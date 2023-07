Endlose Weite: Diese Wanderrouten führen durch die Wüste

Sengende Sonne, Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius, knietiefer Sand und fast nirgendwo Wasser: Für Mensch und Tier sind die meisten Wüsten auf der Welt eine absolute Todeszone. Das heißt aber nicht, dass es in den bizarren Sand- und Salzwelten kein Leben gibt.

Einige wenige Tier- und Pflanzenarten haben sich über lange Zeit an die unwirtlichen Bedingungen angepasst, ebenso wie einige Völker, die aufgrund der abgeschiedenen Lage und der widrigen Bedingungen spannende Lebensweisen und Traditionen entwickelt haben.

Der einzigartige Lebensraum und die ebenso einzigartigen Landschaftsräume und Gesteinsformationen sind im Vergleich zu anderen Naturschönheiten auf der Welt noch weitestgehend unberührt und üben auf viele Reisende einen besonderen Reiz aus. Zwar lassen sich die berühmten Sehenswürdigkeiten der großen Wüsten in Afrika, Südamerika und den USA häufig auf eintägigen Auto- und Kameltouren besichtigen. Doch wer tiefer in die faszinierenden Sand- und Salzmeere eintauchen möchte, kann auch einfach die Wanderschuhe schnüren.

Denn in vielen Wüsten gibt es geführte Wanderungen, die einige Tage oder sogar mehrere Monate lang durch endlose Weiten, über gigantische Dünen und durch beeindruckende Schluchten führen, die nur die wenigsten Menschen jemals zu Gesicht bekommen haben.

Ein Beduine führt ein Kamel durch die jordanische Wüste. Die Mitglieder der Wüstenstämme kennen die staubtrockene Landschaft genau und sind deshalb verlässliche Gruppenführer. © Quelle: imago images/Pond5

Längere Wüstentouren werden in der Regel von erfahrenen Einheimischen angeführt, die sich um die Verpflegung der Wanderinnen und Wanderer kümmern. Wer sich auf eigene Faust in eine Wüste aufmachen möchte, muss sich vor dem Antritt genau über die Herausforderungen informieren und genügend Wasser, Navigationsgerät, Sonnenbrille mit UV-Schutz, lange und luftige Kleidung, eine Kopf- und Nackenbedeckung, sowie ausreichend Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor einpacken.

Der reisereporter stellt eine Auswahl an schönen Wanderungen in den schönsten Wüsten der Welt vor:

Die Sahara in Algerien

Die Sahara, die größte Trockenwüste der Welt, erstreckt sich auf bis zu 5500 Kilometern Länge von der Atlantikküste bis zum Roten Meer – ein Gebiet, das in etwa der Größe der USA entspricht. Doch wer meint, die Sahara sei bloß eine eintönige Sandwelt, liegt weit daneben. Etwa zwei Drittel der Sahara bestehen aus Stein, Kies, Fels und Geröll. Die berühmten Sanddünen machen nur etwa 20 Prozent der Fläche aus.

Aufgrund ihrer Größe lassen sich die verschiedenen Gesichter der Sahara nur durch Reisen in mehrere Länder in Nordafrika erkunden. Auf einer Wüstenwanderung im Südosten Algeriens können sich Wanderinnen und Wanderer in kleinen Gruppen zum Beispiel auf den Weg zu den Ursprüngen der heutigen Sandwelt machen. In der Provinz Djanet war die Wüste vor vielen Tausend Jahren noch eine fruchtbare Landschaft.

Wüstentour in der Sahara Algeriens: Touristinnen und Touristen stehen unter einem natürlichen Felsbogen im Nationalpark Tassili n’Ajjer. © Quelle: imago images/imagebroker

Das Tor zur Wüste Algeriens ist die gleichnamige Oase Djanet, die sich über Algeriens Hauptstadt Algier einfach per Flugzeug erreichen lässt. Wer die Highlights der Landschaften auf Wanderungen ausgiebig erleben möchte, sollte dafür mindestens zwei Wochen einplanen.

