Waldbrände in Europa: Wie stark bedrohen sie den Urlaub 2023?

2022 war die zweitschlimmste Waldbrandsaison der Europäischen Union seit Beginn der Aufzeichnungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems (EFFIS) im Jahr 2000. Insgesamt verbrannten 1.624.381 Hektar Land – das entspricht in etwa der Größe Montenegros. Am stärksten betroffen waren Spanien, Rumänien und Portugal, wie der Copernicus-Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement mitteilte.

Nicht nur Einwohnerinnen und Einwohner, auch Reisende mussten ihre Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätze verlassen. Doch auch in Frankreich sorgten Feuer für Aufsehen und Evakuierungen: So musste beispielsweise die berühmte Dune du Pilat am Atlantik gesperrt werden.

Was erwartet Urlauberinnen und Urlauber 2023? Könnte es noch schlimmer werden?

Die Prognosen sind nicht gut: Europa muss sich aus Sicht der EU-Umweltagentur EEA auch in diesem Sommer auf klimabedingte Wetterkapriolen vorbereiten. Der Klimawandel sorge dafür, dass das Wetter in Europa extremer werde. „Der Gesamtausblick ist pessimistisch, wie wir bereits im vergangenen Winter und Frühling gesehen haben“, teilte die in Kopenhagen ansässige Behörde mit.

Extremwetter in Europa schon im Frühjahr

Tatsächlich zeigte sich das in diesem Jahr bereits früh in Urlaubsländern wie Spanien, Italien und Frankreich. In Frankreich und Spanien liegt die Zahl der Waldbrände EFFIS zufolge in diesem Jahr bereits deutlich über dem Durchschnitt. Schuld daran ist die große Trockenheit, die Südwesteuropa seit Februar erfasst hat.

In Spanien war es Ende April so heiß wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. In Córdoba wurden 38,8 Grad gemessen, an einigen Orten wurde der Wasserverbrauch eingeschränkt. In Katalonien waren die Stauseen Mitte April durchschnittlich nur noch zu 26 Prozent gefüllt, ein Jahr zuvor waren es noch 58 Prozent.

In Italien folgte ein Extrem aufs andere: Erst herrschte im Frühjahr erneut eine Dürre, dann sorgten andauernde Regenfälle im Mai für Überschwemmungen im Norden des Landes. 21 Flüsse traten über die Ufer, mindestens 14 Menschen kamen ums Leben.

Die Karte des Fire Information für Resource Management System der NASA zeigt, wo aktuell Waldbrände in Europa brennen. © Quelle: FIRMS - The Fire Information for Resource Management System

Hitze und Waldbrände auch im Sommerurlaub 2023?

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch der Sommer 2023 geprägt sein wird von Dürre und Waldbränden. Die meisten dieser Feuer entstehen durch Menschenhand – durch Brandstiftung oder Fahrlässigkeit wie eine achtlos weggeworfene Zigarette.

Je trockener und brennbarer ein Wald ist, desto schneller kann sich das Feuer ausbreiten. Warme Winde erhöhen das Risiko zusätzlich. Besonders Kiefer- und Fichtenwälder sind von Bränden betroffen. Sie stehen meist auf sehr trockenem Untergrund wie Sand und haben eine dicke Nadelstreu auf dem Boden, erklärt die Stiftung Unternehmen Wald. Ideale Bedingungen, damit aus einem Funken ein Flächenbrand wird.





Generell steigt die Waldbrandgefahr in Europa im Frühjahr an und erreicht den ersten Höhepunkt Ende April bis Anfang Mai. In den Sommermonaten steigt sie noch einmal zwischen Ende Juni bis Ende August an, abhängig von der Witterung.

Die Wettervoraussetzungen in den beliebten Urlaubsländern stimmen nicht optimistisch: Große Teile Europas leiden unter Dürre. Im Süden Frankreichs ist im Winter so wenig Regen und Schnee gefallen wie seit 1959 nicht mehr, berichtet der französische Wetterdienst Météo France. Am Montag, 12. Juni, warnte er vor einer „hohen“ Waldbrandgefahr in den Départements Meuse und Meurthe-et-Moselle. In diesem Sommer veröffentlicht Météo France eine Karte, auf der die Waldbrandgefahr der einzelnen Departements verzeichnet ist. Zwischen Juni und Ende September soll die Karte täglich aktualisiert werden.

