Wieso Isländer Papageientaucher von den Klippen werfen

Sie haben kurze, aber kräftige Flügel, einen schwarzen Rücken und irgendwie „traurig“ dreinblickende Augen. Über den roten Stelzen sitzt ein weißer runder Bauch. Das markanteste Merkmal ist jedoch ein bunter Schnabel, der orange, gelb und blau gefärbt ist: Papageientaucher haben ein auffälliges Erscheinungsbild und werden teilweise auch als „fliegende Clowns“ bezeichnet.

Sie sind wohl mit die faszinierendsten Vögel überhaupt und dazu noch äußerst fotogen. Auf Island haben sich die possierlichen Tierchen zu einer Touristenattraktion gemausert. Die Papageientaucher sind zudem ein Wahrzeichen des Landes und Nationaltier. Auf Isländisch heißen die Seevögel „Lundi“, im Englischen tragen sie den lautmalerischen Namen „Puffins“. Mit den Tieren geht eine kuriose Tradition einher, die du beobachten kannst, wenn du am Ende des Sommers auf Island-Reise bist. Wir zeigen, was es damit auf sich hat und wann und wo du die Tiere im Laufe des Jahres am besten beobachten kannst.

Zu dieser Zeit kannst du Papageientaucher auf Island beobachten

Es gibt vier Arten von Papageientauchern, wobei der Atlantische Papageientaucher der bekannteste ist. Zu Hause sind diese Tiere in den Gebieten des Nordatlantiks. Sie kommen auf den Britischen Inseln sowie den Färöer-Inseln, in Grönland, Norwegen und eben auch in Island vor. Dort sind der Zeitschrift „Iceland Review“ zufolge sogar 60 Prozent aller weltweiten Atlantischen Papageientaucher beheimatet.

Papageientaucher sind Zugvögel. Normalerweise halten sich die „fliegenden Clowns“ auf See auf, zum Nisten kommen sie jedoch auf die Insel, wo sie auf den Klippen Löcher graben und ihre Eier legen. Du kannst die Vögel auf Island maximal von Mai bis September beobachten. Der Höhepunkt der Brut- und Nistzeit liegt zwischen Juni und August. Das heißt, in dieser Zeit stehen die Chancen besonders gut, einen Blick auf die „Puffins“ zu werfen. Die Aufzucht ihrer Jungen dauert im Anschluss etwa 40 Tage. Wenn die Jungtiere flügge sind, verlassen sie das Nest. Es ist „Puffling Season“ auf Island.

Papageientaucher-Paare bleiben ihr Leben lang zusammen. © Quelle: imago images/Avalon.red

Hier kannst du auf Island Papageientaucher beobachten

Es gibt viele Orte auf Island, wo Papageientaucher Zuflucht finden.

1. Látrabjarg in den Westfjorden

Die Landzunge der Halbinsel Vestfirdir ist eines von Europas größten Seevogel-Cliffs, informiert „Guide to Iceland“. Die Klippen gelten als bester Ort, um Papageientaucher aus der Nähe zu beobachten und zu fotografieren.

2. Vigur in den Westfjorden

Vigur ist eine kleine Privatinsel im Fjord Ísafjardardjúp, auf der über 10.000 Papageientaucher und andere Vögel Zuflucht finden. Verschiedene Expeditionsschiffe laufen die Insel an.

Die Seevögel ernähren sich hauptsächlich von Fischen. © Quelle: imago images/Avalon.red

3. Borgarfjördur-Bucht

Im malerischen Fjord Borgarfjördur liegen zahlreiche Inseln, auf denen ebenfalls Papageientaucher brüten. Du kannst sie im Rahmen von Bootstouren besichtigen. Als Hauptnistplatz gilt die Insel Ellidaey.

4. Dyrhólaey

Das spektakuläre Felsentor Dyrhólaey in Island neben dem schwarzen Sandstrand Reynisfjara zählt zu den Naturwundern Islands, die du bei einer Reise gesehen haben musst. In den Klippen der Bucht finden zahlreiche Seevögel Schutz, darunter auch Papageientaucher.

5. Tjörnes peninsula

Im Norden Islands brüten die Tiere auf der Halbinsel Tjörnes, nahe Húsavík. Da Tjörnes Teil der Diamond-Circle-Route ist, solltest du dir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, auch einen Papageientaucher zu Gesicht zu bekommen.

6. Ingólfshöfdi

Im Südosten Islands liegt die Landzunge und das gleichnamige Naturreservat Ingólfshöfdi. Es ist Heimat von Tausenden von nistenden Seevögeln wie Papageientauchern und Raubmöwen und kann im Rahmen von geführten Touren besichtig werden.

7. Lundey und Akurey

Gleich neben Reykjavík liegen die Inseln Lundey und Akurey. Du kannst Papageientaucher-Touren zu den Inseln unternehmen. Die Tiere sind dort schon daran gewöhnt, beobachtet zu werden, und fühlen sich nicht gestört, informiert „Guide to Iceland“.

Die Tiere leben in Kolonien und sind sehr gute Taucher. © Quelle: imago images/imagebroker

8. Westman Islands

Die Westman Islands (Vestmannaeyjaran) der Südküste des Inselstaates beherbergen mit über 1,1 Millionen Papageientauchern, die hier ihre Eier ablegen, die größte Papageientaucher-Kolonie der Welt. Die Inselgruppe besteht aus 15 Inseln und liegt südlich von Island.

Isländische Tradition: Papageientaucher werden von den Klippen geworfen

Aber jetzt zur Tradition des Werfens von Papageientauchern: Am Ende eines jeden Sommers brauchen die kleinen Papageientaucher auf den Westmännerinseln ein wenig Hilfe, um ins Meer zu gelangen. Manche Tiere verirren sich wegen der Lichtverschmutzung des Öfteren in den Hafen oder die Stadt. Dann ist der Einsatz der Papageientaucher-Patrouille („Puffling Patrol“) gefragt.

Dabei handelt es sich um freiwillige Helferinnen und Helfer, die die Tiere einsammeln. Auf Instagram zeigt ein Video, wie diese jährliche Tradition abgehalten wird.

Im Video ist zu sehen, wie die Einheimischen die verirrten Vögel in Kartons zu den Klippen zurückbringen, wo sie in die Freiheit entlassen werden. Genau genommen werfen die Helferinnen und Helfer die Papageientaucher in die Luft, um sie zum Fliegen zu bringen. Dann starten sie ihre Reise, bis sie selbst zum Brüten zu ihrem Geburtsort zurückkommen.

Papageientaucher zählen zu den gefährdeten Arten und stehen auf der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature (IUCN) für Vögel.