Vor dem Start eines Wüstenabenteuers wird das Gepäck der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Kamele geschnallt. Unter der Leitung ortskundiger Tuareg geht es dann in kurzen Etappen auf einer Rundstrecke etwa eine Woche lang durch trockene Sandtäler und über hohe Dünen zum Gebirge Tassili n’Ajjer. Im Nationalpark erzählen prähistorische Felsmalereien, die aufgrund ihrer historischen Bedeutsamkeit zum Weltkulturerbe der Unesco zählen, vom Leben der Menschen und der Tierwelt vor etwa 10.000 Jahren. Damals war das Land noch eine vitale Savanna, in der sich Elefanten, Giraffen und Krokodile tummelten.

In der algerischen Bergkette Tassili n’Ajjer erzählen Felsmalereien von längst vergangenen Zeiten, als die Wüste noch fruchtbar war. © Quelle: imago images/AGB Photo

Nach der Rückkehr und etwas Erholung in Djanet empiehlt sich eine weitere, ebenfalls einwöchige Tour durch das Tadrart. Über dem gigantischen Sandmeer, das je nach Tageszeit in unterschiedlichen Farben leuchtet, erheben sich bis zu 150 Meter hohe Dünen. Dazwischen liegen knorrige Felsformationen, in denen sich ebenfalls uralte Gravuren finden lassen. In den ausgiebigen Mittagspausen lernen Reisende außerdem viel über die Kochkünste der Tuareg und über die Sternbilder am klaren Nachthimmel.

Die Sahara in Marokko

Eine Reise in Marokkos Hauptstadt Marrakesch verbinden viele Urlauberinnen und Urlauber mit einer Wüsten-Tour. Reisende können aus mehreren Wander-Angeboten wählen, die sich nach Zeit und Fitnesslevel richten.

Das Tor zur Sahara befindet sich in der Oasenstadt Mhamid, die am Wadi Draa im Süden Marokkos liegt und sich von Marrakesch aus zum Beispiel mit einer Bustour über den 2260 Meter hohen Lizin-Tichka-Pass im Atlas-Gebirge und mit einem Zwischenstopp im zauberhaften Berberdorf Aït-Ben-Haddou erreichen lässt.

In der marokkanischen Wüste übernachten Wanderinnen und Wanderer in Beduinenzelten, über denen bei Nacht der Sternenhimmel leuchtet. © Quelle: imago images/Pond5

Nach dem Satteln der Dromedare geht es auf Karawanenpfaden entlang von heiligen Stätten der Nomaden, einigen der höchsten Sanddünen Marokkos und trockenen Tälern durch die Sahara. Unterwegs passieren Wanderinnen und Wanderer zum Beispiel die Wüstenregionen Erg Smar und Erg Bougarn sowie das scheinbar endlose Dünenmeer Arg Chegaga. Wer sich für eine zehn- bis 14-tägige Tour entscheidet, kann sich zwischendurch an Ruhetagen von den bis zu vierstündigen Wanderetappen ausgiebig erholen, die Dünen auf eigene Faust erklimmen und die kulinarischen Wüstenspezialitäten am Lagerfeuer kosten. Geschlafen wird in traditionellen Beduinenzelten.

Gran Canaria: Die Dünen von Maspalomas

Der Einfluss der nordafrikanischen Wüste reicht weit über die Grenzen der Sahara hinaus. Winde haben den Sand über viele Millionen Jahre zum Beispiel nach Gran Canaria getragen und dort die spektakulären Dünenlandschaften von Maspalomas erschaffen. Sie erstrecken sich auf etwa sechs Kilometern Länge zwischen Playa del Inges und dem Leuchtturm von Maspalomas.

Wüste mit Badeoption: Die Dünen von Maspalomas liegen im Süden von Gran Canaria. © Quelle: imago images/ingimage

Die Sahara-ähnliche Miniwüste im Süden Gran Canarias lässt sich im Vergleich zu Nordafrika relativ bequem zu Fuß erkunden. Vom Hotel Riu Palace Maspalomas aus kann man beispielsweise zunächst durch die Dünenwelt zur Küste wandern und sich von dort zum etwa zehn Kilometer entfernten Leuchtturm aufmachen. Dabei kann man beliebig oft in die Dünen vorstoßen, sonnenbaden, eine Picknickpause einlegen, den Sonnenuntergang genießen oder sich im Atlantik abkühlen.

