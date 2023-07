Was die lebenswerteste Stadt der Welt so besonders macht

Wien wurde 2023 erneut zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Die britische Economist-Gruppe hat wieder eine Rangliste erstellt und Wien wie im vergangenen Jahr auf Platz eins gewählt. Zu den Kriterien zählten Sicherheit, gute öffentliche Einrichtungen und das reichhaltige Kulturangebot. Hinter Wien folgen Kopenhagen, Melbourne, Sydney und Vancouver.

Wien gilt als sichere Millionenstadt und bietet Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten und Attraktionen. Sauber ist es in der architektonisch hübschen Stadt und an fast jeder Ecke gibt es etwas zu erleben: Parks oder Badestellen, tolle Ausblicke, Kunst und Kultur und eine an mancher Stelle zelebrierte Unhöflichkeit, die schon wieder zum guten Ton gehört, machen den Reiz der Stadt aus.

1. Wien ist grün

Sie heißen Prater, Rathauspark oder Votivpark und bieten Erholung: Fast 1000 Parkanlagen hat Wien zu bieten. Und jede Anlage versprüht ihren ganz eigenen Zauber. Zu den ältesten Parks der Stadt zählt der Wiener Stadtpark von 1862, in dem zahlreiche Denkmäler und Skulpturen vereint sind. Der Park liegt inmitten der Stadt und erstreckt sich auf 65.000 Quadratkilometer und als Vorbild standen englische Landschaftsgärten Pate. Außerdem kannst du im Stadtpark zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und auf der Terrasse des im italienischen Renaissance-Stil erbauten Kursalons und inmitten schönster Architektur sitzen, während du ins Grüne blickst.

Und auch der Wiener Zentralfriedhof geizt nicht mit erlebnisreichen Wegen und lädt zum Flanieren ein. Hier entdeckst du die als Juwel der Sakralarchitektur gehandelte Karl-Lueger-Gedächtniskirche und entlang der Wege sind die Grabstätten berühmter Persönlichkeiten zu finden, darunter die von Ludwig van Beethoven, Johann Strauß (Vater und Sohn), Johannes Brahms und Franz Schubert. Auch Rehe fühlen sich von der Ruhe hier angezogen und werden oft gesichtet.

Mitten in der Stadt liegt der riesige Wiener Stadtpark und lädt zum Erholen ein. © Quelle: imago images / Volker Preußer

2. Wien bietet zahlreiche Bademöglichkeiten

Im Sommer ein erfrischendes Bad zu nehmen ist in Wien kein Problem. Zahlreiche Möglichkeiten von kostenlosen Badestellen bis zu Freibädern mit grandiosem Panoramablick warten. Letzteres bietet das Freibad Krapfenwaldlbad, das in Hanglage einen imposanten Blick auf Wien freigibt. Richtig stilvoll geht es auch im Strandbad Alte Donau zu. Ausgestattet mit einem malerischen Holzsteg und einer freibaduntypischen Auswahl an gesunden Gerichten lässt es sich hier im Sommer aushalten.

Wer lieber kostenlos badet, findet auf der Donauinsel ein Plätzchen. Zahlreiche Badebuchten ziehen im Sommer Badefans an. 2021 wurde die Auswahl mit der neu geschaffenen Pirat-Bucht an der Neuen Donau erweitert. Ein 200 Meter langer Sandstrand und flach abfallende Badeeinstiege führen ins kühle Nass. Fans der Freikörperkultur können zwischen drei FKK-Bereichen auf der Donauinsel wählen.

3. Hoch hinaus in Wien

In Österreichs Hauptstadt kannst du auf ganz unterschiedliche Weise dem Himmel näher kommen. Eine davon ist die Fahrt im Wiener Riesenrad im Prater. Das Wiener Wahrzeichen lässt dich auf 64,75 Metern Höhe über die Stadt blicken. Bis in die Nacht hinein bringen dich die nostalgischen Gondeln in luftige Höhen. Noch höher hinauf geht es auf dem Donauturm. Die Aussichtsplattform in 150 Metern Höhe schenkt dir neben einem einzigartigen 360-Grad-Panoramablick bei gutem Wetter eine bis zu 80 Kilometer weite Fernsicht.

In nostalgischen Gondeln geht es im Riesenrad im Prater in schwindelerregende Höhen, Weitblick über die Stadt inklusive. © Quelle: imago images/YAY Images

Wer den Ausblick mit einem kühlen Getränk in der Hand genießen möchte, besucht die Rooftop-Bar im Hotel Lamée. Mit Blick auf den berühmten Stephansdom und die Innenstadt und inmitten der im tropischen Stil eingerichteten Terrasse kommt bestimmt Sommerlaune auf. Aber auch sportlich kommst du auf der Donauinsel dem Himmel näher: Die weltgrößte schwimmende Trampolinanlage Danube Jumping spornt Klein und Groß zum Hüpfen an und du fliegst zwischen Himmel und Erde hin und her.

