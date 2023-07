100. Geburtstag: Helgoland erinnert an Reeder Cassen Eils

Helgoland/Cuxhaven (dpa). Das Museum Helgoland erinnert am Dienstag an das 2010 gestorbene Reeder-Urgestein Cassen Eils. Er wäre am 4. Juli 100 Jahre alt geworden. Der auf Norderney geborene Reeder und Kapitän habe nach der Freigabe Helgolands im März 1952 die erste regelmäßige Schiffsverbindung hergestellt, teilte das Museum mit.

«Am 15. Juni 1952 fuhr das Schiff «Rudolf» erstmals von Cuxhaven im Seebäderdienst nach Helgoland. Seitdem sichert die Reederei Cassen Eils die ganzjährige Anbindung der Insel ans Festland», hieß es. Weggefährten wollen sich an dem Abend in einem moderierten Gespräch an den Reeder erinnern. Der Shanty Chor Cuxhaven wird Seemannslieder singen.

«Ich verbinde mit Helgoland mehr als das rein Wirtschaftliche», sagte er 2008 in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über seine Liebe zum roten Felsen in der Nordsee. «Ich hänge an der Insel wie ein alter Stein.» Auch zu Krisenzeiten betonte er: «Helgoland lass ich nicht hängen.» Cassen Eils habe auch die Inselsprache perfekt beherrscht, teilte das Museum weiter mit. Er starb 2010 im Alter von 86 Jahren in Cuxhaven.

© dpa-infocom, dpa:230701-99-250264/3