Je weiter man sich dem Leuchtturm auf der einen oder der Playa del Ingles auf der anderen Seite nähert, desto höher wird die Dichte an Cafés und Restaurants und damit auch der Urlauberinnen und Urlauber. Anders als in Nordafrika müssen sich Reisende auf Gran Canaria die Sandwelt meistens mit vielen anderen Touristinnen und Touristen teilen.

Jordanien und Ägypten: Der Beduinenpfad

Für echte Wüstenfans ist der Beduinenpfad eine absolute Traumtour. Die Strecke führt entlang einer uralten Handelsroute über insgesamt 1200 Kilometer von der Felsenstadt Petra in Jordanien, einem der „neuen sieben Weltwunder“, durch die Wildnis der Beduinen und über das Rote Meer bis nach Luxor in Ägypten. Der Pfad von Asien nach Afrika ist die längste Wanderroute der arabischen Welt und bewegt sich in Teilen auf drei Fernwanderwegen, die auch einzeln oder partiell absolviert werden können: der Wadi Rum Trail (120 Kilometer, etwa zehn Tage), der Red Sea Mountain Trail (170 Kilometer, etwa 14 Tage) und der Sinai Trail (550 Kilometer, etwa 54 Tage).

In Petra sind ganze Fassaden in Stein gehauen. Die jordanische Felsenstadt zählt zu den „neuen sieben Weltwundern“ und ist Ausgangspunkt für Wüstenwanderungen. © Quelle: imago images/ingimage

Jeder der einzelnen Abschnitte hat seine ganz eigenen Besonderheiten und wird von erfahrenen Mitgliedern der jeweiligen Beduinenstämme, die auch die Routen entwickelt haben, mit Kamelen angeführt. So lernen Wanderinnen und Wanderer nicht nur vielfältige Wüsten- und Berglandschaften, sondern auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von insgesamt sieben Nomaden-Kulturen kennen.

Der erste Abschnitt, der Wadi Rum Trail, folgt dem größten Flusstal Jordaniens durch eine Sand- und Felswüste Richtung Süden zum Katharinengebirge auf der Sinai-Halbinsel. In der abgeschiedenen Region stoßen Wanderinnen und Wanderer auf orange glühende Sandsteinformationen, weitläufige Krater-Ebenen aus schwarzem Granit, enge Schluchten und hohe Berge, darunter Jordaniens höchster Gipfel Jabal Umm ad Dami (1854 Meter) und der Dschabal Ram (1734). Der kürzeste Abschnitt des Beduinenpfades ist aufgrund von teilweise kniffligen Kletter- und Abseilabschnitten zugleich der anspruchsvollste. Wie überall auf dem Beduinenpfad haben Wanderinnen und Wanderer aber immer die Möglichkeit, spontan bestimmte Passagen zu umgehen, zu verkürzen oder zu verlängern.

Ein Wanderer beobachtet eine vorbeiziehende Karawane im Wadi Rum, einer der schönsten Landschaften Jordaniens. © Quelle: imago images/CHROMORANGE

Der zweite Abschnitt ist der Sinai Trail, Ägyptens erster Fernwanderweg. Die Wanderroute auf der gleichnamigen Halbinsel wurde von Beduinenstämmen entwickelt, die die ursprünglich 220 Kilometer lange Route inzwischen auf 550 Kilometer erweitert haben. Wer den gesamten Weg in der biblischen Region auf einmal wandern möchte, braucht dafür mindestens 54 Tage. Die meisten Wanderinnen und Wanderer entscheiden sich jedoch nur für eine Seite der dreieckigen Route. Die Ostseite von Ras Shitan zum Katharinenkloster durchquert die Wüsten, Schluchten, Oasen und Wadis im Flachland. Die deutlich anspruchsvollere Westroute (Katharinenkloster nach Sarabit al-Chadim) führt auf die höchsten Gipfel der Halbinsel und erfordert hochalpine Kletterkenntnisse. Die dritte Route von Sarabit al-Chadim nach Ras Shitan passiert die große Sandwüste El Ramla, die Ruinen eines pharaonischen Tempels und spektakuläre Wadis.

