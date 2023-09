Ausflug mit Kindern: Das sind die besten Zoos in Deutschland

Insgesamt gibt es derzeit rund 200 zoologische Gärten in Deutschland. Zusammen begrüßen diese etwa 19 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr und vielfach sind es Familien, die in die Parks strömen. Das Ferienhausportal Holidu hat kürzlich die 25 beliebtesten Zoos und Tierparks in Deutschland unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welche die besten sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In die Ergebnisse des Rankings flossen Aspekte wie Eintrittspreise und Besucherbewertung und auch kulinarische Angebote beziehungsweise deren Preise ein. Außerdem wurden Aspekte wie Artenvielfalt, eigenes Aquarium und Streichelzoo mit bewertet. Wir stellen stellt dir die Gewinner des Rankings genauer vor.

Herbsturlaub in Deutschland: Besondere Ausflugsziele für jedes Bundesland Für den Herbsturlaub in Deutschland verraten wir die schönsten Reiseziele – die nicht überlaufen sind. Hier kommen 16 sehenswerte Orte, einer für jedes Bundesland. Hier den ganzen Artikel lesen

Platz 1: Die Wilhelma in Stuttgart

Ein Rundumpaket bietet der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart, der aus dem Ranking als Preis-Leistungs-Sieger hervorgeht. Neben rund 11.000 Tieren sind hier 8500 Pflanzen in den großen Gartenanlagen zu Hause. Hinzu kommen die prächtigen Gebäude der Wilhelma, denn der Park war ursprünglich ein königlicher Privatgarten und beherbergt orientalisch anmutende Gebäude und einen Teich, in dem die größten Seerosen der Welt wachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Deals Anzeige

Koalas und Nashörner, quietschbunte Frösche wie der Blaue Baumsteiger und Winzlinge wie die Australische Hüpfmaus sind nur vier der insgesamt 1190 Tierarten, die Besucherinnen und Besucher bei einem Besuch beobachten können. Außerdem bietet die Wilhelma ein Aquarium mit Wassertieren aus sechs Klimazonen, das ohne Aufpreis besucht werden kann. Abgerundet wird das Angebot mit einem Streichelzoo.

Eintrittspreise: 20 Euro pro Erwachsenem und 8 Euro pro Kind kostet des Zoovergnügen in Stuttgart.

Platz 2: Der Leipziger Zoo

Der Leipziger Zoo in Sachsen belegt als Besucherliebling den zweiten Platz des Rankings. Er erreicht 4,7 von fünf möglichen Sternen bei den Beurteilungen. Und wer beim Blick auf die Tiere denkt, dass sie irgendwie vertraut wirken, kennt sie vielleicht schon aus dem Fernsehen. Der Zoo und seine tierischen Bewohner spielen in der MDR-Sendung „Elefant, Tiger & Co“ die Hauptrollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgeteilt ist der Tierpark in die Erlebniswelten Asien, Südamerika, Afrika, Gründer-Garten, Gondwanaland und die Menschenaffenanlage Pongoland. Insgesamt 630 Tierarten sind im Leipziger Zoo vertreten. Außerdem setzt sich der Tierpark für verschiedene Tier- und Artenschutzprojekte weltweit ein. Er ist beispielsweise an Auswilderungsprogrammen, die vom Feldhamster bis zu Säbelantilopen gehen, beteiligt. Zum Angebot gehören auch ein von 2019 bis 2021 saniertes Aquarium und ein Streichelzoo.

Eintrittspreise: 22 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder werden bei einem Besuch fällig.

Platz 3: Zoo Hellabrunn in München

Zwischen täuschend echten Korallenriffen kannst du im Aquarium des Zoos Hellabrunn in München die Schwarzspitzen-Riffhaie beobachten, die in freier Wildbahn im Roten Meer und im tropischen Indopazifik vorkommen. In den nach Kontinenten geordneten Anlagen entdeckst du außerdem Polarfüchse und Erdmännchen, Giraffen und Alpensteinböcke.

Der Zoo Hellabrunn ist nach Kontinenten angelegt. © Quelle: imago images/ingimage

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insgesamt leben über 500 Tierarten in dem Geozoo, der in einem Landschaftsschutzgebiet der Isarauen angesiedelt ist und 1911 gegründet wurde. Neben dem erwähnten Aquarium gibt es im Zoo Hellabrunn auch einen Streichelzoo für Kinder. Außerdem wurde der vergleichsweise günstige Eintrittspreis in dem Ranking hervorgehoben.

Eintrittspreise: 18 Euro pro Erwachsenem und 7 Euro pro Kind.