Auch auf den spanischen Baleareninseln ist im Sommer mit Trockenheit und Hitze zu rechnen. „Sicherlich wird es öfter Zufuhr aus der Sahara geben, wodurch die Temperaturen auf den Balearen in die Höhe getrieben werden“, sagte Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dem reisereporter. Derzeit könne aber noch nicht vorhergesagt werden, wie genau sich die Temperaturen im Sommer entwickeln.

Auch in Deutschland ist die Waldbrandgefahr hoch. Besonders gefährdete Regionen sind Niedersachsen, Brandenburg, Teile von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Ein Grund ist die trockene Witterung im Sommer, ein weiterer sind die Sandböden, in denen kaum Wasser gespeichert wird.

Laut Daten des European Forest Fire Information Systems (EFFIS) liegt die von Waldbränden betroffene Gesamtfläche in der EU in diesem Juni bei etwa 118.000 Hektar. Das ist zwar noch deutlich unter den rund 250.000 Hektar im Juni 2022, aber dennoch deutlich über dem europäischen Durchschnitt der vergangenen 17 Jahre, teilt die Online-Plattform Statista mit.

Waldbrände und Dürre: Müssen wir anders Urlaub buchen?

Reisende werden sich künftig also öfter mit Wetterextremen konfrontiert sehen. Wie können sie darauf reagieren, um im Fall der Fälle schnell Hilfe zu bekommen? Als Tipp für den Umgang mit noch nicht voraussehbaren Wetterextremen in Urlaubsgebieten rät der Deutsche Reiseverband Urlaubern und Urlauberinnen zur Buchung organisierter Reisen, wie Pauschalreisen und den immer öfter gebuchten Bausteinreisen. In diesem Fall sind die Veranstalter verantwortlich für die Sicherheit und den Verlauf des Urlaubs und bieten ihren Kundinnen sowie Kunden im Ernstfall Alternativen an.

Eine weitere Möglichkeit ist das Buchen eines Flex-Tarifs. Seit der Corona-Pandemie haben die meisten Reiseveranstalter solche Angebote fest in ihr Portfolio aufgenommen. Reisende zahlen hier einen Aufpreis, haben dann aber die Möglichkeit, den gebuchten Urlaub bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Abreise (zum Beispiel 14 Tage) ohne Angabe von Gründen kostenlos umbuchen oder stornieren zu können. Die Preise und Bedingungen unterscheiden sich dabei je nach Veranstalter.

Kann ich den Urlaub bei Waldbränden kostenlos stornieren?

Generell gelten Waldbrände als außergewöhnliche Umstände. Allerdings gibt es rechtliche Unterschiede zwischen Pauschal- und Individualreisen. Bei einer Pauschalreise können Reisende unter bestimmten Umständen kostenlos davon zurücktreten (auch ohne den oben genannten Flex Tarif). „Der Reiseveranstalter muss dann den Preis zurückzahlen“, so Reiserechtsanwalt Paul Degott gegenüber dem reisereporter.

Allerdings können sich Pauschalreisende nur auf außergewöhnliche Umstände berufen, wenn die Waldbrände in unmittelbarer Nähe zum Urlaubsort sind und konkrete Beeinträchtigungen wie Ascheregen oder Evakuierung bestehen.

Wer bereits am Urlaubsort ist und plötzlich durch die Brände beeinträchtigt wird, kann die Reise bei seinem Reiseveranstalter vorzeitig kündigen. Die Mehrkosten für die verfrühte Rückreise müssen dann Reisende und Veranstalter untereinander aufteilen, so Degott. Es bestünden außerdem Minderungsansprüche.

Wann der Urlaub nicht storniert werden kann

Reisende, die ihren Urlaub erst in einigen Wochen antretet, sollten abwarten, wie sich die Brände am Urlaubsort entwickeln. Denn reine Angst vor Waldbränden rechtfertige keinen kostenlosen Rücktritt, so Degott. Außerdem könne nicht vom Recht auf kostenlose Stornierung Gebrauch gemacht werden, wenn die Brände weit weg vom Urlaubsort sind.

Individualreisende müssen sich an die Vertragsbedingungen ihres Fluges und der gebuchten Unterkunft halten. Darin sollten die Stornierungsmöglichkeiten aufgeschrieben sein. Oft gilt: Wird ein Flug durchgeführt und steht eine Unterkunft zur Verfügung, kann nicht gebührenfrei storniert werden.

