Vulkan Popocatépetl spuckt Asche: Flugverkehr eingestellt

Nur noch ein Schritt bis zur Alarmstufe Rot. Der Vulkan Popocatépetl in Mexiko wird immer aktiver. Der nationale Zivilschutz erklärte, dass die Bevölkerung im betroffenen Gebiet sich auf eine Evakuierung vorbereiten soll – betreffen könnte das circa 25 Millionen Menschen.

Der Popocatépetl liegt nur 85 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Allein in ihr leben laut statista weit mehr als 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Für diese Menschen müssen nun Evakuierungsrouten und Notunterkünfte vorbereitet werden.

Flugverkehr eingestellt, Menschen sollen in Häusern bleiben

Der Popocatépetl ist der aktivste in ganz Mexiko, seit mehreren Tagen spuckt er bereits Asche und Dampf in die Luft. Aus diesem Grund empfiehlt die Behörde für Katastrophenprävention den Menschen in ihren Häusern zu bleiben oder sich im Freien den Mund, die Nase und die Augen zu bedecken.

Aus diesem Grund sind in der Region seit Donnerstag hunderte Schulen geschlossen. An zwei Flughäfen musste am Samstag vorübergehend der Betrieb eingestellt werden.

Sperrzone rund um den Popocatépetl

Wie das Auswärtige Amt berichtet, ist um den Vulkan eine zwölf Kilometer große Sperrzone errichtet worden. Eine Reisewarnung wurde jedoch noch nicht ausgesprochen. Auch der Vulkan Colima, nahe der Stadt Colima an der Westküste des Landes, sei weiterhin aktiv und für Besucher geschlossen.

Der letzte größere Ausbruch des 5400 Metern hohen Popocatépetls war im Jahr 2013 – auf mehrere Bezirke von Mexiko-Stadt regnete es damals Asche herab.