Wanderurlaub: Diese Wege erreichst du einfach mit der Bahn

Rucksack packen, Wanderschuhe anziehen und ab in die Natur: Dafür braucht man in Deutschland kein Auto, denn viele wunderschöne Wandergebiete lassen sich ganz unkompliziert mit der Bahn erreichen. Zur Inspiration für deinen nächsten Natur-Trip hat der reisereporter Wanderziele in jedem Bundesland (mit Ausnahme der Stadtbundesländer) herausgesucht, die sich ganz einfach auf der Schiene erreichen lassen. Das schont die Umwelt und spart mit dem 49-Euro-Ticket auch noch Geld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baden-Württemberg

Mystische Quellen, düstere Höhlen und spektakuläre Gesteinsformationen: Die Naturschönheiten der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg lassen sich wunderbar von der Kleinstadt Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis erreichen. Eine der schönsten Routen, der zehn Kilometer lange „Eiszeitpfad“, startet und endet direkt am ortseigenen Bahnhof.

Natur-Idyll in Baden-Württemberg: Der „Blautopf“ ist eine der schönsten Quellen in Deutschland. © Quelle: imago images/imagebroker

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Der Premium-Wanderweg führt durch einen idyllischen Talkessel mit bewaldeten Steilhängen und schroffen Felsen. Wanderinnen und Wanderer stoßen unter anderem auf die Brillenhöhle, in der Menschen schon vor 30.000 Jahren Schutz gesucht haben, und auf die kristallklare Quelle „Blautopf“ – eine der schönsten und wasserreichsten Quellen in Deutschland. Ebenfalls auf der Route liegt die torförmige Felsformation „Küssende Sau“.

Der Bahnhof von Blaubeuren lässt sich innerhalb von 17 Minuten mit der Regionalbahn vom Hauptbahnhof in Ulm erreichen.

Bayern

Frische Luft, blühende Wiesen und schöne Berg-Panoramen: In den Ammergauer Alpen in Bayern gibt es eine Vielzahl an wildromantischen Wanderwegen zum Durchatmen. Der Naturpark an der Grenze zu Österreich ist ganz einfach per Bahn aus München erreichbar.

Abwechslungsreiche Wanderroute: Der Weg zum Teufelstättkopf führt über die Wiesen und Wälder der Ammergauer Alpen. © Quelle: imago images/Shotshop

Eine besonders vielfältige Tour ist die mittelschwere Wanderroute auf den 1755 Meter hohen Teufelstättkopf. Für den Auf- und Abstieg über 900 Höhenmeter sollten Wanderinnen und Wanderer etwa vier Stunden einplanen. Die Route beginnt in Unterammergau und führt durch die rauschende Schleifmühlklamm zu einer idyllischen Hochebene mit Kuhalm. Von dort geht es weiter in felsiges Gelände – auf dem finalen Aufstieg muss man ein kleines Stück klettern. Vom Gipfel lässt sich dann ein toller Ausblick auf das Graswangtal genießen, bevor es über die Hütte Pürschlinghaus zurück nach Unterammergau geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom Hauptbahnhof in München lässt sich Unterammergau per Regionalbahn mit Umstieg in Murnau in etwa 2:45 Stunden erreichen. Der Einstieg der Wanderroute am Parkplatz an der Pürschlingstraße ist vom Bahnhof Unterammergau zu Fuß in etwa 20 Minuten erreichbar.

Brandenburg

Die Schlaube, ein kleiner Fluss in Brandenburg, schlängelt sich im Südosten von Berlin durch idyllische Täler, sumpfige Wiesen und weitläufige Wälder. Dem Flusslauf durch das wohl schönste Bachtal Brandenburgs folgt der 25 Kilometer lange Schlaubetal-Wanderweg, den erfahrene Wanderinnen und Wanderer in sieben bis acht Stunden schaffen können. Die Route lässt sich aber auch in mehrere Etappen aufteilen.