Wanderung in biblischem Gelände: Der Sinai Trail führt unter anderem über den Mosesberg, wo der Prophet laut Bibel zu Gott gesprochen haben soll. © Quelle: imago images/Pond5

Der dritte Abschnitt, der Red Sea Mountain Trail, beginnt nach einer Überfahrt über das Rote Meer in der Nähe von Hurghada. Die herausfordernde Route durch die trockene Wildnis und Berglandschaft im Norden und Osten Ägyptens wurde von den Khushma’an-Beduinen entwickelt und erst 2019 für Touristinnen und Touristen eröffnet. Abenteurerinnen und Abenteurer haben auf diesem Trail also die Möglichkeit, eine im touristisch sonst so überlaufenen Ägypten eine weitestgehend unberührte und im Ausland noch unbekannte Berglandschaft zu erkunden – und zu erklettern.

Aber Achtung: Die Wanderung ist nur für erfahrene Wanderinnen und Wanderer geeignet. Die einzelnen Tagesabschnitte sind zwar „nur“ zwischen 15 bis 20 Kilometer lang, führen aber häufig über große Höhenunterschiede und durch unwegsames Gelände. Der Trail ist allergings in sechs Abschnitte unterteilt, die sich über Hiking Hubs auch einzeln und auf Nebenrouten erkunden lassen.

Alle Informationen über die einzelnen Routen und Tour-Termine gibt es hier.

USA: Zwischenstopp in der Mojave-Wüste

Auf einem Roadtrip durch den Westen der USA gehört Kalifornien zum Pflichtprogramm. Wer anschließend von Los Angeles nach Las Vegas weiterfährt, kann unterwegs ganz einfach die berühmte Mojave-Wüste erkunden. Denn mit dem Auto kann man direkt an den kurzen Wanderwegen haltmachen, die zu den Sehenswürdigkeiten führen.

Dazu zählt zum Beispiel der unterhaltsame Hole in the Wall Trail. Der etwa 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg schlängelt sich um schlanke und löchrige Gesteinstürme des Banshee Canyons, die einst durch eine Vulkaneruption entstanden sind. Unterwegs müssen Wanderinnen und Wanderer Felswände hinaufkraxeln – als Hilfestellung dienen dabei große Metallringe, die in den Fels geschlagen wurden. Wem das Vergnügen zu kurz geraten ist, der oder die kann die Wanderung auf dem 14 Kilometer langen Barber Peak Loop Trail zu tollen Aussichtspunkten erweitern.

Von seiner besten Seite zeigt sich der nordamerikanische Wüsten-Nationalpark am Teutonia Peak. Vom 200 Meter hohen Aussichtspunkt eröffnet sich ein weiter Ausblick auf die trockene Vegetation, die bis zu zwölf Meter hohen Yukka-Bäume (Joshua Trees) und die in der Hitze flimmernden Vulkankegel.

Der trockene Süden der USA: Auf dem Weg zum Teutonia Peak lässt sich die Mojave-Wüste gut überblicken. © Quelle: imago images/Panthermedia

Berühmt ist der Mojave-Nationalpark auch für die „singenden Sanddünen“. Die bis zu 200 Meter hohen Kelso-Dünen beginnen zu „donnern“, wenn größere Sandmengen bei entsprechender Feuchtigkeit hinabrutschen. Für den schweißtreibenden Aufstieg auf eine der Dünen sollten mindestens zwei Stunden eingeplant werden.

Bolivien: Die flimmernde Salzwüste

Nicht allzu weit von La Paz, inoffizielle Hauptstadt Boliviens und höchstgelegenes Verwaltungszentrum der Welt, liegt ein faszinierender Landschaftsraum: der Salar de Uyuni. Der größte Salzsee der Welt zählt zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Südamerika.

Bizarre Salzwelt in Bolivien: Ein Wanderer passiert eine Kaktus-Insel im Salar de Uyuni. © Quelle: imago images/stock&people

Von den Hotels in Uyuni brechen täglich etliche Geländewagen-Touren in die schneeweiß glitzernden und scheinbar endlosen Weiten auf. Auf dem Programm stehen meistens Besichtigungen der bizarren Kaktus-Inseln, die sich flimmernd aus der Salzwüste erheben. Außerdem wird den Besucherinnen und Besuchern der traditionelle Salzabbau erklärt und ein lustiges Foto-Shooting zelebriert. Doch nach einem abschließenden Stopp zum Sonnenuntergang oder einem Abstecher zum Eisenbahnfriedhof ist das spannende Abenteuer auch schon vorüber.

