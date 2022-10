Winterurlaub: Diese Skigebiete sind bereits geöffnet

Wintersport-Fans dürfen sich freuen: In einigen Skigebieten in Italien, Österreich und der Schweiz wurde die Saison bereits eingeläutet. Welche das sind, verrät diese Übersicht.

Während die Temperaturen in tieferen Lagen vielerorts noch angenehm warm sind, liegt auf den Gletschern der Alpen bereits Neuschnee. Und so wurde in einigen Gebieten in Italien, Österreich und der Schweiz die Saison bereits eröffnet.

Skifahren in Österreich – hier geht‘s bereits

Wie einer Übersicht des Anbieters von Skigebietsdaten „Skiresort Service International“ zu entnehmen ist, machten in Österreich das Skigebiet am Hintertuxer Gletscher und der Rettenbachgletscher in Sölden den Anfang. Auch der Stubaier, der Pitztaler sowie der Kaunertaler Gletscher und das Kitzsteinhorn sind für Skifahrerinnen und Snowboarder bereits geöffnet.

Bei etwas mehr Neuschnee, voraussichtlich im November, soll auch der Mölltaler Gletscher für Wintersport-Fans öffnen. Der Dachsteingletscher soll dieses Jahr keinen Betrieb anbieten, Loipen seien dort aber bereits gespurt und geöffnet.

Diese Pisten sind in der Schweiz und in Italien geöffnet

In der Schweiz sind aktuell die Skigebiete Saas-Fee, Zermatt und der Titlis geöffnet. Die Diavolezza bei St. Moritz, das Schilthorn in der Jungfrau Region, der Gemsstock in Andermatt und der Glacier 3000 planen, im November in die Saison zu starten.

In Italien laden bisher der Schnalstaler Gletscher und das Stilfserjoch zum Pistenvergnügen. Die Saison im Sommerskigebiet Stilfserjoch geht noch bis Anfang November und dann geht das Skigebiet in den Winterschlaf bis Ende Mai 2023. In Sulden am Ortler plant man den Saisonstart für Anfang November.