Die Schlaube schlängelt sich idyllisch durch die Wälder bei Müllrose. © Quelle: imago images/ES Imagery

In der abgeschiedenen und mit mehr als 1000 Pflanzen- und 200 Vogelarten äußerst vielfältigen Landschaft können Reisende im Handumdrehen abschalten und entschleunigen. Wanderinnen und Wanderer wandeln im Schlaubetal auf schmalen und oftmals überwucherten Pfaden durch eine weitestgehend ursprüngliche Landschaft, in der man bis auf die Vogelrufe und das Plätschern des Flusses völlige Ruhe genießen kann.

Mit etwas Glück bekommt man dabei die Stars der Tierwelt zu Gesicht. Im Schlaubetal leben unter anderem Eisvögel, Schwarzstörche, Seeadler, Sumpfschildkröten und Fischotter. Zwischen den Bäumen verstecken sich entlang des Wanderweges denkmalgeschützte Wassermühlen, von denen einige zu Ausflugsgaststätten oder, wie die Ragower Mühle, zu Museen umfunktioniert wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wanderweg ist vom Hauptbahnhof in Berlin mit dem Regionalexpress bis zum Bahnhof in Jacobsdorf erreichbar. Von dort fahren an Wochenenden und Feiertagen Ausflugsbusse (A400). Am Zielpunkt des Schlaubetalweges in Müllrose fahren Regionalbahnen nach Berlin und Frankfurt/Oder.

Mehr zum Thema Wandern Die 10 schönsten Wanderwege in Bayern

Hessen

Der Hochtaunus in Hessen bietet Wanderinnen und Wanderern idyllische Naturschutzgebiete, historische Mittelalter-Bauten und beeindruckende Aussichtspunkte – alles vor den Toren von Frankfurt am Main. Besonders beliebt ist der „3 Burgen Weg“, der sich bequem mit der Bahn erreichen lässt.

Romantischer Taunus: Über der Stadt Königstein sitzt die gleichnamige Burg. © Quelle: imago images/imagebroker

Die elf Kilometer lange Rundwanderung lässt sich zum Beispiel in Königstein beginnen. Von der ortseigenen Burg aus dem zwölften Jahrhundert, von der man einen tollen Blick über die Rhein-Main-Ebene genießen kann, geht es direkt in das Naturschutzgebiet Falkensteiner Burghain. Felsige Pfade führen von dort zur Ruine der Burg Falkenstein, die ebenfalls als spektakulärer Aussichtspunkt bekannt ist – von den urigen Gemäuern lässt sich bei klarem Wetter die Skyline Frankfurts ausmachen. Zuletzt geht es über Waldpfade in die engen Gassen der schönen Altstadt von Kronenberg, deren Wahrzeichen die gleichnamige Burganlage ist, auf der regelmäßig Ausstellungen gezeigt und Feste gefeiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl Königstein (38 Minuten Fahrtzeit) als auch Kronberg (23 Minuten) lassen sich per S-Bahn bequem vom Hauptbahnhof in Frankfurt am Main erreichen. Weitere Ziele, die mit den Öffis angesteuert werden können, hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund in einer Broschüre zusammengefasst.

Mecklenburg-Vorpommern

Der Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte ist vor allem als Bade- und Wassersportparadies bekannt. Doch die schönen Buchten der idyllischen Region lassen sich auch auf vielen Wanderwegen erkunden.

Das kleine Fachwerkstädtchen Plau am See ist Ausgangspunkt für eine schöne Wanderung in der Mecklenburgischen Seenplatte. © Quelle: imago images/McPHOTO

Eine besonders familienfreundliche Tour führt Wanderinnen und Wanderer auf die „Spur der Zaubersteine“. Der rund zehn Kilometer lange Rundwanderweg startet am Klüschenberg in Plau am See und widmet sich der Entstehungsgeschichte der Mecklenburgischen Seenplatte vor mehr als 20.000 Jahren sowie den vielen verschiedenen Pflanzen- und Tierarten.

