Zehnjähriger bei Verkehrsunfall in Braderup tödlich verletzt

Braderup. In der Norderstraße in Braderup hat sich am Montagvormittag ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 10-jähriger von einem Auto erfasst und getötet.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr. Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW Kombi in Braderup die Norderstraße aus Richtung Dorfstraße in Richtung Uphusum. Der 10-jährige Junge fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand mit einem Hoverboard mit zusätzlichem Sitz vom elterlichen Grundstück auf die Norderstraße und wurde dort von dem Fahrzeug der 29-Jährigen erfasst. Der Junge verstarb nach erfolgloser Reanimation. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Zur Betreuung der Angehörigen, Unfallbeteiligten und Zeugen wurden Notfallseelsorger eingesetzt.

Zur genauen Klärung der Unfallursache beantragte die Staatsanwaltschaft die Einsetzung eines Sachverständiger. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die Norderstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.