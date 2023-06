Hohe Waldbrandgefahr in Deutschland: Was Reisende wissen müssen

In Brandenburg zeigen die Karten des DWD für die Stationen Kyritz, Berge, Angermünde und Wittstock-Rote Mühle für vier der nächsten fünf Tage die Stufe 5 an. In Potsdam besteht an drei der kommenden Tage die höchste Warnstufe. Ein Waldbrand ist bereits in Jüterbog im Landkreis Teltow-Fläming ausgebrochen.