Wanderinnen und Wanderer marschieren auf dem leichten Wanderweg durch das idyllische Naturschutzgebiet Plauer Stadtwald, entlang von blühenden Feuchtwiesen, einem Kletterpark und durch Buchenwälder, in denen man mit etwas Glück Schwarzspechte, über 30 Libellenarten und sogar Eisvögel beobachten kann. Danach geht es auf befestigten Wegen durch ein wasserdurchströmtes Moorgebiet und vorbei an alten Villen zur wohlverdienten Abkühlung an der Badestelle „Seeluster Bucht“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Einstieg des Wanderweges ist etwa einen Kilometer vom Bahnhof Plau am See entfernt, der sich per Regionalbahn aus Hamburg über Ludwigslust und aus Berlin über Waren (Müritz) erreichen lässt.

Niedersachsen

Die idyllische Pracht der Heide zählt zu den schönsten landschaftlichen Reizen in Niedersachsen. Zur Blütezeit im August tauchen Reisende in der Osterheide in ein leuchtendes Farbenmeer ein. Wer mit dem Zug anreist, kann das Pflanzenspektakel am besten auf dem rund elf bis 18 Kilometer langen Rundwanderweg mit dem schmucklosen Namen „34 M“ erleben.

Wildromantisches Farbenmeer: die Lüneburger Heide zur Blütezeit. © Quelle: imago images/Zoonar

Die Route startet und endet in Schneverdingen. Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg bis in die Heidelandschaft. Sandige Wege führen an sanften Wiesen, niedlichen Heidschnucken und Wacholderbüschen vorbei zum ruhigen Silvestersee, bevor es durch ein Waldstück und über weitere Heideflächen zurück zum Ausgangspunkt geht.

Die Route lässt sich je nach Anspruch erweitern oder verkürzen. Wer nach der Tour noch ausreichend Kraft hat, kann zum Beispiel den fünf Kilometer langen Rundwanderweg durch das Pietzmoor dranhängen. Ganz wichtig für Wanderungen im Sommer: genügend Sonnenschutz mitbringen, denn Schatten ist in der Heide rar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bahnhof in Schneverdingen wird von der Heidebahn angesteuert, die im Stundentakt zwischen Hannover und Buchholz pendelt.

Mehr zum Thema Draußen unterwegs Lüneburger Heide: Die schönsten Orte für den Farbenrausch

Nordrhein-Westfalen

Tolle Ausblicke auf das Weserbergland verspricht eine leichte Wanderung auf dem Rundweg am Jakobsberg in Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen. Der erste Aussichtspunkt ist zugleich der Start der knapp vier Kilometer langen Route: der Fernsehturm auf dem Jakobsberg. Von der 23 Meter hohen Plattform (Eintritt: ein Euro) hat man einen tollen Rundumblick auf die schöne Weser-Landschaft.

Stolz thront das Kaiser-Wilhelm-Denkmal über der Weser. Von den kleinen Bergen eröffnen sich tolle Ausblicke auf die Landschaft. © Quelle: imago images/blickwinkel

Danach geht es über den bewaldeten Kamm des Wesergebirges zur Porta-Kanzel, von der sich der legendäre Blick auf die Weser und das berühmte Kaiser-Wilhelm-Denkmal eröffnet. Über den Nordhangweg des Jakobsberges und vorbei am Königsberg führt die Route dann wieder zum Startpunkt. Für die Wanderung sollten etwa 1,5 Stunden eingeplant werden – vorher oder nachher gibt es also noch ausreichend Zeit, das Kaiser-Denkmal auf der anderen Seite der Weser zu besichtigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Strecke lässt sich unkompliziert über den Regionalbahnhof von Porta Westfalica erreichen.

Rheinland-Pfalz

Die sogenannten „Wanderbahnhöfe“ an der Südlichen Weinstraße in Rheinland-Pfalz verschaffen Bahnreisenden gegenüber Autofahrerinnen und Autofahrern einen wichtigen Vorteil: Sie können sich durch die Weinstuben probieren, ohne auf den Promillepegel achten zu müssen. Die idyllische Weinanbauregion lässt sich zum Beispiel vom Bahnhof in Albersweiler erkunden. Von dort starten viele Wanderwege mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden.

