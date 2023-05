﻿„Wir dürfen die Demokratisierung des Reisens nicht gefährden“

Endlich Sonne, Strand und Meer: In vier Wochen startet das erste Bundesland in die Sommerferien. Der Urlaub könnte so unbeschwert ausfallen wie seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 nicht mehr – selbst die USA haben als eines der letzten Länder im Mai die Corona-Impfpflicht für die Einreise aufgehoben.

Doch viele Menschen schauen mit Sorge aufs Geld. Die Heizkostenabrechnung war hoch, der Lebensmitteleinkauf wird immer teurer. Und auch für die Urlaubskasse braucht es mehr Geld. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Pauschalreise im Schnitt um 17 Prozent teurer geworden, das hat das Vergleichsportal „Holidaycheck“ ausgerechnet.

Welchen Einfluss hat das auf die Reisebranche, die sich gerade erst aus dem Corona-Tief zurückkämpft? Wie können Kurzentschlossene noch eine günstige Traumreise für Juni, Juli oder August buchen? Und machen die Bestrebungen in Sachen Klimaschutz am Ende alles noch teurer? Darüber spricht Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, mit dem RND.

Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, auf der Eröffnungspressekonferenz der ITB (Archivfoto). © Quelle: imago images/STPP

Herr Fiebig, wie buchungsfreudig sind die Deutschen?

Die Buchungsentwicklung für den Sommer ist sehr gut. Im Vergleich zu 2019 verzeichnen wir schon jetzt ein Umsatzplus von einem Prozent. Vor allem der April war stark, da haben wir gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 gut 46 Prozent zugelegt. Es gibt jedoch eine Entwicklung, die wir im Auge behalten müssen: Im Gegensatz zum Umsatz sinkt die Anzahl der Reisenden. Für den Sommer 2023 haben gut 20 Prozent weniger Menschen eine Pauschalreise gebucht als 2019.

Ist das die befürchtete Inflationskeule?

Die Reisepreise sind gestiegen, keine Frage. Zwischen 2019 und 2023 liegen vier Jahre mit Inflation. Die Inflationsrate lag 2022 bei sehr hohen 7,9 Prozent. Doch auch in den Jahren davor hatten wir eine Durchschnittsinflation von je 2, 3 Prozent.

Nicht wenige Menschen werden zudem beim Erhalt der Strom-, Gas- und Heizkostenabrechnung feststellt haben, dass bei den frei verfügbaren Haushaltsmitteln alles ein bisschen auf Kante genäht ist und sie sich den gewünschten Urlaub 2023 so aktuell vielleicht nicht leisten können.

Das darf kein Trend werden. Wir dürfen die „Demokratisierung des Reisens“, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, nicht gefährden. Menschen mit mittlerem Einkommen müssen sich auch in Zukunft den Urlaub leisten können. Hier spielt auch eine Rolle, wie die Lohnabschlüsse ausfallen – ob also die inflationäre Entwicklung durch entsprechende Lohnerhöhungen ausgeglichen wird.

Wie viel teurer ist eine Reise 2023 denn durchschnittlich im Vergleich zu 2019?

Das kann man pauschal nicht sagen. Das ist auch sehr abhängig von der Destination und dem jeweiligen Hotel – wo auch das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt. Hotels, die gut nachgefragt sind, sind vielleicht etwas teurer. Die weniger gut nachgefragten justieren im Preis vielleicht eher nach unten. Es gibt aber durchaus auch Bereiche, die preisstabil sind, wie beispielsweise Tunesien.

Vor allem der Fluganteil ist durch die gestiegenen Energiekosten teurer geworden. Hotels stehen zusätzlich vor Herausforderungen in Bezug auf die gestiegenen Lebensmittelpreise, das gilt besonders für solche im All-inclusive-Bereich.

Es wird noch Last-minute-Angebote geben – aber sicher nicht in dem Umfang, wie wir das früher mal gesehen haben.

Können Menschen mit weniger Budget noch auf Last-minute-Angebote hoffen?

Es wird noch Last-minute-Angebote geben – aber sicher nicht in dem Umfang, wie wir das früher mal gesehen haben. Reisende müssen flexibel sein, wann sie wegwollen, wohin sie wollen und in welches Hotel sie wollen. Dann werden sie auch 2023 kurzfristig noch preisattraktive Angebote finden. Mein Tipp: ins Reisebüro gehen. Die Profis haben eine gute Marktübersicht und können helfen, das Passende zu finden.

Zudem bieten All-inclusive-Reisen, insbesondere für Familien mit Kindern, Budgetsicherheit. Wir sehen hier im Markt auch eine deutlich höhere Nachfrage, das Thema steht stark im Interesse der Kundinnen und Kunden.

Wohin zieht es denn die Deutschen im Sommer?

Das liebste Reiseziel der Deutschen bleibt Spanien mit den Balearen, den Kanaren und dem Festland. Insgesamt aber entwickeln sich die Ziele am östlichen Meer etwas besser als das westliche Mittelmeer. Hier liefern sich Türkei und Griechenland ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber auch Regionen wie Tunesien, Ägypten und die Emirate verzeichnen ein deutliches Umsatzplus von 30 Prozent und mehr im Vergleich zu 2019. Ebenfalls sehr beliebt sind Italien, Portugal, Tunesien und die USA.

