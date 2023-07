Weltstädte-Quiz: Teste dein Wissen über berühmte Metropolen!

Restaurant-Test „Lokalzeit“

Im Längengrad in Kiel genießt der Gast sein Steak bei Panoramablick

Das 2011 eröffnete Längengrad am Schwedenkai in Kiel bietet seinen Gästen eine der besten Aussichten in der Landeshauptstadt. Doch auch die Küche hat Highlights zu bieten. Wie isst der Gast auf Deck 4 des Terminalgebäudes?