Weingenuss mit Aussicht: Rund um Albersweiler führen Wanderwege direkt an Weinreben vorbei. © Quelle: imago images/Zoonar

Besonders beliebt ist der sechs Kilometer lange und einfache „Historische Rundweg“, auf dem die Geschichte der Region und des Weinanbaus dargestellt wird. Anspruchsvoller ist dagegen die 19 Kilometer lange Premiumtour, die tolle Aussichtspunkte und gleich sechs der beliebten „Pfälzerwald Hütten“ miteinander verbindet.

Um nicht auf der Strecke zu bleiben, sollten Wanderinnen und Wanderer also nicht nur ihre Kondition, sondern auch ihre Trinkfestigkeit bei der Weinverköstigung einschätzen können. Wer es etwas vorsichtiger angehen möchte, kann sich auf eine von zwei Teilstrecken beschränken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bahnhof in Albersweiler lässt sich mit den Regionalbahnen von Landau in der Pfalz im Stundentakt innerhalb von 13 Minuten erreichen.

Saarland

Die atemberaubende Aussicht auf die Saarschleife zählt zu den schönsten Natur-Erlebnissen in Deutschland. Die Besichtigung des Naturwunders im Saarland lässt sich wunderbar mit einer Rundwanderung inklusive Fährfahrt und Zwischenstopp an der mittelalterlichen Burg Montclair verbinden.

Legendärer Ausblick: Der Aussichtspunkt über der Saarschleife ist eines der schönsten Wanderziele in Deutschland. © Quelle: imago images/Shotshop

Die rund 15 Kilometer lange „Saarschleife-Tafeltour“ beginnt an der Pfarrkirche in Mettlach und führt zunächst zur mächtigen Burg aus dem zwölften Jahrhundert. Nach kurzer Stärkung und Besichtigung geht es hinab zur Saarschleife – um den Fluss zu überqueren, muss man den Kapitän der Fähre mit einer Glocke auf sich aufmerksam machen.

Auf der anderen Flussseite geht es über das idyllische Steinbachtal hinauf zum berühmten Aussichtspunkt Cloef und einem Baumwipfelpfad. Es folgt die größte Herausforderung auf der Route: das Loslösen vom spektakulären Ausblick. Wer es geschafft hat, marschiert über vielfältige Pfade durch das Wellesbachtal und von dort zurück nach Mettlach.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Startpunkt der Wanderroute ist nur wenige Minuten Fußweg vom Bahnhof Mettlach entfernt, der sich mit der Regionalbahn 70 (Kaiserslautern–Homburg–Saarbrücken–Merzig) und der RB71 (Homburg–Saarbrücken–Merzig–Trier) erreichen lässt.

Sachsen

Der Anblick der 574 Meter langen Göltzschtalbrücke in Sachsen fasziniert nicht nur Eisenbahnfans. Das gigantische Viadukt mit 98 Rundbögen, unweit der Landesgrenze zu Thüringen im Vogtland gelegen, besteht aus 26 Millionen Ziegelsteinen und ist damit die größte Ziegelsteinbrücke der Welt.

Gigantische Baukunst: Auf dem Wanderweg in Netzschkau kann man die Göltzschtalbrücke von allen Seiten bewundern. Zurzeit (Mai 2023) wird die Konstruktion saniert. © Quelle: imago images/Shotshop

Am besten lassen sich die Rekordbrücke und das hügelige Umland zu Fuß auf einem zwölf Kilometer langen Rundwanderweg erkunden, der in Netzschkau startet. Vom Parkplatz unter der Brücke führt der Rundweg entlang der Göltzsch durch einen Mischwald zunächst zur Burg von Mylau und später vorbei am Besucherbergwerk Alaunwerk Mühlwand, in dem uralte Tropfsteingebilde besichtigt werden können.

Zum Start- und Zielpunkt gelangt man mit einem rund 20-minütigen Fußmarsch vom Bahnhof Netzschkau, der zum Beispiel aus Chemnitz oder Zwickau erreicht werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sachsen-Anhalt

Die schnaufenden Dampfloks der „Harzer Schmalspurbahnen“ (HSB) zählen zu den absoluten Highlights für Touristinnen und Touristen in Sachsen-Anhalt. In den nostalgischen Zügen, die täglich durch die romantischen Täler des Harzes rattern, waren 2019 mehr als eine Million Fahrgästinnen und Fahrgäste unterwegs. Umso mehr dürfte es Harz-Fans erfreuen, dass auf den Strecken der HSB nun auch das Deutschlandticket gilt. Mit einer wichtigen Ausnahme: der beliebteste Streckenabschnitt von Schierke auf den Brocken-Gipfel.

