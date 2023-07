Wetter in Luxemburg: Wann ist die beste Reisezeit?

Das Großherzogtum Luxemburg liegt zwischen den belgischen Ardennen, Frankreich und dem Saarland. Die Mosel ist im Südosten des Landes der Grenzfluss zu Deutschland. Luxemburg misst in der Nord-Süd-Ausdehnung 81 Kilometer, in der Ost-West-Ausdehnung nur 55 Kilometer. Das Land ist zwar klein, hat aber viel zu bieten. Vom Reisewetter über die besten Temperaturen bis hin zur idealen Reisezeit: Hier kommt der Wettercheck für Luxemburg.

Das Klima in Luxemburg

Das Klima in Luxemburg ähnelt dem im Westen Deutschlands. Das Großherzogtum gehört zur gemäßigten Klimazone. Es gibt milde Winter und gemäßigt warme Sommer. Das Wetter wird beeinflusst durch die feuchten Luftmassen vom Atlantik, die ganzjährig von Westen heranziehen.

Luxemburg ist klein, deshalb gibt es innerhalb des Landes wenige klimatische Unterschiede. Einzig im Norden, dem sogenannten Ösling, der zu den Ardennen gehört, ist es meist etwas kühler und es kommt auch häufiger zu Niederschlägen. Besonders mild ist es indes im Südosten im geschützten Tal der Mosel.

Blick über die Mosel, die Luxemburg und Deutschland voneinander trennt. © Quelle: IMAGO/Volker Preußer

Temperaturen in Luxemburg

Das westeuropäische gemäßigte Klima in Luxemburg sorgt für milde Winter und Sommer. Im Frühling und im Herbst sind die Temperaturen angenehm, in den Sommermonaten kann es sommerlich warm werden, im Winter gibt es häufig Regen und auch Schnee.

Im Sommer kann es Spitzenwerte von über 30 Grad geben, die Durchschnitts­temperatur in den wärmsten Monaten Juli und August beträgt 15 bis 25 Grad. Im Winter erreichen die Temperaturen den Nullpunkt: Die Durchschnittswerte im kältesten Monat Januar betragen null bis ein Grad.

Sonnenstunden in Luxemburg

In Luxemburg gibt es im gesamten Jahr rund 2300 Sonnenstunden. Der Juli ist der sonnigste Monat. Dann scheint die Sonne an durchschnittlich 8,1 Stunden täglich. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 4,7 Stunden Sonnenschein am Tag. Der Monat mit den wenigsten täglichen Sonnenstunden ist der Januar mit durchschnittlich 2,4 Sonnenstunden täglich.

Wo ist es am wärmsten in Luxemburg?

Luxemburg ist nicht groß, deshalb gibt es keine großen klimatischen Unterschiede. Im Ösling, einem Teil der Ardennen im Norden von Luxemburg, ist es etwas kühler und es kommt häufiger zu Niederschlägen. Im Winter liegt in den Bergen auch Schnee.

Besonders mild ist es indes im Südosten von Luxemburg im geschützten Tal der Mosel. Hier fällt übers Jahr gesehen der wenigste Niederschlag. Dafür gilt der Südwesten als die regenreichste Gegend des Landes.

In Luxemburg-Stadt liegen die meisten Sehenswürdigkeiten des Großherzogtums Luxemburg. © Quelle: IMAGO/Pond5

Regen in Luxemburg

Am häufigsten regnet es in Luxemburg in der Zeit von November bis Januar. Der April ist mit 13 Regentagen der trockenste Monat. Im Sommer kann es auch zu Niederschlägen kommen, dann sind es aber meist kurze Schauer und Gewitter.

Wann ist die beste Reisezeit für Luxemburg?

Luxemburg ist ein ganzjähriges Reiseziel. Die beste Zeit für eine Reise ist vom Spätfrühling bis zum Herbst, wenn sich das Klima besonders mild und warm zeigt. Am angenehmsten sind die Temperaturen zwischen Mai und September. In dieser Zeit ist alles möglich: Sightseeing genauso wie Wanderungen oder Fahrradtouren.

Im Herbst ist viel los in Luxemburg: Dann finden zahlreiche Wein- und Erntedankfeste in den Dörfern entlang der Mosel statt. Die Wintermonate November bis Februar sind weniger attraktiv für einen Urlaub, es sei denn, man kommt zum Wintersport: Die verschneiten Berge in den Ardennen bieten im Januar und im Februar gute Bedingungen.

