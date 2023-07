Zerschlagung der Bahn: Was sind mögliche Folgen für Reisende?

Seit Dienstag diskutiert Deutschland über folgendes Thema: Die Monopolkommission - ein Gremium, das die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät - hat sich für eine Zerschlagung der Deutschen Bahn ausgesprochen.

Das Unternehmen soll in eine Infrastrukturgesellschaft und Transportsparten aufgeteilt werden. Betreiber und Nutzer der Infrastruktur sollen strikt getrennt werden. Das Ziel: Wettbewerb, der zu Qualitätsverbesserungen führen soll. Die aktuellen Pläne der Ampelkoalition sehen die Gründung einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft vor.

Die Presseberichte über die Debatte sind voll von Fachjargon. Doch was könnte das konkret für die Reisenden bedeuten?

Konkurrenz belebt das Geschäft

In Deutschland gibt es nach Angaben des Eisenbahn-Bundesamts um die 500 Unternehmen für den Personenverkehr. Doch wenn überhaupt, machen sie der Bahn nur im Regionalverkehr Konkurrenz. Denn im Fernverkehr liegt der Marktanteil des DB-Konzerns nach Angaben der Tagesschau bei gut 95 Prozent. Würde sich das ändern, könnten sich die Fahrgästinnen und -gäste auf modernere und komfortablere Waggons freuen.

Auch die Qualität des Bordbistros, das Unterhaltungsprogramm und die Arbeitsmöglichkeiten in den Zügen könnten sich verbessern, wenn die Bürgerinnen und Bürger zwischen verschiedenen konkurrierenden Konzernen wählen könnten.

Flixtrain gehört zu den wenigen Konkurrenten der deutschen Bahn. © Quelle: IMAGO/Rüdiger Wölk

Der Grund: Nach den Vorstellungen des Gremiums soll es künftig eine Firma geben, die den Zugverkehr organisiert und sich um die Modernisierung der Waggons kümmert. Ein weiteres, davon unabhängiges Unternehmen soll für das Schienennetz und dessen Ausbau und Instandhaltung zuständig sein.

Dessen Fokus sei dann, „dass das Netz gut ausgelastet ist und gut funktioniert. Dann gibt es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern“, sagte Jürgen Kühling, der Präsident der Monopolkommission, gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Hoffnung auf günstigere Ticketpreise für Reisende

Hoffnungsvoll blicken die Befürworterinnen und Befürworter der Zerschlagung vor allem nach Spanien. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, sei Trennung zwischen Netz und Betreiber dort sehr erfolgreich verlaufen. Ein Beispiel: Auf der Strecke vom Barcelona nach Madrid können sich Reisende seit diesem Jahr zwischen gleich drei Anbietern entscheiden, die sie in unter drei Stunden in die 620 Kilometer entfernte Metropole befördern.

Doch vor allem die gesunkenen Ticketpreise lassen die Reisenden jubeln: Nur noch 18 Euro kostet die Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Seit 2019 sind die Preise damit um rund 43 Prozent gesunken.

Übrigens sind uns die Spanier noch in eine, anderen Bereich voraus: Seit dem 1. September 2022 können die Menschen im Land im öffentlichen Zugnetz die Bahnen des spanischen Unternehmens Renfe kostenlos nutzen. Also 0-Euro-Ticket, statt 49-Euro Ticket.

Im Jahr 2020 nutzten 81 Millionen Passagiere die Fernzüge der DB. Wenn sich das Angebot auf den deutschen Strecken verbessert, sollte es noch mehr werden, die so das Klima schonen und auf Fliegen verzichten. © Quelle: IMAGO/Manfred Segerer

Diese Perspektiven trüben die Freude

Auch wenn viele Organisationen, wie zum Beispiel der Fahrgastverband Pro Bahn, für eine Zerschlagung sind: Es gibt ebenso viele kritische Stimmen. Zum Beispiel von der Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler: „Wer die Bahn zerschlagen will, der zerschlägt damit auch die Möglichkeit einer Verkehrswende aus einer und in einer Hand“.

Und auch Artur Lebedew, Kommentator der Wirtschaftswoche, bezeichnet die Trennung als „Mammutaufgabe“: „Was zum Beispiel passiert bei der Instandhaltung von Zügen? Bislang ist das die Aufgabe der DB Netz – also der Infrastruktur. Die Arbeit wird aber an Triebwagen und Waggons verrichtet – also bei den Bahnen.“ Solche Beispiele gäbe es im Konzern viele, auch historisch bedingt.

Die Kritiker an einer Zerschlagung der deutschen Bahn, befürchten, dass die Verkehrswende dann noch schleppender verläuft. Oder dass die Umstellung ein jahrelanges Chaos nach sich zieht. © Quelle: IMAGO/Jochen Tack

Diese Verflechtungen aufzulösen, könnte zu Problemen bei der Zuweisung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten führen - und Chaos auf den Schienen ist bekanntlich nie gut für alle Reisenden, die flexibel reisen oder pünktlich an ihr Ziel kommen wollen.