Der Weg hinauf zum Brocken zählt zu den beliebtesten Wanderrouten in Norddeutschland. Vom Gipfel blickt man weit über Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. © Quelle: imago images/imagebroker

Doch Wanderinnen und Wanderer, die den Brocken (1142 Meter hoch) ohnehin zu Fuß erklimmen wollen, dürfte das nichts ausmachen. Sie können bequem im Regionalzug zum Beispiel nach Wernigerode oder Quedlinburg reisen und dort mit dem 49-Euro-Ticket in die historischen HSB-Züge umsteigen.

In Drei Annen Hohne kann man dann auf den rund elf Kilometer langen Brocken-Wanderweg wechseln, der durch die sattgrünen Tannenwälder entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze auf den höchsten Berg des Harzes führt. Für unerfahrene Wanderinnen und Wanderer sind die mitunter recht steilen Wege herausfordernd, aber schaffbar. Und notfalls kann man sich den ebenso langen Rückweg mit dem Kauf eines Tickets am Brockenbahnhof für die Rückfahrt ersparen.

Schleswig-Holstein

Raus aus dem Zug, rein in eine der schönsten Landschaften Schleswig-Holsteins: Die gemütliche Route von Plön nach Malente (oder umgekehrt) ist etwa zwölf Kilometer lang, Teil des europäischen Fernwanderweges E1 und führt am Plöner See, Behler See, am Suhrer See und am Dieksee entlang durch die Holsteinische Schweiz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Natur-Idyll in der Holsteinischen Schweiz: der Große Plöner See. © Quelle: imago images/Volker Preußer

Im Sommer können sich Wanderinnen und Wanderer im glitzernden Seewasser abkühlen, Pausen mit idyllischem Ausblick einlegen oder in eines der vielen Cafés und Gasthäuser einkehren. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann auch eine Runde surfen oder segeln, das majestätische Schloss Plön oder den Kurpark mit 2500 Rhododendren in Bad Malente besichtigen. Auch die hübschen Orte entlang des Wanderweges lohnt es zu erkunden oder eine Rundfahrt mit einem Ausflugsschiff zu unternehmen.

Sowohl in Plön als auch in Malente gibt es Regionalbahnhöfe, von denen man ganz einfach nach Lübeck oder Kiel kommt.

Thüringen

Am Rand des Thüringer Schiefergebirges, das sich östlich an den Thüringer Wald anschließt, befindet sich das idyllische Schwarzatal, eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands. Eine Wandertour mit der Familie verspricht aufregende Erlebnisse für Groß und Klein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick vom Aussichtspunkt Trippstein auf Schwarzburg im Schwarzatal: Die Region ist einer der ältesten Naturparks in Deutschland. © Quelle: imago images/chromorange

Mit der Thüringer Bergbahn, in deren Zügen das Deutschlandticket gilt, geht es vom Bahnhof Rottenbach mit der Schwarzatalbahn zunächst zur Tal- und dann zur Bergstation der Thüringer Bergbahn.

Nach der aufregenden Auffahrt kann zum Beispiel das Erlebnismuseum „Maschinarum“ besichtigt werden, in dem sich der Antriebsraum der Zugstrecke befindet. Dann geht es im einzigartigen und teilweise fensterlosen „Olitätenwagen“ weiter zum Startpunkt der Wanderung in Cursdorf. Über das Gasthaus im Fröbelturm auf dem Kirchberg geht es auf einer zwei- bis dreistündigen Tour durch den Tannenwald zurück zur Talstation.

Der Bahnhof in Rottenbach ist mit der RB23 oder dem RE47 (Erfurt–Arnstadt–Saalfeld) erreichbar.

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du gebündelt beim reisereporter.