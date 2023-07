Wetter in Marseille: Die beste Reisezeit für deinen Städtetrip

Warme Sommer, milde Winter: Marseille gehört zu den Städten in Europa, die durch ihre geografische Lage ein besonders angenehmes Klima bieten. Die Stadt liegt an der Küste, wird aber durch Gebirge von allen Seiten abgeschirmt. Durch diese geschützte Lage ist das Klima meist mediterran, kann sich aber durch die zeitweise starken Winde auch mal sehr rau anfühlen.

Aber halb so schlimm: Mit über 300 Sonnentagen im Jahr ist die Wahrscheinlichkeit immerhin sehr hoch, dass du in deinem Urlaub in Marseille gutes Wetter hast. Die wärmsten beziehungsweise heißesten Monate im Jahr sind der Juni, Juli und August, in denen die Temperaturen im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Grad Celsius liegen.

Temperaturen über 30 Grad: Während der Hitzewelle im Sommer kann es in Marseille heiß werden – zu heiß für Stadterkundungen und Strandtage. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Aber: Während Hitzewellen können in Marseille auch schon einmal über 40 Grad Celsius herrschen. Überlege dir also gut, ob du die Stadt im Sommer besuchen willst – Stadtrundgänge, aber auch Strandbesuche können bei über 30 Grad anstrengend bis unerträglich werden. Auf jeden Fall solltest du dich für einen Marseille-Trip im Sommer mit Sonnencreme und einer Kopfbedeckung wappnen und genügend Pausen im Schatten oder lieber eine Siesta im Hotel einlegen.

Die besten Monate für deinen Marseille-Trip

Die beste Reisezeit für Marseille sind die Monate September, Oktober und November. Dann pendeln sich die Durchschnittstemperaturen am Tag zwischen 15 und 23 Grad Celsius ein und die Chance, viel Sonne abzubekommen, liegt immer noch relativ hoch. Was definitiv für eine Herbstreise spricht: Sogar im Oktober und November ist das Mittelmeer vom Sommer noch so schön aufgeheizt, dass die Wassertemperaturen bei etwa 20 Grad liegen können – während die Sonne aber schon nicht mehr so gnadenlos auf dich niederbrutzelt wie mitten im Sommer. Allerdings kommt in diesen Monaten meist mehr Regen herunter als im Rest des Jahres.

Aber auch im Frühjahr, vor allem im April und Mai, steigen die Temperaturen auf 15 bis 25 Grad – diese Monate sind auch schon relativ trocken. Magst du es also eher mild, sind der Frühling und der Herbst die perfekten Zeiten für einen Städtetrip nach Marseille. Auch Besichtigungen in der Provence oder Wanderungen sind dann gut machbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass dann meistens noch nicht ganz so viel los ist in der Stadt und an den Stränden wie in der Hauptsaison im Sommer.

So schön kann Marseille im Winter sein

Werfen wir einen Blick in den mediterranen Winter: Auch der ist in Marseille im Vergleich zu vielen anderen Teilen Europas mild. Nur äußerst selten fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Meistens liegen sie zwischen fünf und 15 Grad. Mit entsprechender Jacke kannst du dich also auch im Dezember, Januar, Februar und März guten Gewissens auf eine Reise nach Marseille begeben. Allerdings solltest du einen Regenschirm mitnehmen, da es in diesen Monaten häufiger regnen kann. Die Winter in der Hafenstadt sind zwar nicht kalt, können aber recht feucht sein.

Marseille im Winter: Mit dicker Jacke kannst du in der Hafenstadt auch im Dezember, Januar und Februar noch viel draußen unternehmen. © Quelle: imago images/Werner Lerooy

Die Sonne scheint im Vergleich zum Winter in Deutschland relativ häufig. Also, warum nicht eine Winterreise ans Mittelmeer? Ungemütlicher als zu Hause kann es ja wohl kaum werden. Und wenn doch mal schlechtes Wetter ist, gibt es in Marseille genügend Aktivitäten für drinnen: das Museum Mucem zum Beispiel, das Einkaufszentrum Les Docks oder den Palais Longchamp.

Gegen eine Marseille-Reise spricht eigentlich das ganze Jahr hindurch nichts. In den Zeiten außerhalb der Hauptsaison profitierst du davon, dass weniger andere Reisende unterwegs sind.

