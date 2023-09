Weltrekord: Die längste Burg der Welt steht in Deutschland

3:5-Heimpleite

In der Fußball-Landesliga Schleswig hat der Aufsteiger SG Eckernförde/Fleckeby am Sonnabend das Heimspiel im Stadion am Wulfsteert gegen Slesvig IF trotz 2:1-Pausenführung mit 3:5 verloren. IF-Akteur Cedric Nielsen war der überragende Spieler auf dem Platz.