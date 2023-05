Am Flughafen San Francisco arbeiten Hase, Schwein und Katze

San Francisco. Flughäfen sind Orte, an denen Gegensätze aufeinandertreffen. Während die einen zum Gate rennen, um den Flug nicht zu verpassen, liegen andere auf drei Sitzen und versuchen, die Wartezeit mit Schlaf zu überbrücken. Daneben sitzen nervöse Reisende, die mit ihrer Flugangst zu kämpfen haben. Und dann taucht plötzlich ein flauschiger Golden Retriever, ein kleines Schwein, ein Hase oder neuerdings auch ein Kater auf und sorgen für erstaunte und glückliche Gesichter. Das passiert regelmäßig am Flughafen in San Francisco.

Die Tiere gehört zur sogenannten „Wag Brigade“, was übersetzt so viel wie „Wedel-Brigade“ heißt, und sind Teil der Flughafen-Therapie-Tiere am San Francisco Airport (SFO). Sie sollen die Gäste überraschen, zum Lachen bringen und das Reisen angenehmer machen. Neuestes Mitglied ist Kater Duke Ellington Morris. Wie die Verantwortlichen berichten, wurde er hungernd in einer Wildkatzenkolonie in San Francisco gefunden.

19 Tiere sorgen am Flughafen für gute Laune

Die Organisation San Francisco Animal Care and Control nahm das Tier auf und dort stellte sich schnell heraus, dass Duke ein ganz besonderer Kater ist. Er erhielt das Zertifikat als Therapie-Tier und wurde Teil der „Wag Brigade“. Mit Duke gemeinsam sorgen noch 18 weitere Tiere für gute Laune am Flughafen in San Francisco, darunter etliche Hunde, ein Hase und ein Schwein.

Auch ein Hase gehört zur "Wag Brigade" am Flughafen in San Francisco. © Quelle: SFO Airport

All diese Tiere sind Teil der San Francisco SPCA (Society for the Prevention of Cruelty for Animals) – eine Organisation, die Tiere vor Misshandlungen schützt. Gemeinsam mit dem Flughafen starteten sie die „Wag Brigade“ im Dezember 2013.

Golden Retriever Brixton ist einer der Hunde am Flughafen. Seine Besitzerin Linda schlendert mit ihm regelmäßig durch den Flughafen und Linda schaut genau, wie die Leute reagieren. „Wir drängen uns niemandem auf. Wenn ich merke, dass jemand Interesse an Brixton zeigt, gehen wir hin“, erzählt sie.

Lilou gehört seit 2016 zur „Wag Brigade“

Seit 2016 ist auch Schwein Lilou fester Bestandteil der „Wag Brigade“. Lilou ist ein stolzes Stadtschwein, wie es auf der Internetseite des Flughafens heißt. Sie gehört zur Rasse der Juliana Breed, ist also ein kleines geflecktes Schwein.

Lilou ist das erste Flughafen-Therapie-Schwein der USA. Mit ihrer begeisternden Persönlichkeit und vielen erlernten Tricks macht sie die Reisenden am Flughafen regelmäßig glücklich. Alle Tiere der „Wag Brigade“ werden nach Aussagen der Verantwortlichen vorab genau gecheckt, ob deren Wesen und Temperament zum Programm passen.