4. Kulinarische Spezialitäten in Wien

Über 2000 Gastronomiebetriebe gibt es in Wien und wer die Stadt besucht, sollte einige von ihnen aufsuchen, um die typischen Wiener Spezialitäten zu kosten. Auf die To-eat-Liste gehören neben dem Wiener Schnitzel und Tafelspitz die Sachertorte und der Kaiserschmarrn. Für ein gutes Schnitzel empfiehlt „Gastro News“ beispielsweise die Huth Gastwirtschaft in der Schellinggasse 5.

Natürlich rühmt sich das Café Sacher in Wien damit, die Original-Sachertorte anzubieten, was aber oft mit langen Anstehzeiten vor dem Café verbunden ist. Und auch das Café Demel ist bekannt für seine Sacher-Kreation. Die süße Sünde kannst du aber auch andernorts genießen. Das Café Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker ist so eine Anlaufstelle, wo du in prunkvollem Ambiente mit Blick auf die Staatsoper die feine Torte verdrücken kannst.

5. Kaffeehauskultur in Wien

Die jahrhundertealte Wiener Kaffeehauskultur gehört zum immateriellen Kulturerbe der Unesco und meint das stundenlange Verweilen in Cafés, begleitet von dem Lesen der Zeitung, sozialen Kontakten und Gesprächen mit anderen Gästen. Noch heute kannst du dieser Tradition nachgehen und solltest dabei auf Folgendes vorbereitet sein: Die Bedienung in Wiener Kaffeehäusern ist standesgemäß unfreundlich; beim Wort Kaffee muss das E am Ende betont werden, ein kleiner Schwarzer ist ein Espresso, ein kleiner Brauner ein Espresso mit einem Schuss Milch.

Eines der Traditionscafés ist das Café Central in der Herrengasse. Seit 1867 wird hier Kaffee getrunken. Lange Wartezeiten (am besten man reserviert) und Kellner, die ihre Gäste und Gästinnen bestmöglich ignorieren, werden mit Kaffeespezialitäten und Leckereien wie Apfelstrudel kombiniert. Auch das Café Sperl ist traditionsreich. Seit 1880 gehört es zu Wien und es herrscht Wohnzimmeratmosphäre. Die Zeit vergeht beim Schach- oder Billardspiel, dazu mundet ein Stück Sperl-Torte.

6. Die schönsten Kulturhighlights in Wien

Der Stephansdom im Zentrum der Stadt ist die höchste Kirche des Landes, gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten von Wien und ist vielseitig erlebbar. Im Nordturm hängt die gigantische Pummerin, so heißt die Kirchenglocke, die stolze 21.383 Kilogramm wiegt und damit alle anderen Kirchenglocken des Landes in den Schatten stellt. Und in den Katakomben der Kirche tauchst du in eine Welt ein, in der zur Zeit der Pest Tausende Tote gelagert wurden.

Kaiserliches Ambiente: Auf Schloss Schönbrunn residierte schon Kaiserin Sisi. © Quelle: imago images/ingimage

Doch es geht auch mondän: Auf Schloss Schönbrunn und der Hofburg wandelst du auf den Spuren von Kaiserin Sisi. An beiden Orten residierte die Monarchin bei ihren Wien-Besuchen. Und in der Hofburg hat das Sisi-Museum seine Pforten geöffnet. Kunstinteressierte dürfen das MuseumsQuartier Wien nicht verpassen. Es gehört zu den größten Kulturarealen der Welt und vereint rund 60 Kultureinrichtungen aus den Bereichen Kunst, Musik und Tanz bis zu neuen Medien.

7. Wiens Superlative

Wien ist nicht nur als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet, sie hat auch noch andere Superlative zu bieten. So nennt Wien den weltgrößten Waffelofen sein Eigen. Die traditionsreiche Wiener Manner-Schnitte wird hier gebacken, und zwar zahlreich: 200.000 Packungen pro Schicht werden produziert. Die entstehende heiße Abluft wird für Heizungen und Warmwasser in der Nachbarschaft der Manufaktur genutzt. Ganz schön umweltfreundlich.

Affen, Zebras, Elefanten und Co: Im mehrfach ausgezeichneten Tiergarten Schönbrunn sind 700 Tierarten zu Hause. © Quelle: imago images/YAY Images

Auch der älteste noch bestehende Zoo der Welt, der Tiergarten Schönbrunn, ist in Wien zu Hause. Er wurde 1752 gegründet und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe Schönbrunn. Über 700 Tierarten sind in dem modernen Zoo untergebracht, der bereits mehrfach als bester Zoo Europas ausgezeichnet wurde.

Wer sich mit dem All beschäftigen möchte, besucht die größte Meteoriten-Sammlung der Welt in Saal 5 des Naturhistorischen Museums. Etwa 1100 Exemplare der kosmischen Geschosse sind hier ausgestellt und an der Meteor-Radarstation kannst du Meteore in Echtzeit beobachten.