Auch andere Fernreisziele wie Thailand, Neuseeland und Australien liegen im Trend. Kreuzfahrten sind ebenfalls auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke.

Im Frühsommer steht die bisher größte Flugübung der Nato an. Wie groß werden die Auswirkungen für Reisende vom 12. bis 23. Juni?

Die Nato-Flugübung findet kurz vor der Hauptferienzeit statt – aus unserer Sicht kein besonders glücklich gewählter Zeitpunkt. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass veränderte Flugrouten zu Flugzeitverlängerungen und damit auch zu Verspätungen führen können.

Die beteiligten Parteien stehen hier in engem Austausch, vor allem Flugsicherung, Airlines und Flughäfen. Die Sensibilität ist hoch. Daher hoffe ich, dass mögliche Beeinträchtigungen weitestgehend vermieden werden, damit die Urlaubsfreude nicht getrübt wird.

Ein Flugchaos wie im vergangenen Jahr darf sich in diesem Sommer nicht wiederholen.

Auch der Personalmangel ist und bleibt eine Herausforderung. Reisende mussten sich 2022 über Flugausfälle und lange Wartezeiten ärgern. Wird dieser Sommer besser?

Ein Flugchaos wie im vergangenen Jahr darf sich in diesem Sommer nicht wiederholen. Die verschiedenen Akteure haben viel in Bewegung gesetzt, um einen reibungslosen Flugverkehr in der Hauptferienzeit zu gewährleisten. Und Ostern haben wir schon gesehen, dass alles gut geklappt hat. Daher bin ich optimistisch.

Sind Reisen im Sommer 2023 nachhaltiger, als sie es vor Corona waren?

Die Sensibilität in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist deutlich gestiegen. Der größte Bereich, was den CO₂-Ausstoß angeht, ist gleichzeitig das am schwierigsten zu lösende Thema: die Mobilität. Viele Airlines im europäischen Raum sind hier sehr entschlossen unterwegs. Wichtige Schritte sind beispielsweise die Investition in moderne Fluggeräte, die weit weniger Kerosin verbrauchen als ältere Modelle, sowie das Beimischen von Biofuel.

Am Ende des Tages müssen die fossilen Brennstoffe komplett durch nachhaltig produzierte Sustainable Aviation Fuels (SAF) abgelöst werden. Diese Kraftstoffe sind aber heute bei Weitem noch nicht in benötigter Menge verfügbar. Aus meiner Sicht ist hier noch nicht genügend politischer und wirtschaftlicher Druck drauf, es fehlt auch noch an internationalen Schulterschlüssen. Das Thema lässt sich nicht ausschließlich in Deutschland oder Europa lösen, das muss international geschehen. Wichtig sind dann auch Regelungen zum Einsatz dieser nachhaltigen Treibstoffe, damit der Wettbewerb nicht unangemessen verzerrt wird.

Ansonsten haben Airlines in Ländern mit höheren Auflagen durch eine höhere Kostenbelastung das Nachsehen. Airlines in Ländern mit niedrigeren Auflagen fliegen hingegen weiter zu günstigeren Konditionen und liegen im Preiswettbewerb immer oben. Damit verlagern wir das Problem nur, lösen es aber nicht. Perspektivisch heißt das Ziel klimaneutrale Mobilität.

Geht es an den Reisezielen selbst schneller voran?

Da passiert auch sehr viel. Es geht hier nicht nur um den CO₂-Ausstoß, sondern auch beispielsweise um Plastik oder Lebensmittelverschwendung. Was es den Akteuren leichter macht: Veränderungen haben oft einen positiven betriebswirtschaftlichen Effekt. Wenn ein Hotel zum Beispiel die Lebensmittelabfälle reduziert, muss im Vorfeld weniger eingekauft werden. Wenn es den Strom für die Klimaanlage über Fotovoltaik zur Verfügung stellt, sinken die Stromkosten. Das heißt übrigens im Rückschluss: Eine nachhaltige Reise muss nicht grundsätzlich teurer sein. Das ist ein Irrglaube.

Eine große Aufgabe bleibt: Wir müssen unsere Kundinnen und Kunden mitnehmen. Auch hier wächst die Sensibilität, ist aber noch nicht überall so stark ausgeprägt. Hier können wir in der Beratung gut unterstützen.

Helfen könnte das vom DRV geplante System, mit dem der Klimafußabdruck einer gesamten Reise ermittelt werden soll. Wann können wir uns das für den Sommerurlaub ausrechnen lassen?

Ja, das stimmt. Es ist geplant, Anfang 2024 mit der Plattform live zu gehen. Für das System wurde der Verein „Klima Link“ gegründet, der inzwischen schon 35 Mitglieder hat. Mit dem CO₂-Rechner können Reisende und auch die Unternehmen, den jeweiligen CO₂-Fußabdruck einer kompletten Reise vergleichen. So entsteht Transparenz. Hier kommt dann auch den Reisebüros eine wichtige Rolle zu.

In der Beratung können sie beispielsweise aufzeigen, welche Reise einen geringeren CO₂-Ausstoß hat, oder was der Flug mit einer anderen Airline, die modernere Flugzeuge einsetzt, für eine CO₂-Ersparnis bringen würde. Auf dieser Basis können wir das Bewusstsein der Reisenden schärfen. Und damit wird der CO₂-Fußabdruck zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor bei Reisen.