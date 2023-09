Schwere Waldbrände auf Sizilien: Das müssen Reisende aktuell wissen

Extreme Hitze, Temperaturen über 40-Grad, Waldbrände und Unwetter in Italien haben diesen Sommer sowohl den Einheimischen als auch Urlauberinnen und Urlaubern bereits zu schaffen gemacht: Anfang August waren auf der Urlaubsinsel Sardinien mehrere Feuer ausgebrochen. Nun brennt es auf Sizilien.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, sind dabei auch zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mann starb in Trappeto nahe der Inselhauptstadt Palermo bei der Evakuierung seines Hauses. Eine 42 Jahre alte Frau kam in der Nähe der Stadt Cefalù beim Versuch ums Leben, Pferde aus einem brennenden Stall zu befreien.

Auch Urlauberinnen und Urlauber waren von den Waldbränden betroffen: In Cefalù mussten 700 Touristinnen und Touristen in der Nacht von Freitag, 22. September, auf Samstag, 23. September, aus einem Hotel in Sicherheit gebracht werden. Das berichtete unter anderem die italienische Zeitung „Gazzetta del Sud“. Die Urlauberinnen und Urlauber konnten inzwischen wieder ins Hotel zurückkehren.

Wo brennt es auf Sizilien aktuell?

Auf der Urlaubsinsel Sizilien sind gleich mehrere Feuer ausgebrochen. Rund 50 Brandherde wurden gezählt. Am stärksten betroffen sind die Gebiete Nebrodi und Cefalù im Raum Palermo, berichtete die Sizilianische Region. Ein Video vom 23. September zeigt einen Einsatz der örtlichen Feuerwehr Vigili del Fuoco zwischen Palermo und Messina:

Ausgebrochen war das Feuer der Zeitung „Notizie Virgilio“ zufolge in den Bergen rund um Gibilmanna, einem Stadtteil von Cefalù, der an den Hängen des Pizzo Sant‘Angelo liegt. Die Flammen breiteten sich rasch über die Gebiete aus. Angefacht wurden die Brände auch vom heißen Scirocco-Wind, der von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht und die Rettungsaktionen der Löschflugzeuge behinderte.

In Gratteri bei Palermo wurden wegen der Brände die Schulen geschlossen. Der Katastrophenschutz der Insel „Protezione Civile Sicilia“ gab über seinen Twitter-Kanal für Montag, 25. September, eine Waldbrandwarnung für die gesamte Insel heraus:

Karte zeigt Waldbrände auf Sizilien

Auf einer Karte, basierend auf Nasa-Daten, ist zu sehen, wo auf Sizilien Waldbrände lodern.

Diese Karte zeigt die Orte, an denen auf Sizilien am Montag, 25. September, Waldbrände wüten. © Quelle: Quelle: FIRMS - The Fire Information for Resource Management System

Kann mein Urlaub auf Sizilien stattfinden?

Wer in Kürze einen Urlaub an einem der aktuell betroffenen Orte auf Sizilien plant, sollte sich vorab mit seinem Reiseanbieter in Verbindung setzen.

Waldbrand: Kann ich den geplanten Urlaub stornieren?

Waldbrände gelten als außergewöhnliche Umstände. Allerdings gibt es rechtliche Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualreisen. Bei einer Pauschalreise können Reisende unter bestimmten Umständen kostenlos von der Reise zurücktreten. „Der Reiseveranstalter muss dann den Preis zurückzahlen“, so Reiserechtsanwalt Paul Degott gegenüber dem reisereporter.

Allerdings können sich Pauschalreisende nur auf außergewöhnliche Umstände berufen, wenn die Waldbrände in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort sind und konkrete Beeinträchtigungen wie Ascheregen oder Evakuierung bestehen.

Wer bereits in Italien ist und plötzlich durch die Brände beeinträchtigt wird, kann die Reise beim Reiseveranstalter vorzeitig kündigen. Die Mehrkosten für die verfrühte Rückreise müssen dann Reisende und Veranstalter untereinander aufteilen, so Degott. Es bestünden außerdem Minderungsansprüche.

Waldbrand: Wann kann der Urlaub nicht storniert werden?

Reisende, die ihren Urlaub erst in einigen Wochen antretet, sollten abwarten, wie sich die Brände am Urlaubsort entwickeln. Denn reine Angst vor Waldbränden rechtfertige keinen kostenlosen Rücktritt, so Degott. Außerdem könne nicht vom Recht auf kostenlose Stornierung Gebrauch gemacht werden, wenn die Brände weit weg vom Urlaubsort sind.

Individualreisende müssen sich an die Vertragsbedingungen ihres Fluges und der gebuchten Unterkunft halten. Darin sollten die Stornierungsmöglichkeiten aufgeschrieben sein. Oft gilt: Wird ein Flug durchgeführt und steht eine Unterkunft zur Verfügung, kann nicht gebührenfrei storniert werden.

