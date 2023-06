Wahrzeichen von Istanbul: Leanderturm wieder eröffnet

Der Leanderturm zählt nicht nur wegen seines putzigen Anblicks zu den beliebtesten Wahrzeichen von Istanbul. Das kleine Inselbollwerk, dessen 30 Meter hoher Leuchtturm auf der asiatischen Seite des Bosporus leuchtet, ist eng mit der Geschichte der türkischen Großstadt (knapp 16 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner) verwoben.

Nach der Errichtung im fünften Jahrhundert vor Christus diente die Anlage zunächst als Zollstation. Alten Überlieferungen zufolge soll damals eine lange Eisenkette über den Bosporus gespannt gewesen sein – nur Schiffskapitäne, die ihre Steuern am Leanderturm pflichtgemäß zahlten, durften die Meerenge passieren.

Heute ist der Leanderturm vor allem als Sehenswürdigkeit bekannt und steht auf den Besuchsprogrammen von Touristinnen und Touristen aus aller Welt in einer Reihe mit der Hagia Sophia, der Sultan-Ahmed-Moschee und dem Topkapi-Palast. Doch seit zwei Jahren müssen Reisende auf Besuche des Leanderturmes verzichten. Der Leuchtturm musste aufgrund witterungsbedingter Schäden umfassend saniert und restauriert werden. Das Ministerium für Kultur und Tourismus hatte die Anlage 2021 deshalb vollständig geschlossen.

Zwei Jahre lang durften die Fähren auf dem Bosporus nicht am Leanderturm anlegen. Nun hat der Leuchtturm mitsamt Museum wieder geöffnet. © Quelle: GoTürkiye

Doch nun hat die lange Wartezeit ein Ende: Die Restaurierung ist abgeschlossen und die Anlage wieder geöffnet, teilt das Tourismusbüro „Go Türkiye“ mit. Anstelle eines Restaurants gebe es auf der Insel jetzt ein Museum, das sich der Geschichte des Denkmals widmet.

Alte Dokumente halfen bei Restaurierung

Bei den Bauarbeiten sei der Turm außerdem erdbebensicher und in seinen historischen Originalzustand umgebaut worden. „Im Rahmen der jüngsten Restaurierung wurden alle Betonergänzungen an der Hauptstruktur des Turms entfernt, die in den historischen Dokumenten nicht enthalten waren. Außerdem wurden der Turm und die Insel, auf der er steht, mit Pfählen und seismischen Isolatoren gestützt“, heißt es.

Wie im 15. Jahrhundert, als Istanbul von Sultan Mehmet II. erobert und der Leanderturm zum Wach- und Leuchtturm mit Quarantänestation umfunktioniert wurde, sei das Leuchtfeuer im Zuge der Restaurierung nun wieder mit einem Holzdach ausgestattet worden. „Der Innenhof und die Außenböden wurden ebenfalls in dem in den historischen Aufzeichnungen festgestellten Originalzustand wiederhergestellt“, heißt es weiter.

Jetzt können Touristinnen und Touristen also wieder mit einer Fähre auf die Insel übersetzen und einen Rundumblick auf die trubelige Metropole vom Leuchtturm genießen. Der Leanderturm ist für Besucherinnen und Besucher von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Turm und Museum kostet 400 türkische Lira (umgerechnet aktuell 14 Euro).

Ein Symbol der Liebe

Viele Einheimische und Reisende sehen im Leanderturm auch ein Symbol der Liebe. Das liegt an mehreren Erzählungen, die sich um den Turm ranken. So soll sich die Sagenfigur Leandros einst in Hero, eine Pristerin der Aphrodite, die im Leuchtturm lebte, verliebt haben. Um sie zu sehen, sei Leandros jede Nacht durch den Bosporus geschwommen, bis das Leuchtfeuer aufgrund eines Sturmes eines Nachts erlosch. Leandros verirrte sich und ertrank. Hero verzweifelte daraufhin an Trauer und Schmerz und stürzte sich selbst in die todbringenden Fluten. Die traurige Geschichte aus dem 18. Jahrhundert gab dem Leanderturm seinen Namen.

Ein Paar genießt den Anblick des Leanderturmes vor der Stadtkulisse. Der Leuchtturm gilt auch als Symbol der Liebe. © Quelle: imago images/stock&people

Der Beiname „Mädchenturm“ wiederum geht auf eine weitere Legende zurück, nach der ein Wahrsager einer Prinzessin einst den Gifttod vorausgesagt hatte. Ihr Vater schloss sie daraufhin im Turm ein – und erfüllte damit tragischerweise die Prophezeiung. Denn wenig später wurde seine Tochter vom Gift einer Schlange getötet, die in einem Obstkorb auf die Insel gelangte.