Sonnenaufgang über dem größten Salzsee der Welt: Wanderinnen und Wanderer können das faszinierende Licht-Spektakel in Boliviens bizarrer Salzwelt ausgiebig genießen. © Quelle: imago images/Pond5

Deutlich mehr Zeit, um in die surrealen Welten des Salzsees einzutauchen, bietet eine geführte Wanderung. Die kann mithilfe einiger weniger Tour-Anbieter realisiert werden, die die Salzwüste in kleinen Gruppen zumeist in zwei bis drei Tagen durchqueren. Pro Tag werden bis zu 25 Kilometer zurückgelegt, was wegen der Hitze, vor allem aber wegen der dünnen Luft auf 3600 Metern Höhe gute Kondition und im Vorfeld ausreichend Akklimatisierung erfordert. Für die Strapazen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom sternenklaren Himmel bei Nacht und von den spektakulären Sonnenaufgängen am Morgen belohnt.

Chile: Die trockene Atacama-Wüste

Auf der anderen Seite der Anden liegt die berühmte Atacama-Wüste in Chile, die aufgrund ihrer Lage im Regenschatten der gigantischen Bergkette als trockenster Ort der Erde gilt – nur an den Polkappen fällt weniger Niederschlag. Eine Wanderung durch die glühend heiße Landschaft in rund 2500 Metern Höhe stellt deshalb ebenfalls eine besondere Herausforderung dar.

Ausblick auf das „Death Valley“ in der Atacama-Wüste: Die chilenische Vulkanlandschaft ist nach den Polkappen der trockenste Ort der Welt. © Quelle: imago images/Pond5

Das hält viele erfahrene Wanderinnen und Wanderer aber nicht davon ab, den 22 Kilometer Corniza Trail zu gehen. Die Route führt vom chilenischen Partyort San Pedro unter anderem durch das überraschend fruchtbare Tal des Rio San Pedro, zu den 700 Jahre alten Ruinen der Festungsanlage Pukara de Quito und durch leuchtend rote Felsformationen wie der Salzschlucht Garganta del Diablo. Durch einen Tunnel geht es dann hinauf auf die Klippen, von denen sich ein spektakulärer Ausblick auf das „Tal des Todes“ und die rundum gelegenen Fünftausender eröffnet. Nach etwa sechs Stunden geht es entlang einer vielfältigen Sand-Landschaft mit hohen Dünen und bizarr geformten Felsen zurück nach San Pedro, wo man sich bei kühlen Drinks und leckerem Essen angemessen erholen kann.

Namibia: Die älteste Wüste der Welt

Das stolze Alter von 80 Millionen Jahren macht die riesige Sandwüste Namib an der Südwestküste Namibias zur ältesten Wüste der Erde. Zugleich zählen die klimatischen Bedingungen mit Temperaturen deutlich über 50 Grad Celsius, Jahrzehnten ohne Regen und häufigen Sandstürmen zu den extremsten auf der Welt. Eine längere Wanderung durch das zauberhafte Sandmeer, das zum Weltkulturerbe der Unesco zählt, wäre für Menschen also kaum auszuhalten. Dafür können Reisende aber aus mehreren kürzeren Wanderungen wählen.

Wüstenerkundung in Namibia: Ein Wanderer ist auf dem Olive Trail in den Naukluftbergen unterwegs. © Quelle: imago images/imagebroker

Für eine Wüstenexpedition empfiehlt sich zum Beispiel das Naukluftgebirge im Osten der Namib. Dort ist das Klima aufgrund häufigerer Niederschläge milder und die Vegetation überraschend vielfältig. Zu den bekanntesten Rundwanderungen zählt der Olive Trail, der am Büro des Naukluft-Nationalparks beginnt und von dort in das Gebirge führt. Für die etwa zehn Kilometer lange Strecke über 300 Höhenmeter brauchen Wanderinnen und Wanderer in der Regel vier bis fünf Stunden. Auf dem Weg durch Schluchten, Flussbetten und Plateaus können zum Beispiel verschiedene Antilopen-Arten beobachtet werden.

