mitverfolgen möchtest, ob Fagradalsfjall wieder ausbricht, kannst du Livestreams bei Youtube verfolgen. Rùv hat Kameras installiert, die mögliche Ausbruchsorte filmen.

Supervulkan in Italien wird anfälliger für Ausbrüche

Während Vulkanausbrüche für die Isländerinnen und Isländer fast schon zum Alltag gehören, sieht die Sache in Italien anders aus. Denn auch hier regt sich was unter der Erde. Auf den phlegräischen Feldern, auch als Campi Flegrei bekannt, wird die Erdkruste schwächer und die Wissenschaft schlägt Alarm: Der Vulkan wird anfälliger für Ausbrüche, heißt es in einer Mitteilung des University College London.

Forscherinnen und Forscher haben gemeinsam mit dem italienischen Nationalen Forschungsinstitut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) ihre Erkenntnisse zum Vulkan Campi Flegrei in einer Mitteilung veröffentlicht. Die phlegräischen Felder liegen in Süditalien, etwa 20 Kilometer westlich vom Vesuv. Sie werden als Supervulkan eingestuft und nehmen eine Fläche von rund 150 Quadratkilometern ein.

Die Küstenstadt Pozzuoli liegt mitten im Vulkangebiet Campi Flegrei. © Quelle: imago images/Antonio Balasco

360.000 Menschen leben auf Vulkandach

Problematisch: Im Gegensatz zu Island ist Italien an der Stelle viel dichter besiedelt und die Stadt Neapel liegt direkt am Rand der Felder. Auch Pozzuoli sowie die Inseln Ischia, Procida und Nisida liegen auf dem vulkanischen Gebiet. Zuletzt hat der Vulkan 1538 Lava gespuckt, ist jedoch schon seit über 70 Jahren unruhig.

Zehntausende Erdbeben in den letzten Jahrzehnten deuteten darauf hin, zudem wurde die Küstenstadt Pozzuoli um fast vier Meter angehoben. Allein im April registrierten Behörden 600. Die Forschung erklärt die vielen Erdbeben mit Bewegungen von Flüssigkeiten unter der Erde. Das könnte Magma sein, aber auch geschmolzenes Gestein oder vulkanisches Gas.

Die Untersuchungen ergaben, dass Teile des Vulkans so weit gedehnt wurden, dass es fast zum Bruch kam. „Unsere neue Studie bestätigt, dass Campi Flegrei dem Bruch näher kommt“, sagt Hauptautor und Professor Christopher Kilburn. Das garantiere jedoch nicht einen Ausbruch, ergänzt er: „Der Bruch kann einen Riss in der Kruste öffnen, aber das Magma muss immer noch an der richtigen Stelle nach oben drücken, damit es zu einem Ausbruch kommt.“

Dampfende Erde und heiße Quellen lassen sich an der Solfatara von Pozzuoli besichtigen. © Quelle: imago images

Italien soll sich auf alle Möglichkeiten vorbereiten

Warum ausgerechnet eine Londoner Uni einen italienischen Vulkan erforscht? Weil es sich bei Campi Flegrei um den nächstgelegenen Feuerspucker zu London handelt. Er ist allerdings nicht als solcher ersichtlich, denn er hat nicht die typische Vulkankegelform, sondern die einer Senke mit einem Durchmesser zwischen zwölf und 14 Kilometern. Das erklärt auch, warum über 360.000 Menschen auf dem Dach des Vulkans leben.

Doch es gibt keinen Grund zur Panik, beruhigt Stefano Carlino vom Vesuv-Observatorium: „Campi Flegrei kann sich an eine neue Routine des sanften Anhebens und Absinkens gewöhnen, wie man es bei ähnlichen Vulkanen auf der ganzen Welt sieht, oder einfach zur Ruhe zurückkehren.“ Was wirklich passieren wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Am wichtigsten sei, auf alle Ergebnisse vorbereitet zu sein.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alle wichtigen News für den Urlaub findest du beim reisereporter.