Platz 4: Der Grüne Zoo Wuppertal

Nicht zuletzt aufgrund seiner niedrigen Eintrittspreise sticht der Grüne Zoo in Wuppertal in dem Ranking als besonders familienfreundlich hervor. Gerade mal 1,70 Euro pro Kind bis 14 Jahre werden hier fällig. Erwachsene zahlen 18,50 Euro. Auch im zooeigenen Restaurant geht es erschwinglich zu: Für 6,20 Euro gibt es einen kleinen Snack. Die Kinderfreundlichkeit spiegelt sich auch in den Konzepten zum „Grünen Klassenzimmer“, bei dem Familien und Schulklassen von Zoo-Pädagogen Themen rund um Tiere, Natur und Umweltschutz vermittelt bekommen.

Im Zoo selbst können 360 Tierarten beobachtet werden und zum Gelände gehört auch ein Aquarium. Im Streichelzoo, der JuniorZoo genannt wird, können Kinder die Esel und Ziegen hautnah erleben und beim Reinigen des Geheges und Striegeln selbst aktiv werden. Und auch die Lage ist einmalig: Der Zoo lockt mit seiner Hanglage und dem Blick über die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als hervorstechendes Merkmal des Zoos wird das ein Hektar große Löwengelände genannt, das bisher als das größte Löwengehege der deutschen Zoos gilt und einer Steppe nebst Felsformationen nachempfunden ist. Besuchende können das Löwengelände etwa von einem Beobachtungsturm, einem Tunnel und von einer Besucherhöhle aus einsehen.

Platz 5: Der Opel-Zoo in Kronberg im Taunus

Auf dem Gelände des Opel-Zoos leben um die 1600 Tiere aus über 200 Tierarten. Auf 27 Hektar können Besucherinnen und Besucher Giganten wie Elefanten und Giraffen besuchen, über Rote Pandas staunen und Winzlinge wie die Haselmaus sehen. Das zieht jährlich über eine halbe Million Menschen an und brachte dem Zoo den Platz fünf im Ranking ein.

Zu dem Gelände gehören auch ein Streichelzoo, ein Waldlehrpfad und eine Wetterstation. Außerdem hat der Opel-Zoo, wie auch die Anlagen auf den ersten vier Plätzen, ein Aquarium, das nicht extra bezahlt werden muss. In dem Zoo-Restaurant, das im Stil einer afrikanischen Lodge gestaltet ist, werden für eine Bratwurst mit Pommes 6,80 Euro fällig.

Eintrittspreise: 17 Euro zahlen Erwachsene für ein Eintrittsticket, Kinderkarten kosten 9,50 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Platz 6: Zoo Frankfurt

Mit dem Zoo Frankfurt auf Platz sechs gibt es einen zweiten zoologischen Garten im Rhein-Main-Gebiet, der in den Top 10 landet. Zu sehen gibt es dort mehr als 5000 Tiere aus über 450 verschiedenen Arten. Der Frankfurter Zoo ist nach dem Berliner Zoo der zweitälteste Zoo Deutschlands und öffnete bereits 1858 seine Pforten.

Über 450 Tierarten sind im Zoo Frankfurt vertreten. © Quelle: imago images/TaniaLerro

Im Exotarium des Zoos leben Fische und Reptilien und für Kinder ist es spannend, das künstliche Tropengewitter, das täglich um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr bei den Krokodilen stattfindet, mitzuerleben. Im Tierpark findest du unter anderem auch knuffige Alpakas und auf Bäumen lebende Baumkängurus, Trampeltiere und den vom Aussterben bedrohten Türkisgecko.

Die Eintrittspreise zeigen sich beim Zoo Frankfurt sehr moderat. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Kinder 6 Euro. Eine Bratwurst mit Pommes im Zoo-Restaurant kostet 7,70 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Platz 7: Der Kölner Zoo

Wer im Kölner Zoo die Tiere zählen möchte, hat etwas zu tun. Über 10.000 leben hier, unterteilt in 850 Arten. Zum Inventar des Zoos gehört ein Elefantenpark, in dem es zehn der Dickhäuter zu sehen gibt, im Hippodrom sind Flusspferde und Nilkrokodile, Antilopen und Vögel unterwegs und der sogenannte Clemenshof, der einem alten Bauernhof nachempfunden ist, zählt einen sehr prominenten Bewohner: Der Geißbock Hennes IX., das Maskottchen des 1. FC Köln, kann hier aus nächster Nähe erlebt werden. Darüber hinaus wartet eine Fülle an Arten wie Tapir oder Mausmaki.

Im integrierten Aquarium des Zoos zeigen 70 geografisch geordnete Becken das Leben von Wassertieren. Es sind unter anderem Korallen-Katzenhaie und Seepferdchen sowie die farbenfrohen Clownfische, die durch den Film „Findet Nemo“ berühmt wurden, vertreten.

Der Eintritt in den Kölner Zoo ist vergleichsweise hoch: 23 Euro zahlen Erwachsene, für Kinder bis zwölf Jahre liegt der Eintritt bei 11 Euro.

Übersicht des Zoo-Rankings

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Inspiration gesucht? Tipps für alle Top-Reiseziele findest du beim reisereporter.