Das Flussbett des Ugab liegt in der Namib-Wüste, bietet aber auch in der Trockenzeit genügend Wasser für etwas Vegetation. © Quelle: imago images/OceanPhoto

Nördlich des Naukluft Nationalparks liegt die „Skelettküste“, die für eine ungewöhnliche große Zahl an Schiffswracks und Walknochen bekannt ist. Grund für die vielen Havarien ist der wilde Benguela-Strom, der dort auf einen 40 Kilometer langen Wüstenstreifen trifft. Die beeindruckende Küstenlandschaft lässt sich zu Fuß zum Beispiel auf dem etwa zwei- bis dreistündigen Uniab Delta Walk erkunden, der am Parkplatz Skeleton Coast startet und am Fluss Ugab entlangführt. Für Wanderprofis, die nach einer Herausforderung suchen, ist der 50 Kilometer lange Ugab River Hiking Trail eine Alternative. Die dreitägige Tour führt unter anderem zu ausgetrockneten Wasserfällen und zur Felsformation Ugab Eye.

Eine Wanderin erkundet die toten Bäume im bizarren Dead Vlei in Namibia. © Quelle: imago images/Design Pics

Besuche der riesigen Dünen Big Mama, Düne 45 und Big Daddy – der mit bis zu 380 Metern höchsten Düne in der Namib – stehen bei vielen Touristinnen und Touristen in Namibia auf dem Reiseplan. Wer sich für die Besichtigung nicht nur in einem Geländewagen chauffieren lassen möchte, kann die Dünen vom Sossusvlei, einem zumeist ausgetrockneten Salzsee, auch zu Fuß erreichen. Auch das berühmte Dead Vlei, eine surreale Senke mit abgestorbenen Bäumen mitten im Sandmeer, lässt sich vom Sossusvlei aus erreichen. Danach kann man sich von einem der vielen Shuttles zurückfahren lassen.

Desierto de Tabernas: Europas einzige Wüste

Für wüsteninteressierte Reisende aus Deutschland führt der kürzeste Weg nach Spanien. Die Landschaft des Desierto de Tabernas in der Provinz Almería ist die einzige Wüste in Europa, erinnert aber eher an Wildwest-Filme als etwa an die Sandmeere Afrikas. Das liegt zum einen an regelmäßigen Regenperioden, die im sonst staubtrockenen Berggebiet eine karge Vegetation ermöglichen. Im Desierto de Tabernas gedeihen zum Beispiel in Europa einzigartige Cistanchen, der Malteserschwamm und mehrere Schmarotzerpflanzen. Zum anderen wurden in der Wüste tatsächlich schon mehrere (Western-)Filme gedreht, darunter „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Conan der Barbar“ und „Lawrence von Arabien“. Einige der alten Filmkulissen werden inzwischen für Themenparks mit Westernshows für Filmfans und Familien genutzt.

Wüstenwelt in Europa: Der Desierto de Tabernas liegt im spanischen Andalusien. © Quelle: imago images/imagebroker

Ein großer Vorteil für Wanderinnen und Wanderer ist, dass sich die Wüste in Andalusien auch bei milden Temperaturen erkunden lässt. Im Hochsommer liegen diese zwar deutlich über 30 Grad. Im Frühling, im Herbst und im Winter ist es durchschnittlich aber nur zwischen 14 und 23 Grad warm – beste Wanderbedingungen also. Außerdem lässt sich ein Abstecher in die Wüste prima mit einem Badeurlaub an der Küste verbinden.

Natürliche Filmkulisse: Der „Baum des Unglücks“ in der spanischen Wüste bei Tabernas ist in mehreren Westernfilmen zu sehen. © Quelle: imago images/ingimage

Den besten Überblick über die spanische Wüste und die Mittelmeerküste kann man sich vom Gipfel des 744 Meter hohen Cerro Alfaro verschaffen, auf den ein rund elf Kilometer langer Wanderweg führt. Der Startpunkt liegt am Themenpark Oasis Mini Hollywood. Sehenswert sind auch die Ramblas, ein ausgetrocknetes Flussbett. Der Wanderweg beginnt an der Kreuzung Gérgal/Murcia der N-340 und C-3326 und passiert unter anderem eine kleine Oase, in der Palmen und Eukalyptusbäume gedeihen. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten zählt eine alte maurische Burg und die 500 Jahre alte Kirche Nuestra Señora in Tabernas, dem größten Ort in der spanischen Wüste.

