Streiks an Weihnachten: Wo sie die Urlaubslaune vermiesen könnten

Die Weihnachtsfeiertage dienen vielen zur Entspannung. Wer allerdings eine internationale Reise plant, muss sich unter Umständen auf Stress einstellen. In vielen Ländern drohen Streiks bei Bahnunternehmen und an Flughäfen.

Nur noch wenige Tage, dann beginnt die Weihnachtszeit. Viele verbringen die Feiertage zuhause mit der Familie, andere nutzen die freien Tage für einen Urlaub – in diesem Fall sind dieses Jahr allerdings starke Nerven gefragt. Denn in vielen Ländern haben Gewerkschaften rund um die Feiertage zu Streiks aufgerufen. Davon betroffen sind auch Flug- und Bahnreisende.

Streiks an Flughäfen auf den Balearen geplant

Auf Mallorca, Ibiza und Menorca etwa kann es zwischen dem 22. Dezember und dem 8. Januar zu Flugausfällen und Verspätungen kommen. Dort hat die Gewerkschaft CCOO rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, an sechs Tagen ihre Arbeit niederzulegen: Konkret soll nach Angaben der „Mallorca Zeitung“ am 22., 23., 30. und 31. Dezember sowie am 6. und 8. Januar 2023 gestreikt werden.

Hauptsächlich soll es in den Kontrollzentren der Flughäfen zu Streiks kommen, betroffen seien aber auch andere Bereiche, die den Flughafenbetrieb am Laufen halten. Laut dem Zeitungsbericht will die Gewerkschaft den Flughafenbetreiber Aena mit dem Streikaufruf dazu bringen, die „Bonuszahlungen für erhöhte Produktivität“ wiedereinzuführen, die nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ausgesetzt wurden. Ob tatsächlich gestreikt wird, ist allerdings noch nicht entschieden – noch wird verhandelt.

Arbeitsniederlegungen an Flughäfen in Schottland

Auch im Norden Schottlands kann es um die Feiertage wegen Streiks zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Wie die schottische Regionalzeitung „The Journal and Press“ berichtet, hat die Gewerkschaft Unite Beschäftigte an elf Flughäfen am 19. und 22. Dezember zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Streiken sollen Mitarbeitende der Bereiche Feuerwehr und Rettung, Sicherheit und Verwaltung. Zu den betroffenen Flughäfen sollen Inverness, Wick, Kirkwall, Stornoway, Sumburgh, Tiree, Barra, Benbecula, Campbeltown, Islay und Dundee gehören.

Die Gewerkschaft will mit dem Streikaufruf höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Angestellten an den Flughäfen durchsetzen. Das Angebot einer Erhöhung der Löhne um 5 Prozent hatte Unite angesichts der aktuell hohen Inflation im Land im Vorfeld abgelehnt. Noch hoffen die Flughafenbetreibenden, den Streik dennoch abwenden zu können.

Erneut Bahnstreik in Großbritannien

In Großbritannien könnte es um die Weihnachtsfeiertage für Bahnreisende ungemütlich werden. Die Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport Union (RMT) rief Bahnangestellte kürzlich zu einem Streik auf, der vom 24. um 18 Uhr bis zum 27. Dezember um 6 Uhr andauern soll. Der Generalsekretär der Gewerkschaft RMT, Mick Lynch, sagte nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur: „Wir wollen nicht, dass das über Weihnachten passiert.“ Man habe jedoch keine Wahl.

Das aktuelle Angebot der Bahnunternehmen liegt bei 8 Prozent über zwei Jahre hinweg – die britische Regierung bezeichnet dies als „guten Deal“. Die Arbeiterinnen und Arbeiter sehen das angesichts der hohen Inflation von über 11 Prozent allerdings nicht so.

Und so kam es bereits in den vergangenen Monaten zu Streiks. Auch in dieser Woche kommt es in Großbritannien bereits zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

